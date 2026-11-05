Я всегда думал, что красный флажок на почте в США означает новое письмо. Все наоборот

В американских фильмах и сериалах часто показывают почтовые ящики на ножке у дороги, а сбоку у них — маленький красный флажок. Иногда он поднят, иногда опущен. Вы такое наверняка видели, если смотрели хоть один сериал из нашей подборки. Я всегда думал, что этот флажок поднимают почтальоны, чтобы хозяева поняли, что им пришло письмо. Оказалось, все ровно наоборот.

Как письмо уходит из ящика без похода на почту

Допустим, житель небольшого городка хочет отправить родственникам открытку или письмо с документами. Ему не нужно никуда ехать: достаточно положить конверт в свой ящик и поднять флажок. Дальше всё происходит само собой:

Хозяин кладёт письмо в ящик. Адрес получателя на конверте уже написан, доставка оплачена, например наклеена марка. Он поднимает флажок, и это знак, что внутри лежит письмо на отправку. Почтальон едет по обычному маршруту, замечает поднятый флажок, останавливается и забирает конверт. Обычно почтальон сам опускает флажок, и хозяин понимает, что письмо забрали.

Вызывать отдельного курьера не нужно: письмо уезжает во время привычного почтового обхода. Главное, что стоит запомнить: флажок работает только в одну сторону. О пришедших письмах он не сообщает, его поднимают только тогда, когда в ящике лежит что-то на отправку.

Читайте также: Почему в США потолочные вентиляторы есть почти в каждом доме, а в России их почти нет

Ящики у дороги рассчитаны на почтальона в машине

Флажок удобен из-за того, как устроена доставка. Во многих пригородах и сельских районах почтальоны развозят письма на машинах и не выходят у каждого дома. Поэтому ящики ставят на отдельных столбиках у самой дороги, дверцей к проезжей части.

Высоту тоже выбирают не на глаз: в США существуют особые требования, и обычно ящик ставят примерно на высоте 104–114 сантиметров от поверхности дороги. На такой высоте почтальону удобно открывать дверцу прямо из окна машины.

Возьмём сельскую дорогу, вдоль которой стоят десятки домов. Если бы каждый ходил с письмом в отделение, отправлять почту было бы очень неудобно. А с флажком почтальон за один объезд и привозит новые письма, и собирает исходящие.

Вообще, многие бытовые мелочи в американских домах устроены по-своему, как и окна, которые там поднимаются, а не распахиваются.

Флажок не обязан быть красным

Красный хорошо заметен издалека, особенно рядом с чёрным, серым или белым ящиком. Поэтому такой флажок всем и знаком. Но правила вообще не требуют, чтобы он был красным.

По стандарту почтовой службы цвет может быть разным, но есть исключения: нельзя брать оттенки зелёного, коричневого, белого, жёлтого и синего. А предпочтительный цвет даже не красный, а флуоресцентный оранжевый. Главное, чтобы флажок чётко выделялся на фоне ящика.

К самой конструкции тоже есть требования. Поднятый флажок должен держаться сам, пока почтальон его не опустит. В некоторых моделях он опускается автоматически, когда открывают дверцу.

Ящики с флажком и без него

Флажки есть не на всех ящиках. В США уличные ящики делятся на два типа:

Full Service — полноценный ящик с флажком, через него можно и получать, и отправлять письма;

Limited Service — упрощённый ящик без флажка, рассчитанный прежде всего на получение почты.

В многоквартирных домах и некоторых жилых комплексах ставят общие почтовые ящики, и для исходящих писем там может быть отдельная секция. Так что ящик с флажком из фильмов — только один из вариантов американской почты, хотя и самый узнаваемый.

Еще одна статья про американскую жизнь: Почему в США цены указывают без налогов, а в России сразу с ними

Ограничения по весу и толщине писем

Через такой ящик удобнее всего отправлять обычные письма, открытки и небольшие отправления с уже оплаченной доставкой. У почтовой службы есть ограничения по размеру, весу и способу оплаты.

Например, если доставка оплачена только марками, а отправление весит больше примерно 283 граммов или толще 1,27 сантиметра, его нельзя просто оставить в ящике для почтальона. Для посылок есть отдельные способы отправки, в том числе можно вызвать почтальона, чтобы он забрал посылку.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Обязательно подпишитесь!

Есть и ещё одно правило, о котором стоит помнить. Если флажок не поднят, а доставлять по этому адресу в этот день нечего, почтальон не обязан останавливаться и проверять, нет ли внутри писем на отправку. Забыл поднять флажок — письмо останется лежать в ящике.