Почему футбольные болельщики счастливее остальных, хотя постоянно нервничают

Быть футбольным болельщиком, это как постоянно сидеть на эмоциональных качелях. То фанаты испытывают эйфорию от победы и чуть ли не сходят с ума, то разочаровываются от поражения. А между двумя этими состояниями стоит гора напряжения. Однако, недавно ученые посмотрели на общую картину и выяснили, что спортивные болельщики чувствуют себя лучше, чем все остальные. И это отличный повод смотреть Чемпионат мира по футболу 2026 года. Что же делает болельщиков более здоровыми и счастливыми?

Как интерес к спорту влияет на здоровье

Группа британских ученых проанализировала данные 7209 взрослых жителей Англии в возрасте от 16 до 85 лет. Все они участвовали в опросе Taking Part Survey, который проводится по заказу правительства Великобритании. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.

Оказалось, что те, кто за последний год сходил хотя бы на одно живое спортивное событие, в среднем больше довольны своей жизнью. Они считают ее более осмысленной и реже чувствуют себя одинокими, чем те, кто на спорт не ходил.

Похожие результаты получали и в других работах. Ранее ученые доказывали, что люди, которые хотя бы раз в год вживую смотрят спорт, в среднем имеют меньше симптомов депрессии, чем те, кто этого не делает. Под благополучием здесь психологи понимают психологическое состояние человека, то, насколько хорошо он себя чувствует. А у людей с высоким уровнем благополучия обычно лучше физическое здоровье и больше продолжительность жизни.

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Помогает ли просмотр матча дома так же, как поход на стадион?

Есть хорошая новость для тех, кто не может попасть на стадион. Пользу можно получить, даже если смотреть футбольный матч дома перед телевизором. Да, с одной стороны это долгая неподвижность и часто употребление пива. Но в процессе человек может почувствовать себя счастливым.

Исследования показали, что у людей, смотрящих спорт на экране, реже встречаются симптомы депрессии, чем у тех, кто спорт не смотрит вовсе. И чем чаще человек смотрит матчи, тем сильнее эффект. У истинных болельщиков признаков депрессии было еще меньше. А ощущение наполненности жизни оказалось выше у любителей спорта независимо от того, смотрят они его на стадионе, по телевизору или онлайн.

Но важно отметить, что все эти данные корреляционные. То есть ученые видят связь, но не могут точно сказать, что именно и на что влияет. Возможно, спорт делает людей счастливее. А возможно, более счастливые и общительные люди просто чаще смотрят спорт. Или на оба фактора влияет что-то третье, например, достаток или количество друзей.

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Как просмотр футбола делает человека счастливым

И все же у ученых есть веская причина считать, что именно просмотр спорта дает основной вклад в хорошее самочувствие. Дело в социальной идентичности, а если говорить по-простому, ощущении принадлежности к группе.

Люди всегда ищут группы, с которыми их что-то объединяет. И болельщики одной команды это отличный пример такого сообщества. Это становится частью нашей личности, и через такие группы мы получаем социальную и эмоциональную поддержку. Даже научные исследования подтверждают, что те, кто сильно отождествляет себя с командой, чаще чувствуют эмоциональную поддержку других фанатов, и это повышает удовлетворенность жизнью.

Как спорт может испортить настроение

У медали есть и обратная сторона. Раз мы делаем команду частью себя, то ее неудачи бьют по нам лично. Когда любимая команда проигрывает, человек подсознательно пытается дистанцироваться от нее, чтобы защитить себя от негативных эмоций.

Это объясняет знакомую многим картину, когда после победы болельщик говорит «мы выиграли», а после поражения — «они проиграли». Так психика смягчает удар. По сути, это естественный защитный механизм, и в нем нет ничего постыдного.

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Как смотреть чемпионат мира с пользой для себя

Если свести выводы исследователей к простым советам, получится короткий список:

смотрите матчи не в одиночку, а с друзьями, семьей или в компании других болельщиков, потому что именно совместный опыт дает основной эффект;

не страшно, если нет возможности попасть на стадион: телевизор и онлайн-трансляции тоже работают;

чем регулярнее вы смотрите спорт вместе с другими, тем заметнее эффект для настроения;

относитесь к поражениям спокойнее и помните, что легкое дистанцирование от проигравшей команды это нормальная защита психики.

Главное помнить, что речь идет о связи, а не о доказанной причине. Никто не утверждает, что футбол лечит депрессию. Но если вы и так любите спорт, у вас есть приятный повод не чувствовать вины за вечер перед экраном, особенно если рядом есть с кем разделить эмоции.

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Тема счастья и социальных связей сейчас активно изучается, и спорт — лишь один из ее любопытных аспектов. Вполне возможно, что дальнейшие исследования с экспериментами, а не только опросами, помогут точнее понять, где здесь причина, а где следствие. А пока будем думать, что болеть за свою команду вместе с другими это хороший вклад в свое психическое здоровье.