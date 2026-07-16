Почему во время футбольных матчей люди часто вызывают скорую

Профессиональный футбол это постоянные нагрузки на сердце, суставы и позвоночник, и об этом говорят часто. Но гораздо реже упоминают другую группу риска — футбольных болельщиков. По данным кардиологов, во время крупных турниров количество вызовов скорой помощи увеличивается на 20–30%. Мозг зрителя реагирует на игру как на реальную угрозу и запускает стрессовую реакцию. Что именно происходит с телом, когда мы садимся смотреть футбол?

Болельщики испытывают стресс еще до начала матча

Эмоциональная привязанность к сборной заставляет наш организм вырабатывать гормон стресса кортизол. Причем для запуска этой реакции даже не нужно включать трансляцию или следить за опасными моментами в штрафной площади.

Когда исследователи проанализировали данные умных часов болельщиков немецкой команды на протяжении 12 недель, они обнаружили удивительную закономерность. Оказалось, что уровень стресса начинает расти за 14 часов до стартового свистка. Организм фаната готовится к матчу заранее, находясь в состоянии постоянного физиологического напряжения весь день. Об этом и многом другом рассказали авторы сайта Popular Science.

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Как просмотр футбола влияет на сердце

Помимо выброса кортизола, во время напряженных моментов включается древняя реакция бей или беги. В кровь поступает адреналин и другие химические вещества, которые заставляют внутренние органы работать на пределе своих возможностей.

Этот химический коктейль запускает в теле сразу несколько опасных процессов:

сердце начинает биться намного быстрее, требуя дополнительных порций кислорода;

повышается артериальное давление, создавая сильную нагрузку на сосуды;

кровеносные сосуды, питающие саму сердечную мышцу, резко сужаются из-за стрессовых гормонов.

Возникает критический парадокс. В момент, когда сердцу требуется максимальное количество кислорода, суженные сосуды физически не могут его доставить. Именно это несовпадение потребностей и возможностей организма может спровоцировать сердечный приступ у зрителя.

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Проблемы с сердцем во время просмотра в футбола

Медицинская статистика крупных турниров полностью подтверждает эти физиологические механизмы. Во время Чемпионата мира 2006 года в Германии врачи зафиксировали, что просмотр напряженного матча удваивает риск проблем с сердцем у болельщиков в этот конкретный день.

Похожая картина наблюдалась и на Чемпионате мира 1998 года. В день, когда сборная Англии проиграла Аргентине в драматичной серии пенальти, количество госпитализаций с инфарктами подскочило на 25%. Примечательно, что этот всплеск держался еще два дня после игры и касался исключительно сердечных приступов, а не других недомоганий.

Исследования региональных лиг в Испании также показали 30% рост числа госпитализаций среди мужчин, у которых уже были проблемы с сердцем, в дни поражений их любимых клубов.

Впрочем, врачи призывают не впадать в панику. Хотя просмотр футбола действительно создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, для здоровых людей базовый риск инфаркта остается очень низким, и футбол не превращает его в критическую угрозу.

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Как футбол влияет на гормоны и рождаемость

Футбол влияет не только на сердце, но и на эндокринную систему. Во время финала Чемпионата мира 2010 года между Испанией и Нидерландами у зрителей резко повышался уровень тестостерона прямо во время просмотра.

Этот гормон традиционно выделяется в ответ на конкурентные ситуации. Ученые отмечают, что организм реагирует на противостояние так, будто человек сам сражается за кубок на поле. Причем этот гормональный скачок происходил независимо от пола, возраста или того, насколько сильно фанат был предан своей команде.

Есть у футбольной эйфории и более позитивные последствия. Давняя городская легенда о том, что масштабные турниры приводят к беби-буму через девять месяцев, получила научное обоснование. Во время Чемпионата Европы 2024 года исследователи отслеживали поведение почти тысячи жителей из пяти стран.

Выяснилось, что в дни после победы национальной сборной сексуальная активность фанатов возрастала на 27% по сравнению с периодами после поражений. Массовые празднования с давних времен способствуют сближению людей, превращая футбольную радость в физическую близость.

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Наш мозг эволюционировал так, что глубокое эмоциональное сопереживание запускает те же биологические механизмы, что и реальное участие в событии. Футбольный матч генерирует не иллюзорные, а вполне осязаемые реакции: от сужения сосудов и скачков давления до мощного выброса тестостерона. Это доказывает, что спорт это интенсивная, непредсказуемая тренировка для всей нервной и гормональной системы болельщика.