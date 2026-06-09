Ибупрофен помогает от боли. Но что будет, если пить его неделями?

Вера Макарова

Когда болит колено, спина или плечо, ибупрофен кажется самым простым выходом. Таблетка стоит недорого, продаётся без рецепта и быстро снимает боль, поэтому многие держат её дома «на всякий случай». Но с такими лекарствами есть неприятная ловушка: если пить их не пару дней, а неделями, риск побочных эффектов заметно растёт. Разбираемся, что происходит с организмом при длительном приёме ибупрофена, почему боль в суставах он только приглушает, а не лечит, и при чём здесь здоровье коленей после 30.

Ибупрофен: популярное обезболивающее убивает вас, а врачи молчат

Ибупрофен: популярное обезболивающее убивает вас, а врачи молчат

Как работает ибупрофен и почему он не лечит суставы

Ибупрофен относится к нестероидным противовоспалительным средствам (НПВС) — это группа лекарств, которые снимают воспаление, отёк и боль. При обострении артрита он действительно помогает: сустав болит меньше, двигаться легче. Исследования подтверждают, что НПВС дают умеренное краткосрочное облегчение при артрите, особенно в болезненные периоды.

Но вот важный момент, о котором забывают: ибупрофен снимает симптом, но не трогает причину. При артрите хрящ постепенно разрушается, кости меняются, сустав воспаляется — и таблетка на эти процессы никак не влияет. Она просто приглушает боль, пока разрушение продолжается своим чередом.

Отсюда главная ловушка: человек привыкает гасить боль таблетками и не пробует то, что реально работает вдолгую — движение, снижение веса, упражнения. Боль уходит, кажется, что всё в порядке, и менять ничего не хочется.

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Чем опасен длительный приём ибупрофена для здоровья

Главная опасность регулярного приёма — это желудок. Ибупрофен повреждает слизистую желудка и повышает риск язвы и внутреннего кровотечения. У кого-то начинается изжога или боль в животе, а кто-то вообще ничего не чувствует — до момента серьёзного кровотечения.

Риск растёт в нескольких случаях:

  • высокие дозы, особенно от 2400 мг в день и больше
  • приём неделями и месяцами без перерыва
  • возраст старше 65 лет

Вторая мишень — почки. Они работают за счёт нормального кровотока, а НПВС этот кровоток к почкам уменьшают. Лекарство блокирует естественные вещества, которые держат сосуды почек открытыми. Особенно это опасно при обезвоживании, хронической болезни почек или проблемах с сердцем. Не зря частый приём обезболивающих входит в список привычек, которые вредят почкам.

Ибупрофен снижает приток крови к почкам, что особенно опасно при обезвоживании

Ибупрофен снижает приток крови к почкам, что особенно опасно при обезвоживании

Есть и нагрузка на сердце. Долгий приём НПВС связывают с повышением давления, задержкой жидкости и риском сердечных осложнений у некоторых людей. Причём ибупрофен — не единственная неожиданная вещь, которая может поднимать давление. Отдельная история — астма: часть астматиков плохо переносит ибупрофен, у них может появиться свист в груди и затруднённое дыхание, потому что лекарство влияет на вещества, которые держат дыхательные пути открытыми.

Кому особенно опасно принимать ибупрофен

Артроз — болезнь, которая становится распространённой с возрастом. То есть чаще всего ибупрофен регулярно принимают именно пожилые люди — те, кто наиболее уязвим к его побочным эффектам.

К тому же пожилые обычно пьют сразу несколько лекарств. А ибупрофен плохо дружит с другими лекарствами:

  • от давления,
  • разжижающими кровь препаратами,
  • антидепрессантами
  • некоторыми лекарствами от диабета.

В таких сочетаниях растёт риск осложнений или другие лекарства начинают работать хуже.

Это не значит, что ибупрофен — яд, который нельзя трогать. Короткий приём в минимальной эффективной дозе многим реально помогает. Проблемы начинаются там, где человек пьёт его регулярно и подолгу, ни с кем не посоветовавшись.

Чем заменить ибупрофен при хронической боли в суставах

Хорошая новость: таблетки — далеко не единственный вариант. У некоторых способов доказательная база даже сильнее, чем у обезболивающих.

Звучит парадоксально, но при артрозе помогает движение. Когда мышцы вокруг больного сустава становятся сильнее, нагрузка на сам сустав снижается, двигаться становится легче, а боль со временем уменьшается. Подходят:

Звучит странно, но при артрозе часто помогает не покой, а правильно подобранное движение. Если мышцы вокруг больного сустава становятся крепче, им проще брать часть нагрузки на себя. Суставу уже не приходится работать в одиночку, поэтому ходить, вставать со стула или подниматься по лестнице со временем становится легче. Подходит:

  • ходьба,
  • велосипед,
  • плавание,
  • силовые упражнения.

Правильно подобранные упражнения для суставов часто работают лучше, чем может казаться неопытному человеку.

Плавание и ходьба укрепляют мышцы вокруг суставов и снижают боль

Плавание и ходьба укрепляют мышцы вокруг суставов и снижают боль

Ещё несколько рабочих стратегий:

  • контроль веса: особенно важен для коленей и бёдер, ведь лишние килограммы усиливают нагрузку и воспаление в суставах
  • физиотерапия и работа со специалистом, который научит безопасно двигаться и переживать обострения (на поликлинику не надейтесь — ищите сами, там только выписывают кучу уколов и таблеток)
  • дозирование нагрузки: разбивать дела на короткие отрезки с перерывами
  • тепло: грелка помогает расслабить мышцы и снять скованность, но важно понимать, когда помогает грелка, а когда лучше не греть больное место
  • удобная поддерживающая обувь
  • противовоспалительные гели на кожу: действуют местно и дают меньше побочек, чем таблетки

Это не значит, что от ибупрофена надо отказаться совсем. Для многих он остаётся полезным помощником рядом с этими мерами. Просто боль редко лечится одной волшебной таблеткой — обычно это баланс между быстрым облегчением и заботой о здоровье вдолгую.

Главное, что стоит запомнить: ибупрофен полезен при кратковременной боли, но при частом и долгом приёме без консультации с врачом он бьёт по желудку, почкам и сердцу. И если тянетесь к нему каждый день — это сигнал не увеличивать дозу, а поговорить с врачом и пересмотреть подход.

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