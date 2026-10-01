Банки на спине из СССР: помогали ли они на самом деле

Многие помнят банки на спине с детства. Считалось, что они помогают при простуде и кашле, и это было частью народной медицины. Сегодня врачи говорят о бесполезности и даже вреде этого метода лечения, но просто сказать что «это миф» не выйдет. Почему банки так долго считались эффективными и что об этом известно сейчас?

Банкам тысячи лет, и придумали их не в СССР

У медицинских банок нет одного изобретателя. Идея слишком простая и пришла в голову людям в разных уголках мира: нужно создать внутри сосуда разрежение, то есть пониженное давление, и сосуд сам присосётся к коже.

Такие процедуры делали ещё в Древнем Египте и в античном мире. Причём не только стеклом: в ход шли рога животных, металлические и другие полые сосуды. Свою баночную традицию развивала и китайская медицина. Привычные нам стеклянные банки по форме похожи на сосуды, которыми пользовался древнеримский врач Гален.

Так что Советский Союз банки не придумал. Он просто стал одной из стран, где процедура продержалась особенно долго и превратилась почти в семейный ритуал.

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Советские учебники советовали банки даже при пневмонии

Сегодня банки обычно записывают в народные средства, рядом с горчичниками. Но в СССР их всерьёз преподавали и советовали медики. Издание N+1 приводит советские медицинские учебники 1940–1950-х годов, где банки рекомендовали при пневмонии, бронхиальной астме, ложном крупе и других болезнях органов дыхания.

Выходит, родители не просто повторяли друг за другом. Человек видел банки в больнице, слышал совет медработника, покупал набор в аптеке и потом десятилетиями ставил их детям и внукам. К тому же набор стоил дёшево, не портился и служил годами: нужны были только банки, вата, спирт, спички и немного сноровки.

Сама процедура производила сильное впечатление. Больного укладывали, проводили ритуал с огнём, укрывали одеялом, и через десять минут спина покрывалась большими фиолетовыми кругами. Создавалось ощущение, что с организмом произошло что-то мощное. А через несколько дней человек поправлялся.

Здесь и кроется ловушка. Большинство ОРВИ проходят сами, обычная простуда часто заканчивается примерно за неделю. Поэтому цепочка «поставили банки, стало лучше, значит, помогли банки» выглядит логичной, хотя организм выздоравливал своим обычным ходом.

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Кожу в банку вдавливает обычный атмосферный воздух

Самое интересное в банках — физика. Горящий фитиль на секунду вносили в стеклянную банку, и воздух внутри нагревался. Банку прикладывали к телу, воздух остывал, давление внутри падало, и атмосферное давление снаружи начинало вдавливать кожу внутрь.

Современные пластиковые и силиконовые банки работают так же, только без огня: воздух откачивают насосом или выдавливают, сжимая саму банку.

Кожа вместе с подкожными тканями поднимается вверх. Местные сосуды расширяются, а часть мельчайших капилляров, самых тонких сосудов, лопается. Получаются маленькие кровоизлияния, отсюда и круглые красные, фиолетовые или почти чёрные пятна. По сути, это разновидность синяка, а не «вышедшие токсины».

Тёмный круг не показывает, где сидела болезнь

Часто можно услышать: «Вот тут пятно темнее всего, значит, здесь было сильное воспаление». Так болезнь не определить. Цвет следа зависит от силы вакуума, длительности процедуры и от того, какие у человека сосуды и кожа.

Из лёгких банка тоже ничего не вытягивает. Между кожей спины и лёгкими лежат подкожная клетчатка, мышцы, рёбра, межрёберные мышцы и плевральная полость. Поверхностный вакуум не может засосать слизь из бронхов через все эти слои.

С «прогреванием» та же история. Огонь в классической процедуре нужен, чтобы нагреть воздух внутри банки и создать разрежение. Кожа краснеет и теплеет из-за прилива крови, но лёгкие от этого заметно не нагреваются. А «выжечь бактерии» невозможно в принципе: температура, способная надёжно убить микробы в лёгких, сильно повредила бы ткани самого человека.

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Кровоток на спине и вирус в носу находятся в разных местах

У банок есть на первый взгляд разумное обоснование: больше крови, значит, больше иммунных клеток, и организм быстрее победит вирус. Но ОРВИ развивается в основном в слизистых оболочках дыхательных путей. Например, риновирус размножается в клетках слизистой носа. Само по себе усиление кровотока в коже спины не означает, что иммунная система быстрее справится с инфекцией.

То, что кровоток в одном месте усилился, ещё не доказывает, что болезнь пошла легче. С таким же успехом можно сказать, что горячий душ уничтожает вирус простуды, раз кожа после него покраснела.

Откуда тогда взялась идея ставить банки именно на грудную клетку и спину? Из старой теории: якобы раздражение кожи рефлекторно действует на органы, которые лежат глубже. Отсюда и знаменитое «поставить банки при бронхите». Но убедительных доводов, что синяки на спине помогают бронхам быстрее справиться с вирусом, сейчас нет.

Чтобы проверить метод, нужны нормальные исследования: одну большую группу больных лечат как обычно, другой дополнительно ставят банки, а потом сравнивают, сколько длилась болезнь, какой была температура и были ли осложнения. Исследования банок существуют, но чаще всего они маленькие, проведены разными способами и редко сравнивают банки с плацебо, то есть с имитацией процедуры. Из таких работ трудно понять, что помогло: банки, обычное выздоровление, лекарства или ожидание эффекта.

Спортсмены ставят банки ради мышц, а не от простуды

Процедура пережила СССР и снова вошла в моду. В 2016 году весь мир обсуждал круглые следы на теле олимпийского чемпиона Майкла Фелпса. Банками пользуются и другие спортсмены, массажисты и специалисты альтернативной медицины, но уже с другой целью: снять мышечную боль и быстрее восстановиться.

И тут выходит забавный парадокс. Банки у нас связаны прежде всего с простудой, но если у них и есть полезное применение, то скорее при мышечной боли. Обзоры находят признаки того, что банки могут на время уменьшать некоторые виды боли, например в шее или пояснице. Правда, даже здесь доказательства слабые, а эффект может быть недолгим.

Поэтому человеку с ОРВИ после банок действительно может стать легче. У него ломит тело, мышцы спины напряжены, он устал. Кожу раздражает сильное непривычное ощущение, потом он полчаса лежит в тепле, рядом заботливые родственники. Расслабление вполне реально. Но «после банок мне приятнее» и «банки сокращают болезнь» — совсем разные утверждения, и второе ничем убедительно не подтверждено.

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Ожоги, гематомы и хиджама: чем рискует пациент

Чаще всего дело ограничивается синяками и болезненностью. Но процедура не совсем безобидна:

ожоги от огня или перегретого стекла;

пузыри и повреждения кожи;

боль и крупные гематомы, то есть большие синяки.

Отдельная история — «влажные банки», или некоторые виды хиджамы. При обычных, сухих банках кожа остаётся целой. При влажных её сначала прокалывают или надрезают, а потом вакуум вытягивает кровь. Представление, что с ней выходят «шлаки», ничем не подтверждено, зато появляется риск инфекции и кровотечения. Людям с нарушениями свёртываемости крови и тем, кто принимает разжижающие кровь лекарства, нужна особая осторожность.

Есть и ирония. В списке традиционных противопоказаний к банкам стоит лихорадка, то есть сильный жар, а ещё болезни кожи и лёгочное кровотечение. Получается, что банки часто ставили именно тем, кому их ставить было нельзя. Так что вариант с горящей ватой дома — не лучший эксперимент, особенно на ребёнке.

Особенно опасно полагаться на банки при пневмонии. Банки не убивают бактерии в лёгких, не действуют на вирусы и не заменяют лекарства. Сегодня при пневмонии врач оценивает, насколько тяжёлое состояние и что вызвало болезнь, и при необходимости назначает лечение. Тот, кто вместо этого «прогревает лёгкие», прежде всего теряет время.

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Что делать при ОРВИ вместо банок

Вакуум втягивает кожу в банку и меняет кровоток в этом месте, а для лечения симптомов со стороны дыхательных путей качественных доказательств нет. Банки не уничтожают вирус, не сокращают ОРВИ, не лечат бронхи и не защищают от пневмонии. Тепло, расслабление спины и субъективное облегчение возможны, но это местное действие на кожу и мышцы плюс эффект самой процедуры.

Обычно организм справляется с ОРВИ сам, а лечение нужно, чтобы легче перенести болезнь. Помогают домашний режим, солевые растворы для носа, при необходимости жаропонижающие и другие средства по показаниям. Если человеку становится хуже, появляется сильная одышка, держится высокая температура или есть подозрение на осложнение, нужен врач.

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Популярность банок не говорит о том, что советские люди были особенно доверчивыми. Метод существовал тысячи лет, его преподавали в учебниках, реакция кожи была очень наглядной, а простуда в это время проходила сама. Но когда лечение начали проверять строгими клиническими исследованиями, выяснилось, что круглых следов на спине гораздо больше, чем доказательств пользы при простуде.