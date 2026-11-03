Почему в ноябре болят суставы даже у молодых? Дело не только в холоде

В ноябре у некоторых начинают ныть колени, побаливать пальцы и напоминать о себе старые травмы. Хотя ещё недавно всё было нормально. Первое объяснение обычно простое: возраст или холодная погода. Мы уже рассказывали, почему суставы реагируют на смену погоды. Но есть и другие причины, причём с некоторыми из них сталкиваются даже молодые люди. И далеко не все связаны с болезнями суставов.

Холод и сырость могут усиливать боль, но не у всех

В ноябре становится холоднее, чаще идут дожди, меняется атмосферное давление. Некоторые люди замечают, что именно в такую погоду суставы начинают ныть сильнее. Холод может усиливать мышечное напряжение и ощущение скованности, особенно если сустав уже беспокоит.

Но есть интересный нюанс. Учёные до сих пор спорят, насколько сильно погода влияет на суставы. Один крупный анализ не обнаружил убедительной связи между изменениями погоды и новыми приступами боли в коленях или при ревматоидном артрите. А исследование 2026 года выявило лишь небольшое влияние отдельных погодных факторов на некоторые симптомы ревматоидного артрита.

Получается, реакция на погоду индивидуальна, а холод сам по себе не означает, что сустав разрушается. И считать боль в коленях безошибочным прогнозом дождя точно не стоит.

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В ноябре мы меньше двигаемся, а суставам это не нравится

Вот причина, на которую редко обращают внимание. В тёплое время года мы больше гуляем, чаще выходим из дома и вообще активнее двигаемся. А в ноябре хочется поскорее добраться до дивана и завернуться в плед.

Проблема в том, что долгое сидение усиливает скованность суставов, а недостаток движения ослабляет поддерживающие их мышцы. Поэтому после рабочего дня или сна бывает труднее разогнуться и начать двигаться.

Особенно хорошо это знакомо людям с остеоартрозом. Регулярная посильная активность помогает уменьшать боль и поддерживать подвижность. Причём необязательно заниматься спортом: обычная ходьба тоже полезна.

Суставы могут болеть и в молодом возрасте

Принято считать, что боль в коленях и пальцах — проблема пожилых. Но это не совсем так. Суставы могут беспокоить после старых травм, непривычных физических нагрузок, а иногда источником боли оказываются окружающие мышцы, связки или сухожилия.

Остеоартроз чаще встречается с возрастом, но развивается и раньше, особенно после повреждений суставов. А воспалительные заболевания, например ревматоидный артрит, вообще не ограничиваются пожилым возрастом.

Поэтому боль в суставе ещё не означает, что хрящ износился или организм преждевременно стареет.

Кстати, привычный хруст в суставах сам по себе тоже не говорит о разрушении хрящей. Если он не сопровождается болью, отёком или ограничением движений, чаще всего волноваться не о чем.

Утренняя скованность может подсказать причину боли

Есть простая деталь, которую полезно замечать: когда именно болят суставы и как долго приходится их «расхаживать».

При остеоартрозе боль часто усиливается после нагрузки, а утренняя скованность обычно проходит менее чем за 30 минут.

При воспалительном артрите всё бывает наоборот: после сна или долгого сидения суставы словно деревянные. Их трудно согнуть, иногда они припухают и становятся тёплыми. Как объясняют врачи, при ревматоидном артрите утренняя скованность нередко длится дольше получаса.

Если суставы долго не удаётся «расходить», особенно при наличии отёка, стоит проверить, нет ли воспаления. Но по одному этому признаку поставить диагноз нельзя.

Движение и тепло помогают, но есть нюансы

Когда болят колени, хочется дать им полный покой. Однако долго лежать без необходимости — не лучшая идея: мышцы слабеют, а скованность усиливается.

Если нет острого воспаления или травмы, полезно начинать с небольшой разминки, спокойной ходьбы и посильных упражнений. Главное — без резкой боли и чрезмерных нагрузок. Можно подобрать упражнения для суставов без перегрузки и заниматься регулярно.

Тёплый душ или компресс могут облегчить скованность. Но если сустав горячий и опухший, прогревать его не стоит. В таком случае для временного облегчения может подойти прохладный компресс через ткань, а причину отёка нужно выяснить.

Иногда без обезболивающих не обойтись. Но принимать их неделями без консультации врача опасно: например, длительный приём ибупрофена повышает риск проблем с желудком, почками и сердечно-сосудистой системой. К тому же таблетка уменьшает боль, но не обязательно устраняет её причину.

Некоторые симптомы нельзя списывать на погоду

Самая опасная ошибка — месяцами объяснять любую боль холодом или возрастом. Особенно если раньше суставы не беспокоили.

Сильная внезапная боль, горячий и опухший сустав, повышение температуры или невозможность наступить на ногу требуют срочной медицинской помощи. Иногда так проявляется инфекция сустава, при которой медлить действительно опасно.

Если боль возвращается, мешает спать или не проходит около двух недель, стоит записаться к врачу. Начать можно с терапевта, который при необходимости направит к ревматологу или другому специалисту.

Перед приёмом полезно вспомнить три вещи: когда появилась боль, сколько длится скованность после сна и бывает ли припухлость. Эти подробности могут рассказать врачу гораздо больше, чем фраза «суставы опять ноют на погоду».