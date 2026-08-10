Правда ли что в США неделя начинается с воскресенья

Если вы откроете настенный календарь, выпущенный за океаном, или измените региональные настройки смартфона, то с удивлением обнаружите, что первым днем недели отмечен Sunday — воскресенье. Да, в США действительно принято считать воскресенье первым днем календарной недели. И это такая же странная особенность жизни в США, как и запрет на высокие заборы вокруг домов. И самое интересное, что несмотря на этот древний стандарт, на работу американцы выходят в понедельник.

Чем отличаются календари в США и России

Отвечая на популярный вопрос, правда ли что в америке неделя начинается с воскресенья, нужно заглянуть в историю. У этой особенности нет никакого законодательного обоснований, и Конгресс США никогда не выпускал специальный указ о переносе дней недели.

Причина кроется в иудейско-христианской традиции. В библейских текстах седьмым днем, предназначенным для покоя, считается суббота. Логично, что следующий за ней день, воскресенье, открывает новый семидневный цикл. Позднее, в раннем христианстве, этот день приобрел особое значение как день Воскресения Христа, и система прочно закрепилась в западной культуре. Вместе с первыми европейскими переселенцами она переплыла океан и стала стандартом в Северной Америке.

В России и Европе со временем возобладала другая логика, завязанная на ритме работы. Раз мы трудимся пять дней с понедельника, то он интуитивно и воспринимается как начало. Именно этот современный подход сегодня закреплен в международном стандарте ISO 8601, где понедельник — день номер один.

Какой график работы в США

Несмотря на воскресенье в начале календаря, типичный американский офисный сотрудник живет по графику, который отлично знаком россиянам.

Классическая американская рабочая неделя выглядит так:

понедельник — старт рабочих будней;

— старт рабочих будней; со вторника по четверг — основное рабочее время (чаще всего с 09:00 до 17:00);

— основное рабочее время (чаще всего с 09:00 до 17:00); пятница — завершение трудовой недели;

— завершение трудовой недели; суббота и воскресенье — долгожданные выходные.

Многим кажется, что комфортная пятидневка существовала в США всегда. На самом деле еще в начале 20 века нормой была изнурительная работа по шесть дней. Массовый переход на 40-часовую пятидневную неделю популяризировал Генри Форд в 1926 году. Он смекнул, что чтобы люди массово покупали автомобили, им нужно свободное время для поездок.

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Сколько выходных в неделю у американцев

А вот здесь начинаются принципиальные отличия от привычной нам системы. Федеральное законодательство США не обязывает работодателя давать сотрудникам выходные именно в субботу и воскресенье.

Американское Министерство труда прямо указывает, что закон не требует доплачивать человеку просто за сам факт выхода на смену в календарный выходной. Поэтому работники супермаркетов, ресторанов, больниц или служб доставки вполне могут отдыхать, скажем, во вторник и среду. Так что обычно у американцев два выходных в неделю, так же, как у нас.

Дополнительная оплата (сверхурочные) возникает только если человек отработал более 40 часов за установленную неделю. При этом сама «расчетная неделя» для компании — это просто любые 168 часов подряд, и начаться этот отсчет может хоть в полночь среды.

Сколько праздничных выходных в США

В статьях о жизни в США часто упоминается, что там есть 11 официальных федеральных праздников в году. Но воспринимать их как всеобщие гарантированные нерабочие дни, как это принято в России, в корне неверно.

Статус federal holiday означает, что отдыхать будут правительственные учреждения и федеральные служащие. Частная компания не обязана автоматически закрываться или оплачивать этот день как выходной. Магазин или небольшая IT-студия вполне могут решить, что для них это обычный рабочий день.

По данным Бюро трудовой статистики США (BLS) за 2025 год, доступ к оплачиваемым праздникам имеют около 81% сотрудников частного сектора. В среднем работодатели оплачивают 8 праздничных дней в году. Все остальное, включая размер отпуска, дополнительные выходные, больничные — зависит исключительно от конкретной компании и ее мотивационного пакета.

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Почему так много американских праздников приходится на понедельник

В американской культуре очень распространено понятие long weekend — длинные выходные. Это результат целенаправленной государственной политики.

В 1968 году Конгресс принял особый закон (Uniform Monday Holiday Act), который сдвинул даты нескольких крупных праздников так, чтобы они всегда выпадали на понедельник. Это коснулось, например, Дня памяти, Дня труда и Дня Колумба.

Это было нужно для того, чтобы стабильно давать людям три нерабочих дня подряд. Это отлично стимулирует внутренний туризм, розничные продажи и позволяет семьям планировать короткие поездки. Если же классический праздник с фиксированной датой (например, День независимости 4 июля) выпадает на субботу, федеральные работники получают выходной в пятницу. Если на воскресенье — гуляют в понедельник.

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В итоге жизнь в США соткана из удивительного парадокса. Воскресенье гордо стоит первым в бумажном календаре, но фактически воспринимается людьми как финальная часть уикенда. И когда в воскресенье вечером американец вздыхает и говорит, что на следующей неделе у него полно работы, он имеет в виду именно понедельник — настоящий, не календарный старт американской жизни.