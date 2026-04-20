Как быстро снять зубную боль: проверенные советы стоматологов

Недавно мне стало интересно разобраться, что на самом деле помогает при зубной боли — не бабушкины советы, а проверенные рекомендации врачей и стоматологических ассоциаций. Поискав в интернете, я нашел несколько работающих вариантов, подкрепленных клиническими рекомендациями, и решил ими поделиться. Но сразу важная оговорка: все это — временные меры до визита к стоматологу, а не замена лечению. А еще лучше не допускать зубной боли и заботиться о них заранее.

Обезболивающие при зубной боли

Самый быстрый и надежный способ справиться с острой зубной болью — принять обезболивающее внутрь. По рекомендациям Американской стоматологической ассоциации (ADA), нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) при зубной боли работают лучше всего. Для взрослого без противопоказаний чаще всего подходит ибупрофен в стандартной дозировке по инструкции.

У НПВС есть важные ограничения. Их нельзя принимать при язве желудка, желудочно-кишечном кровотечении, тяжелых болезнях почек, аллергии на эту группу препаратов, на поздних сроках беременности и при приёме антикоагулянтов без назначения врача. Если не уверены — лучше уточнить у врача или фармацевта.

Как избавиться от зубной боли без таблеток

Бывает, что обезболивающего нет под рукой или оно противопоказано. Тогда помогут два простых метода, которые рекомендуют крупные медицинские организации.

Первое — холодный компресс на щеку снаружи на 10–15 минут с перерывами. Холод сужает сосуды, уменьшает отек и притупляет боль. А вот греть щеку нельзя, потому что если внутри есть инфекция, тепло может ускорить распространение воспаления и ухудшить ситуацию.

Второе — теплое (не горячее!) полоскание соленой водой несколько раз в день. Это не вылечит причину боли, но может временно снизить раздражение и дискомфорт. Примерно половина чайной ложки соли на стакан теплой воды — достаточно.

Дополнительно стоит перейти на мягкую пищу и не жевать на больной стороне. Очень холодное, горячее и сладкое часто усиливают боль при кариесе, трещине зуба или воспалении нерва.

Читайте также: Как сладкое разрушает зубы и что с этим делать

Почему зубная боль усиливается ночью

Многие замечали, что днем зуб еще как-то терпится, а ночью боль становится невыносимой. Это не самовнушение, потому что у ночной боли есть вполне конкретные причины.

Когда вы ложитесь, кровь активнее приливает к голове. Если в зубе или вокруг него есть воспаление, усиленный кровоток увеличивает давление на нервные окончания, и боль нарастает. Представьте воспаленный палец: если опустить руку вниз, боль ослабнет, а если поднять выше сердца — усилится. С зубом в положении лежа происходит примерно то же самое.

Есть и гормональный фактор. После полуночи снижается выработка гормонов надпочечников, которые обладают естественным обезболивающим действием. Плюс днем мозг занят тысячей задач и отвлекается от боли, а ночью, в тишине и расслабленности, неприятные ощущения выходят на первый план.

Простой совет: если зуб разболелся ночью, попробуйте спать в полусидячем положении, подложив высокую подушку. Это уменьшит приток крови к очагу воспаления и немного ослабит боль.

Распространенные ошибки при зубной боли

Когда зуб болит, хочется сделать хоть что-нибудь. Но некоторые популярные «лайфхаки» не просто бесполезны — они опасны.

Прикладывать аспирин к десне или зубу — это может вызвать химический ожог слизистой. Аспирин работает только если его проглотить, но при зубной боли ибупрофен обычно эффективнее;

— это может вызвать химический ожог слизистой. Аспирин работает только если его проглотить, но при зубной боли ибупрофен обычно эффективнее; Греть место боли — теплые компрессы, грелки, горячие полоскания могут усилить воспаление и даже спровоцировать распространение гноя;

— теплые компрессы, грелки, горячие полоскания могут усилить воспаление и даже спровоцировать распространение гноя; Пить антибиотики «на всякий случай» — без осмотра врача это бессмысленно. Антибиотики не снимают зубную боль и нужны далеко не всегда. Их бесконтрольный прием ведет к антибиотикорезистентности, когда бактерии перестают реагировать на лечение.

Если в зубе есть «дырка» или откололся кусок, в аптеке можно купить временный стоматологический материал для краткого закрытия дефекта. Это защитит оголенные ткани от раздражителей до визита к врачу, но полноценной пломбой не является.

Читайте также: Мы неправильно чистим зубы — есть одна мелочь, которую делать не надо

Когда зубная боль требует срочной помощи врача

Временные меры — это именно временные меры. Они помогают продержаться до приема стоматолога, но не устраняют причину боли. Есть ситуации, когда тянуть с визитом нельзя.

Обращайтесь к врачу как можно скорее, если:

боль не проходит дольше 1–2 дней;

появился отек, температура, гной или неприятный привкус во рту;

больно накусывать на зуб;

трудно открыть рот, глотать или дышать — это уже повод для неотложной помощи.

Отложить поход к врачу на пару недель — значит рискнуть тем, что простая пломба превратится в лечение каналов или даже удаление зуба. Воспаление не стоит на месте: бактерии продвигаются вглубь, ткани разрушаются, а обезболивающие со временем перестают помогать.

Все перечисленные в статье методы — это проверенные рекомендации крупных медицинских организаций вроде ADA, Mayo Clinic и NHS. Они помогут снизить боль и не навредить себе до того, как вы окажетесь в кресле стоматолога. Но именно это кресло — единственное место, где зубную боль можно убрать по-настоящему.