Почему у детей ломаются и крошатся зубы и что с этим делать

Молочные зубы вашего ребёнка — маленькие, белые, как мел — выпадают как положено. А на их месте вырастают желтовато-коричневые и до странности хрупкие постоянные зубы. Это состояние называется молярно-резцовой гипоминерализацией, и оно почти так же распространено, как кариес, хотя, кроме стоматологов (а они знают много секретов, неизвестных нам), о нём почти никто не слышал. Но самое удивительное, что это не последствие плохой гигиены, сладкого или наследственности. Проблема закладывается ещё до того, как зуб вообще прорезался — на этапе, когда эмаль только формируется внутри челюсти.

Что такое молярно-резцовая гипоминерализация

Эмаль — это тонкий внешний слой зуба и одновременно самый твёрдый материал в человеческом теле. Но при молярно-резцовой гипоминерализации процесс её формирования нарушается, и эмаль получается с недостатком минералов. Именно поэтому такие зубы выглядят иначе и легче скалываются. Хотя, если интересно, тут можете прочитать, о чем вообще говорит внешний вид зубов.

Ключевой момент — время сбоя. Нарушение происходит очень рано, пока зубы ещё формируются в челюсти: обычно в период от рождения примерно до двух лет. К тому моменту, когда зуб прорезывается, изменить уже ничего нельзя — дефект эмали закладывается заранее.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ САМЫХ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

Чаще всего страдают первые постоянные моляры — так называемые «шестилетние» зубы — и передние зубы. Помимо видимых пятен, дети с этим состоянием нередко избегают чистки, потому что она вызывает боль, а холодная и горячая еда или напитки провоцируют чувствительность.

Почему крошатся зубы: причины и распространение

По данным авторов из стоматологической клиники Копенгагенского университета, ломкость зубов затрагивает около 28% детей в Скандинавии и считается одним из самых широко распространённых стоматологических нарушений. Исследования показывают, что это расстройство очень часто встречается по всей Европе.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

При этом в Африке и Азии проблема выражена слабее — по крайней мере, по имеющимся данным. Учёные пока осторожны в объяснениях: разница может быть связана не столько с реальной заболеваемостью, сколько с различиями в диагностике и учёте, а также с распространённостью болезней в раннем детстве и генетическими факторами.

Честно говоря, для стоматологии молярно-резцовая гипоминерализация всё ещё во многом загадка. Специалисты знают, что состояние встречается у большого числа детей и может оставить постоянные зубы навсегда ослабленными и изменёнными в цвете, но почему одни дети заболевают, а другие нет — пока не ясно.

Пять возможных причин ослабленной эмали при MIH

Готового ответа нет, но исследования указывают на несколько подозреваемых. Важно понимать: это именно вероятные факторы, а не доказанная цепочка «причина — следствие». Сегодня выделяют пять возможных причин молярно-резцовой гипоминерализации:

длительные болезни в раннем детстве — высокая температура, инфекции или повторяющиеся периоды нездоровья

долгий приём антибиотиков

осложнения во время беременности или родов, например нехватка кислорода или преждевременные роды

факторы среды, в том числе загрязнение воздуха, и дефициты — например, нехватка витамина D, который влияет на способность организма строить прочную эмаль

возможная генетическая уязвимость, из-за которой некоторые дети просто более подвержены состоянию

Обратите внимание, что почти все эти факторы приходятся на тот самый ранний период, когда эмаль формируется внутри челюсти. Это согласуется с главной идеей: повреждение возникает до прорезывания зуба, а не после.

Что делать, чтобы сделать зубы крепче

Здесь нужна честность, которую дают сами авторы: при нынешних знаниях предотвратить молярно-резцовую гипоминерализацию нельзя. Нет такого набора действий, который гарантированно остановит развитие состояния.

Но помочь зубам всё же можно, даже если они не болят. Самое очевидное — чистка зубов и фторсодержащая паста. Это особенно важно, потому что у детей эмаль мягче, такие зубы труднее держать в чистоте и они сильнее рискуют получить кариес. Не менее важно помочь ребёнку выстроить нормальные отношения со стоматологом: спокойно объяснять, что врач защищает зубы, чтобы они не болели и не ломались, и просить ребёнка говорить, где и как именно болит зуб.

Как стоматолог лечит ломкость зубов

Если диагноз подтверждается, врач оценивает, насколько всё серьёзно, и относит поражённые зубы к лёгкой, средней или тяжёлой форме. От этого зависит тактика.

при лёгкой форме моляры обрабатывают концентрированным фторсодержащим гелем и/или запечатывают прозрачным защитным покрытием от кариеса

при средней форме ставят временные пломбы, причём из-за высокой чувствительности зуба нужна анестезия

при тяжёлой форме делают пломбы, а в самых серьёзных случаях ставят стальную коронку — своего рода защитный колпачок, который оберегает зуб от разрушения, кариеса и боли

Иногда — хотя и редко — врач может предложить вовсе удалить зуб, если его долгосрочный прогноз слишком плохой. Обычно это делают в возрасте от восьми до десяти лет. Передние зубы чаще имеют лёгкую или среднюю форму, поэтому сразу их, как правило, не лечат. Но это не значит, то следить за ними бесполезно. Очень важно чистить зубы и межзубные промежутки, а для этого отлично подходит ирригатор.

Когда дети подрастают, у них нередко появляется запрос на эстетику. Тут применяют отбеливание в сочетании с относительно новым методом, при котором жидкая смола проникает в эмаль и заполняет пустоты в её структуре. После этого видимая «пятнистость» исчезает, а коронка зуба выглядит ровной и однородной по цвету. Во взрослом возрасте сильно повреждённым молярам могут помочь коронка или фарфоровая вкладка.