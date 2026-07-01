Почему вчерашнюю воду из бутылки лучше не пить утром

Многие из нас с вечера ставят стакан на прикроватную тумбочку, чтобы утолить жажду сразу после пробуждения. Ведь говорят, что вода утром полезна, особенно если она с лимоном. Сама по себе вчерашняя вода не портится и не становится ядовитой, так как молекулам просто не свойственно прокисать подобно еде. Однако за несколько часов жидкость контактирует с окружающей средой, и именно этот невидимый процесс определяет, насколько безопасным будет ваш утренний глоток.

Почему вода утром невкусная

Утренний глоток часто разочаровывает: жидкость кажется плоской, или, как говорят в народе, застоявшейся. Это заставляет нас думать, что внутри начались опасные процессы, будто что-то испортилось. На самом деле неприятный вкус воды связан с растворением углекислого газа из комнатного воздуха. Об этом рассказали авторы сайта Wired.com.

Контактируя с кислородом, вода поглощает небольшое количество углекислого газа, образуя слабую угольную кислоту. Из-за этого уровень pH в воде незначительно снижается. Кроме того, жидкость нагревается до комнатной температуры, из-за чего из нее улетучиваются ранее растворенные газы и часть хлора. Эксперты отмечают, что такой несвежий вкус говорит лишь о контакте с воздухом, а вовсе не о внезапной испорченности.

Если стакан был чистым, а в комнате не летала шерсть животных и не оседала густая пыль, здоровому взрослому человеку такую воду пить можно. Но назвать ее идеально чистой с лабораторной точки зрения уже нельзя.

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Есть ли в бутылке с водой бактерии

Кажется логичным, что вода в бутылке защищена от пыли и воздуха, а значит, абсолютно безопасна. Это верно лишь в том случае, если вы налили ее в чистую емкость и закрыли крышкой. Ситуация кардинально меняется, если вы уже пили прямо из горлышка.

В нашей ротовой полости обитают миллионы бактерий. При контакте губ с бутылкой часть микроорганизмов неминуемо попадает внутрь. Исследования показывают, что тепло многократно ускоряет размножение бактерий в уже открытой таре. В одном из экспериментов ученые оставили надпитую бутилированную воду при температуре 37 градусов. За 48 часов количество бактерий выросло с менее чем одной колонии на миллилитр до огромной цифры в 38 000 колоний.

Конечно, в обычной спальне температура заметно ниже, и при прохладном хранении рост микробов минимален. Однако принцип остается неизменным. Если вы попили из бутылки после ужина и оставили ее в теплой комнате, к утру количество бактерий в бутылке заметно увеличится.

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Хлор в водопроводе и уязвимость кипяченой воды

Качество оставленной с вечера воды сильно зависит от источника. Если вода течет из-под крана и официально признана питьевой, в ней присутствует хлор или хлорамин. Именно эти химические элементы защищают водопроводную воду от микробного загрязнения, пока она стоит в вашем закрытом графине на столе. Но по мере того как стакан стоит открытым, защита постепенно испаряется.

Многие предпочитают кипятить воду, считая этот метод самой надежной дезинфекцией. Термическая обработка действительно убивает большинство микроорганизмов. Проблема в том, что после остывания жидкость теряет свой защитный барьер. Хранить кипяченую воду нужно в закрытых емкостях, чтобы избежать повторного загрязнения из воздуха.

Так что ночь в закрытом чайнике не представляет угрозы. А вот открытая кружка с кипяченой водой это отличная мишень для пылинок и микробов.

Почему лучше не хранить бутылки с водой на солнце

Обычная пластиковая бутылка с крышкой отлично подходит для хранения при комнатной температуре. Пищевой пластик проходит строгий контроль качества и не выделяет опасных веществ в нормальных условиях. Однако у этого материала есть свой скрытый враг, это высокая температура.

Научные обзоры, посвященные пластиковым бутылкам, нашли прямую связь между нагревом и выделением химических веществ из краев бутылки. Выяснилось, что длительное воздействие жары усиливает миграцию сурьмы из стенок пластика прямо в жидкость. Российский Роспотребнадзор также рекомендует хранить такие бутылки в затемненных местах при температуре не выше 20 градусов, вдали от батарей.

Следовательно, главная угроза кроется не в самом пластике, а в нарушении условий. Оставить бутылку летом на подоконнике или в раскаленной машине — плохая идея. Подробно об этом я рассказывал в статье про опасность бутилированной воды в машине. Зато ночь на темном столе никак не навредит вашему здоровью.

Когда вчерашнюю воду нельзя пить

Даже если вы соблюдаете базовые правила гигиены, бывают ситуации, когда оставшуюся на утро воду лучше просто вылить в раковину и налить свежий.

Воду стоит заменить в следующих случаях:

Стакан простоял открытым всю ночь рядом с домашними животными, едой или открытым окном, откуда летит пыль;

Вы отпивали из емкости во время еды, занеся внутрь бактерии изо рта;

Бутылка провела время рядом с горячей батареей отопления или под прямыми лучами солнца;

Жидкость стояла на столе не одну ночь, а несколько суток подряд;

Вы заметили, что изменился цвет, появилась мутность или пленка на поверхности;

Утреннюю порцию планирует выпить ребенок, пожилой человек или кто-то с ослабленным иммунитетом.

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Получается, что понимание того, как вода взаимодействует с окружающей средой, избавляет от лишних страхов. Вода за ночь не превращается в яд, а все реальные угрозы сводятся к пыли, слюне и жаре. Закрытая крышка или графин решает большинство проблем, поэтому забота о своем здоровье сводится лишь к выбору чистой посуды для ночного хранения.