Я всегда застилал кровать сразу после сна. Вот почему я больше так не делаю

Сколько себя помню, я застилаю постель сразу после подъёма. Но недавно я наткнулся на статью, в которой сказано, что эта привычка помогает пылевым клещам обжиться в кровати. Сначала мне это показалось придиркой: аккуратно заправленная кровать выглядит как символ порядка. Но объяснение оказалось простым и логичным, и после него я поменял утренний ритуал.

За ночь мы оставляем в постели влагу и частички кожи

Во сне тело продолжает работать: легкие дышат, желудок переваривает пищу, кожа потеет, а организм держит нужную температуру. Поэтому даже прохладной ночью в простынях и одеяле остаются влага и отмершие частички кожи.

Из-за этого постельное бельё советуют стирать в среднем раз в неделю, а если вы болели или сильно потели, то чаще. Автор статьи на сайте IFL Science пишет, что проблему грязного белья усугубляет как раз старательная утренняя заправка. Если сразу накрыть ещё тёплую и влажную постель покрывалом, внутри получится уютное место для тех, кто питается нашей кожей.

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Пылевые клещи: крошечные соседи, которые едят отмершую кожу

Пылевые клещи — родственники пауков, только настолько мелкие, что без микроскопа их не разглядеть. Они питаются отмершими частичками человеческой кожи.

В матрасе, белье и мягкой мебели могут жить сотни тысяч клещей, а хозяин ничего не заметит. Кровать для них — лучшее место в доме: всю ночь кожа трётся о простыни, и еды становится особенно много.

Паразитами клещей не считают: они не кусают и не забираются под кожу. Меня это сначала успокоило, но дальше выяснилось, что беспокоиться стоит из-за другого.

Аллергию вызывают не укусы, а отходы клещей

Пылевые клещи — самая частая причина аллергии и приступов астмы, которая возникает внутри дома. От них бывает сыпь, чихание и ощущение, будто слизь стекает по задней стенке горла. Вредное вещество содержится в помёте клещей и в остатках их тел.

По данным из статьи, примерно в четырёх из пяти американских домов хотя бы в одной кровати обнаруживается этот аллерген. У кого-то симптомы почти незаметны, у кого-то очень сильные. А у небольшой части людей клещи могут повысить вероятность приступа астмы.

Поэтому число клещей дома советуют по возможности сокращать. Обычные меры: регулярно стирать бельё, пылесосить матрас и, как ни странно, не застилать кровать сразу после сна.

Проветривание вместо заправки: что делать по утрам

В статье признают, что вид ровно заправленной кровати с взбитыми подушками приятно успокаивает. Но при утренней заправке пропускается важный шаг: постель не успевает проветриться.

Вместо этого автор предлагает утром просто откинуть одеяло, чтобы вся кровать «дышала». Это даёт три эффекта:

влажность в постели снижается, а клещам нужна сырость;

простыни попадают под солнечный свет, а ультрафиолет, по данным исследования, на которое ссылается статья, убивает клещей;

тот же свет помогает избавиться от бактерий и грибков, которые живут во влажном белье.

Я теперь откидываю одеяло, открываю шторы и застилаю кровать позже, когда она уже проветрилась. Важно отметить, что в статье не сказано, сколько именно часов нужно проветривать постель и насколько это сокращает число клещей. Это разумный совет, но точной цифры у него нет.

Шуточная статья врачей о пользе незаправленной кровати

Напоследок автор вспоминает публикацию 2001 года в Журнале Канадской медицинской ассоциации. Судя по всему, она была шуточной. Её авторы иронично сравнивали бактерии с вампирами, которые погибают на солнце, и обещали, что после этого постель станет чистой и свежей.

Ещё они подсчитали, сколько времени экономит незаправленная кровать. Пять минут на саму заправку и десять минут на спор о том, чья сегодня очередь, каждый день на протяжении средней жизни в 78 лет дают больше девяти месяцев. Это почти процент жизни.

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В итоге я не бросил заправлять кровать совсем, просто делаю это не сразу. Если у вас аллергия на пыль или по утрам вы часто чихаете, такой перенос стоит попробовать: усилий никаких, а клещам станет менее уютно.