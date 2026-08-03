Когда пора менять подушку: проверьте свою прямо сейчас

На подушках не пишут срок годности, поэтому многие спят на них долгими годами. Наволочку регулярно стирают, а о самой подушке обычно вспоминают только тогда, когда она уже заметно потеряла форму. Но даже если вы знаете, как часто стирать постельное бельё, одной чистой наволочки недостаточно. Внутри подушки постепенно накапливаются пот, кожный жир и аллергены, а наполнитель сминается и хуже поддерживает шею. Поэтому большинство подушек меняют раз в два года, хотя точный срок зависит от материала и состояния.

Через сколько лет нужно менять подушку

Специалисты рекомендуют обновлять большинство подушек каждые один-два года. За это время наполнитель многократно сминается под весом головы, впитывает влагу и постепенно теряет упругость.

Обычный срок — один-два года. Но это не означает, что на следующий день после второй годовщины подушка внезапно становится опасной. Просто после этого рубежа вероятность того, что она уже не справляется со своей работой, заметно возрастает.

Многое зависит от материала, качества изделия, веса человека и ухода. Одна подушка ежедневно просыхает и лежит в защитном чехле, другая впитывает пот, косметику и влагу от мокрых волос. Поэтому полезнее смотреть не на «паспортный возраст», а на то, что копится внутри подушки, и на то, как она ведёт себя после сна.

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Старая подушка перестаёт держать шею

Главная задача подушки — удерживать голову так, чтобы шея не выгибалась вверх, вниз или в сторону. Врачи объясняют, что шея во время сна должна оставаться примерно параллельной матрасу. Слишком высокая или провалившаяся подушка нарушает это положение.

Подушка должна держать шею ровно. Но старый наполнитель сбивается комками, сплющивается и перестаёт заполнять пространство между головой и матрасом. В результате мышцы всю ночь пытаются компенсировать неудобное положение, а утром появляются скованность, тяжесть в плечах или боль при повороте головы.

Особенно быстро проблема становится заметна при сне на боку. В этом положении подушка должна заполнять расстояние от плеча до головы. Когда она проседает, шея постепенно наклоняется к матрасу.

Присмотритесь к подушке, если утром шея болит сильнее, чем вечером, приходится постоянно подкладывать под неё руку или сворачивать край валиком.

Внутри подушки накапливаются аллергены

Даже чистая наволочка не делает наполнитель полностью герметичным. Сквозь ткань постепенно проходят пот, кожный жир, слюна, частички косметики и чешуйки кожи. К ним добавляются бытовая пыль, пыльца и шерсть животных.

В тёплой постели могут находиться пылевые клещи. Они не кусают человека и не переносят инфекции, но частицы их тел и продукты жизнедеятельности способны вызывать аллергическую реакцию. У чувствительных людей появляются утренняя заложенность носа, чихание, зуд глаз или ухудшение симптомов астмы.

Главная проблема — аллергены рядом с лицом. Именно поэтому специалисты советуют использовать плотные защитные чехлы и стирать наволочки и остальное постельное бельё каждую неделю. Если ткань выдерживает горячую воду, стирать бельё лучше при температуре от 54 °C — так аллергены удаляются эффективнее. Но чистая наволочка не расправит слежавшийся наполнитель и не уберёт всё, что успело проникнуть внутрь.

Сколько служат разные наполнители

Срок службы подушки в первую очередь зависит от её наполнителя. Вот примерные ориентиры:

Синтепон, холлофайбер и полиэстер — от 6 месяцев до 2 лет. Недорогие синтетические волокна быстро слёживаются и перестают держать голову.

— от 6 месяцев до 2 лет. Недорогие синтетические волокна быстро слёживаются и перестают держать голову. Микрофибра и искусственный лебяжий пух — примерно 1–2 года. По сути, это тоже полиэфирные наполнители, только более мягкие и тонкие.

— примерно 1–2 года. По сути, это тоже полиэфирные наполнители, только более мягкие и тонкие. Натуральный пух и перо — от 1 до 3 лет. Качественная подушка может прослужить дольше, если её регулярно взбивать, чистить и хорошо просушивать.

— от 1 до 3 лет. Качественная подушка может прослужить дольше, если её регулярно взбивать, чистить и хорошо просушивать. Пена с эффектом памяти — около 2–3 лет. Цельный блок со временем покрывается постоянными вмятинами, а измельчённая пена может сбиваться в комки.

— около 2–3 лет. Цельный блок со временем покрывается постоянными вмятинами, а измельчённая пена может сбиваться в комки. Обычный пенополиуретан — примерно 2–3 года. Обычно он быстрее теряет упругость, чем качественная пена с эффектом памяти.

— примерно 2–3 года. Обычно он быстрее теряет упругость, чем качественная пена с эффектом памяти. Натуральный и смешанный латекс — от 2 до 4 лет. Это один из самых упругих наполнителей, но со временем он может начать крошиться и хуже восстанавливать форму.

— от 2 до 4 лет. Это один из самых упругих наполнителей, но со временем он может начать крошиться и хуже восстанавливать форму. Хлопок и шерсть — примерно 3–5 лет. Эти волокна могут служить долго, но постепенно уплотняются и сваливаются, особенно при неправильной чистке.

— примерно 3–5 лет. Эти волокна могут служить долго, но постепенно уплотняются и сваливаются, особенно при неправильной чистке. Капок — точного срока нет. Его лёгкие растительные волокна приходится регулярно взбивать, а менять подушку нужно после заметного слёживания.

— точного срока нет. Его лёгкие растительные волокна приходится регулярно взбивать, а менять подушку нужно после заметного слёживания. Шёлковое волокно — срок зависит от его количества и примесей. Если внутри смесь шёлка и полиэстера, ориентироваться нужно прежде всего на состояние синтетической части.

— срок зависит от его количества и примесей. Если внутри смесь шёлка и полиэстера, ориентироваться нужно прежде всего на состояние синтетической части. Бамбуковое и эвкалиптовое волокно — отдельного срока обычно не имеют. Чаще всего вискозу или лиоцелл смешивают с полиэстером, поэтому такая подушка служит примерно столько же, сколько обычная синтетическая.

— отдельного срока обычно не имеют. Чаще всего вискозу или лиоцелл смешивают с полиэстером, поэтому такая подушка служит примерно столько же, сколько обычная синтетическая. Гречневая шелуха — наполнитель может прослужить 10–20 лет. При этом чехол нужно стирать или менять, а раскрошившуюся шелуху периодически досыпать либо полностью обновлять.

— наполнитель может прослужить 10–20 лет. При этом чехол нужно стирать или менять, а раскрошившуюся шелуху периодически досыпать либо полностью обновлять. Полистирольные микрошарики — около 1–2 лет. Постепенно они сминаются, уменьшаются в объёме и хуже поддерживают шею.

Два года — средний ориентир. Латексную подушку не нужно выбрасывать только потому, что ей исполнилось два года, если она сохранила форму, остаётся сухой и не вызывает неприятных ощущений. А дешёвая синтетическая модель может перестать поддерживать голову уже через несколько месяцев.

Подушки с охлаждающим гелем, пружинными блоками, водяными камерами и несколькими слоями лучше оценивать по инструкции производителя. Гель обычно служит лишь верхним слоем, а основную форму всё равно держат пена, латекс или волокнистый наполнитель.

Возраст тоже не единственный повод для замены. Стойкий запах, разводы и жёлтые пятна на подушке говорят о том, что внутрь давно проникают пот, кожный жир и косметика.

Ориентироваться только на название с упаковки не стоит. Например, «бамбуковой» часто называют подушку с чехлом из бамбуковой вискозы, внутри которой находится обычное полиэфирное волокно или измельчённая пена. Так что нужно быть внимательней.

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Как понять, что подушку пора менять

С виду подушка может быть ещё вполне нормальной, хотя наполнитель уже просел и перестал как следует поддерживать голову. Проверить её состояние можно по нескольким признакам:

наполнитель сбился в плотные комки;

появились постоянные провалы и бугры;

подушка не восстанавливает форму;

после сна болят шея и плечи;

остался запах даже после чистки;

пятна не удаётся удалить;

в постели усиливается насморк или зуд глаз;

удобное положение приходится искать каждую ночь.

Мягкую подушку с пухом или синтетическим наполнителем можно сложить пополам и отпустить. Если она быстро расправилась, упругость ещё сохранилась. Если осталась сложенной или восстанавливается очень медленно, наполнитель уже выработал свой ресурс. Для цельных подушек из латекса и пены этот тест не подходит — их нужно проверять на трещины, постоянные вмятины и потерю упругости.

Продлить срок службы поможет защитный чехол на молнии. Наволочку стоит стирать хотя бы раз в неделю, а при аллергии, жирной коже или привычке пускать питомцев в кровать — чаще. Саму подушку нужно чистить строго по инструкции: пух и часть синтетических моделей допускают машинную стирку, а латекс и цельную пену легко испортить водой и отжимом.

После любой чистки наполнитель должен полностью просохнуть. Не стоит ложиться с мокрыми волосами или сразу застилать ещё влажную подушку: сырость помогает размножаться клещам и плесени. О том, что происходит с лицом за ночь, тоже полезно помнить — кожа соприкасается с наволочкой несколько часов подряд.