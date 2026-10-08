В кино американцы ходят дома в обуви — делают ли они так на самом деле

Посмотрите любой фильм из нашей подборки, и вам покажется, что американцы никогда не снимают обувь дома. Герои заходят с улицы и сразу идут по комнатам, не переобуваясь. Из-за этого возникает стереотип, что так делают все. Но в реальности всё немного иначе. Правило зависит не только от человека, но и от ситуации. Где-то обувь оставляют на пороге, где-то проходят прямо в дом. А иногда всё решает сам хозяин.

Две трети американцев разуваются у себя дома

Самые наглядные цифры есть у CBS News и исследовательской компании YouGov. В 2023 году они опросили 1181 взрослого жителя США. Дома снимают обувь 63% опрошенных, и только 37% обычно продолжают в ней ходить. Так что типичный американец вовсе не обязательно ходит по спальне в уличных ботинках.

С гостями всё иначе. 76% американцев разрешают гостям не разуваться, и лишь 24% обычно просят снять обувь. Даже среди тех, кто сам дома ходит без обуви, большинство не требует того же от гостей. Отсюда и знакомая по кино сцена: человек приходит в гости, проходит в гостиную и садится на диван в ботинках. Для США это обычное дело.

Выходит, стереотип вырос из правил для гостей, а не из того, как люди живут у себя дома.

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Гость смотрит, как принято у хозяина

Главное отличие от России не в самой обуви, а в этикете. У нас человек снимает обувь в прихожей не задумываясь, и спрашивать об этом даже странно. В США единого правила нет. В одной семье у двери стоит гора кроссовок и разуться предложат всем, в другой хозяин сам ходит по дому в обуви.

В 2022 году YouGov отдельно спросил американцев, как они поступают в гостях. 55% ответили, что просто делают так, как хочет хозяин. Остальные примерно поровну разделились: одни предпочитают разуться, другие остаться в обуви. А у себя дома 59% разрешают гостю самому решить, снимать обувь или нет.

Получается негласное правило: если хозяин молчит, разуваться не обязательно.

Просьба разуться может показаться негостеприимной

В американской традиции много внимания уделяют удобству гостя. Поэтому некоторые специалисты по этикету всерьёз спорят, прилично ли вообще просить человека снять обувь. Причины понятные: у гостя могут быть не те носки, проблемы со стопами или просто нежелание ходить по чужому дому в одних носках.

CBS приводит мнение колумнистки Эми Дикинсон. Когда хозяин требует снять обувь, ей кажется, что чистый пол для него важнее удобства гостя. Другие американцы видят это наоборот: если человек разулся, значит, он уже не формальный гость и чувствует себя как дома. Раз мнения так расходятся, единого стандарта так и не сложилось.

Снег и слякоть на Севере, сухой асфальт на Юге

США огромные, поэтому фразу «американцы делают так» стоит произносить осторожно. По другому опросу YouGov, хотя бы иногда разуваются дома:

92% жителей Среднего Запада;

88% на Северо-Востоке;

86% на Западе;

83% на Юге.

При этом на Юге гостей реже просят снять обувь.

Погода тоже играет роль. Где зимой снег, грязь и дорожная соль, ходить по дому в ботинках уже совсем не хочется. А в сухую погоду многие весь день передвигаются на машине: из дома в салон, по асфальту в магазин и обратно. Обувь на вид остаётся чистой. Стерильной подошва от этого не становится, но и относятся к ней спокойнее.

Почему в сериалах герои не снимают ботинки

Тут сошлись сразу три причины. Во-первых, гостей в США и правда часто не просят разуваться, так что сцена, где герой заходит к другу в кроссовках, вполне правдива. Во-вторых, на экране персонажи чаще всего в гостях, на вечеринке или только что пришли с улицы, то есть именно там, где обувь встречается чаще всего.

В-третьих, у американцев нет такой чёткой границы между уличной и домашней обувью, как у нас. Поэтому российского зрителя такие сцены цепляют сильнее и запоминаются лучше. Так и появляется ощущение, что «они там вообще не разуваются», хотя опросы этого не подтверждают.

Еще одна интересная деталь: Почему в США окна поднимаются, а у нас распахиваются

С обувью в дом приходят пыль, микробы и свинец

То, что в России обувь всегда снимают, кажется предельно разумным решением. Подошвы приносят в дом частицы почвы, пыль, микроорганизмы и химические загрязнения. Исследователи окружающей среды Марк Патрик Тейлор и Габриэль Филиппелли отмечают, что заметная часть домашней пыли приходит с улицы, в том числе на обуви. На подошвах могут быть бактерии и следы тяжёлых металлов, например свинца.

Пугаться всё же не стоит. Бактерии на подошве ещё не значат, что вы заболеете. Для большинства здоровых людей всё проще: с обувью в доме становится больше уличной грязи. Поэтому учёные обычно советуют одно: уличную обувь лучше оставлять у входа.

Где правда, а где стереотип из кино

Правда в том, что в США нормально находиться в чужом доме в уличной обуви. Многие хозяева не попросят гостя разуться, а заметная часть американцев действительно ходит в обуви и у себя дома.

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Стереотип в том, что так делает чуть ли не каждый. На деле примерно две трети американцев дома разуваются. Отсюда и забавная ситуация: американец может сам снять кроссовки, едва зайдя домой, но гостю спокойно разрешит пройти в обуви прямо в гостиную. Эта особенность этикета и породила знакомый по фильмам образ.