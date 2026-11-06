В туалетах США огромные щели в дверях кабинок, хотя американцы сами их ненавидят

В американских общественных туалетах двери в кабинках не доходят до пола, а по бокам остаются заметные щели. Это не выдумка киношников, и такие кабинки действительно встречаются по всей стране. Многим американцам они не нравятся, и это подтверждают опросы. Но причины такого устройства не так очевидны, как кажется на первый взгляд. Да уж, в таких кабинках явно не посидишь, спокойно залипая в смартфон.

Кабинки собирают из готовых панелей, а не строят как комнаты

В США туалетную кабинку обычно не строят как маленькую отдельную комнату. Её собирают из стандартных деталей. Производитель выпускает двери, стенки и крепления определённых размеров, а строители привозят их в школу, офис, ресторан или торговый центр и собирают на месте.

Выгод у такого подхода несколько:

это дешевле, чем кабинки с высокими сплошными стенами;

уходит меньше материала;

монтаж идёт быстрее, а сломанную деталь легко заменить;

одни и те же панели подходят для разных помещений без переделок.

Но стены в зданиях не всегда идеально ровные, а дверь должна открываться и закрываться без заеданий. Поэтому между дверью и боковыми стойками оставляют зазор. Иногда он получается таким широким, что в него можно заглянуть.

Компания ASI Group, которая сама делает туалетные перегородки, в отчёте от 2 июня 2026 года пишет, что такая конструкция распространилась в США больше ста лет назад. Её ценили за то, что она дешёвая, простая в производстве и быстро монтируется.

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Высокий зазор у пола ускоряет уборку

Вторая заметная деталь американских туалетов — большое расстояние между полом и нижним краем двери. В некоторых типовых кабинках оно доходит примерно до 30 сантиметров.

Для уборщиков это серьёзное облегчение. Если в туалете десять кабинок и каждая закрыта до пола, придётся заходить в каждую и мыть пол там отдельно. Если перегородки приподняты, швабру можно просто провести под ними, не открывая двери. Заодно у пола меньше углов, куда трудно достать и где копится грязь. В аэропорту или большом торговом центре это заметно ускоряет уборку.

Под дверью видно ноги, значит, кабинка занята

Зазор у пола помогает и посетителям: если под дверью видны чьи-то ноги, кабинка занята. Не нужно дёргать ручку или стучать.

Американцы этим действительно пользуются. В январе 2024 года компания Bradley, которая производит оборудование для туалетов, опросила 1003 взрослых жителя США. 74% признались, что хотя бы раз заглядывали под дверь, чтобы понять, свободно ли. Но почти все, 96% опрошенных, сказали, что хотели бы видеть на дверях индикаторы занятости. То есть заглядывать под дверь людям не очень нравится, и большинство выбрало бы способ удобнее.

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Помощь при обмороке и вентиляция — плюсы, но не причины

У открытых кабинок есть и другие плюсы. Если человеку внутри станет плохо и он упадёт, это быстрее заметят. Добраться до него спасателям или сотрудникам тоже проще, чем через сплошную запертую дверь. Ещё говорят, что персоналу так проще заметить подозрительное поведение или то, что человек внутри долго не двигается.

При этом нет оснований считать, что большие щели изначально делали для борьбы с наркотиками, вандализмом или ради безопасности. Такие версии встречаются, но надёжно задокументирована другая причина: дешёвая и простая конструкция.

Примерно так же обстоит дело с воздухом. Кабинки открыты сверху и снизу, поэтому воздух в них свободно перемешивается с воздухом всего помещения и не застаивается. Но вместе с воздухом так же свободно расходятся запахи и звуки. Нормальную вытяжку такие щели не заменяют, так что вентиляция тут скорее приятный бонус.

70% американцев считают кабинки недостаточно закрытыми

Тот же опрос Bradley показывает, что сами американцы своими кабинками недовольны.

Мнение участников опроса Доля Кабинки недостаточно закрыты от посторонних глаз 70% Хотят убрать щели у дверей и перегородок 58% Хотели бы двери до самого пола 45%

Странная ситуация: конструкция существует больше века, а многим людям она неудобна. Даже привычный способ проверить, занята ли кабинка, работает только благодаря её главному недостатку: человек может заглянуть внутрь кабинки. Стоит учитывать и то, что оба основных источника сами продают перегородки для туалетов, поэтому разговор о приватности им выгоден. Хотя цифры опроса выглядят вполне правдоподобно.

В Европе кабинки выше и закрытее, но дороже

В европейских странах чаще ставят кабинки с высокими перегородками и дверями почти до пола. Иногда это почти отдельные маленькие комнатки. У дверей бывают специальные края, которые перекрывают зазор между дверью и стойкой, поэтому заглянуть внутрь нельзя, даже если небольшая щель осталась.

Приватности так больше, но обходится она дороже, и ставить такие кабинки сложнее. Жёсткого правила тут нет: не все европейские туалеты полностью закрыты, и не во всех американских огромные щели. Речь о том, какие конструкции встречаются чаще.

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Американские производители уже закрывают щели

В последние годы в США стали выпускать кабинки, которые лучше прячут человека от чужих взглядов. ASI Group, например, с 2021 года делает металлические перегородки с накладками, закрывающими боковые зазоры у дверей. Есть и варианты с более высокими дверями, маленьким просветом у пола и даже перегородками от пола до потолка.

При этом американские строительные нормы вовсе не требуют оставлять большие щели. Закрытые кабинки можно ставить, если соблюдать требования к доступности, безопасности и размерам помещения. Значит, всё упирается в привычку и цену, а не в закон.

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Скорее всего, перемены будут постепенными: закрытые кабинки уже продаются, но дешёвые модели с щелями по-прежнему встречаются чаще. Это хороший пример того, как простое и дешёвое решение держится десятилетиями, даже если людям оно не нравится.