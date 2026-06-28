Что произошло с людьми, которые тысячи лет пили воду с мышьяком

Тысячелетиями жители аргентинских Анд пили воду, которая убила бы большинство людей из-за высокой концентрации ядовитых веществ. Но исследователи обнаружили у них уникальную генетическую способность безопасно переваривать мышьяк, с которым мы можем столкнуться разве что в кабинете стоматолога. Это открытие стало первым доказанным случаем эволюции человека в ответ на токсичную среду.

Почему вода в Андах отравлена мышьяком

Высокогорный город Сан-Антонио-де-лос-Кобрес в Аргентине расположен на высоте почти 3800 метров. Здесь вулканические породы веками вымывают в грунтовые воды природный мышьяк. До установки современных систем очистки в 2012 году содержание мышьяка в питьевой воде превышало безопасную норму Всемирной организации здравоохранения примерно в 20 раз.

Мышьяк крайне токсичен, и его накопление в организме вызывает поражения кожи, тяжелые онкологические заболевания и раннюю смертность. Однако люди непрерывно живут на этом опасном плато уже от 7 до 11 тысяч лет. То, как им удалось выжить в столь суровых условиях, это загадка, которая десятилетиями не давала биологам покоя.

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Почему жители Анд не умирают от мышьяка

Когда токсин попадает в тело обычного человека, специальные ферменты пытаются его разрушить. Этот процесс можно сравнить с работой химического завода, где опасные отходы последовательно превращают в нейтральный мусор для безопасной утилизации.

Расщепление мышьяка в организме состоит из нескольких этапов:

Сначала ферменты преобразуют мышьяк в промежуточную форму, монометилированный мышьяк , который является самой ядовитой;

, который является самой ядовитой; Затем организм продолжает работу и превращает этот тип в диметилированный мышьяк. Эта финальная форма мышьяка наименее вредна и относительно легко выводится из организма естественным путем вместе с мочой.

Еще в 1995 году исследователи заметили, что местные женщины перерабатывают яд совершенно иначе. Организм жителей Анд эффективно пропускает опасную стадию, производя минимум токсичного промежуточного вещества и максимум безопасной финальной формы. Тело буквально научилось ускорять вывод яда, не давая ему накапливаться во внутренних органах.

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Мутация защиты от тяжелых металлов

Чтобы понять причину этой аномалии, команда эволюционных биологов из Уппсальского университета в 2015 году собрала образцы ДНК у 124 местных жительниц. Ученые проанализировали миллионы генетических маркеров и сравнили их с геномами людей из Перу и Колумбии.

Ключ к разгадке нашелся в гене AS3MT, который отвечает за производство фермента, расщепляющего мышьяк. Выяснилось, что мутации рядом с геном AS3MT встречаются у жителей Сан-Антонио-де-лос-Кобрес значительно чаще, чем у их соседей по континенту. Именно эти варианты гена заставляют ферменты работать быстрее и безопаснее.

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Могут ли люди привыкнуть к химикатам

Обычно мы наблюдаем приспособление человека к высоте, нехватке кислорода или экстремальному холоду как в случае с Вимом Хофом. Долговременное воздействие тяжелых металлов редко приводит к появлению полезных мутаций, и чаще неподготовленная популяция просто сталкивается с болезнями.

В данном случае люди получили сильное эволюционное преимущество именно благодаря тысячелетиям жизни рядом с отравленными источниками. Естественный отбор благоволил тем, чья печень лучше справлялась с ядом: они дольше жили, меньше болели и оставляли больше здорового потомства.

По словам авторов исследования, эти данные предоставили первое доказательство привыкания к токсичному химикату у человека. Более того, недавние наблюдения намекают, что похожие генетические щиты могли выработаться и у других народов Анд, делящих похожие природные условия.

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Мы привыкли считать, что эволюция человека осталась в далеком прошлом. Но история жителей южноамериканских гор доказывает, что наше тело продолжает адаптироваться к самым агрессивным условиям окружающей среды, буквально перестраивая свои химические процессы на уровне генов.