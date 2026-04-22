Белоснежная улыбка не гарантирует здоровье зубов. Вот что говорят стоматологи

Белоснежная улыбка давно стала символом здоровья и успеха. Не верите? А посмотрите на рекламу и социальные сети, и вы сразу в этом убедитесь. Но стоматологи говорят, что белый цвет зубов сам по себе ничего не гарантирует. Более того, погоня за идеальной белизной иногда вредит зубам сильнее, чем пятна от кофе. Тем более, что мы уже говорили о вреде отбеливающих зубных паст.

Какого цвета должны быть зубы

Многие считают, что от природы зубы должны быть ослепительно белыми, а любое отклонение — признак проблемы. Это не так. По данным Popular Science, оттенок зубов варьируется от человека к человеку и зависит от множества факторов. Часть из них генетические. Другая часть это следствие воздействий еще в утробе матери. Например, некоторые лекарства, которые принимала беременная женщина, могут придать зубам ребенка сероватый оттенок.

Есть и простая анатомическая причина. Здоровые зубы от природы имеют слегка желтоватый тон, потому что сквозь полупрозрачную белую эмаль просвечивает дентин — более мягкий слой ткани, составляющий основную массу зуба. Он-то как раз окрашен в желтый. О строении зубов мы говорили в статье «Почему зубы — одни из самых удивительных органов человека».

Почему зубы темнеют и всегда ли это опасно

Со временем зубы меняют цвет. Все, что способно оставить пятно на белой футболке, может окрасить и эмаль: вино, кофе, чай, специи и так далее. Эти внешние пигменты оседают в микропорах эмали, но сами по себе не говорят о болезни, и зуб остается структурно здоровым.

Другое дело — зубной налет и камень. Если не удалять мягкий бактериальный налет регулярной чисткой и использованием зубной нити, он затвердевает и превращается в зубной камень. Зубной камень пористый и легко впитывает пигменты от табака, кофе и еды. Но проблема не только в цвете: камень накапливает вредные бактерии, провоцирует воспаление десен и способствует кариесу.

То есть потемнение зубов бывает двух принципиально разных типов: безобидное (поверхностные пятна от еды) и потенциально опасное (камень с бактериями). Отличить одно от другого на глаз непросто, и для этого нужен осмотр стоматолога.

Кариес между зубами — невидимая угроза за белой улыбкой

А теперь кое-что внезапное. Человек с безупречно белыми зубами может иметь серьезные стоматологические проблемы, о которых не подозревает. Большинство полостей кариеса возникают между зубами. Обычно этого не видно, потому что кариес в межзубных промежутках не меняет цвет зуба, пока разрушение не станет масштабным.

Так что визуальная белизна зубов не исключает скрытого кариеса. Именно поэтому стоматологи настаивают на регулярных профилактических осмотрах и рентгене, ведь проблемы, которых не видно в зеркале, прекрасно видны на снимке.

Чем опасно отбеливание зубов

Стремление к белоснежной улыбке создало рынок огромного масштаба. По данным Американской стоматологической ассоциации, к 2026 году мировые расходы на отбеливающие продукты и процедуры могут достичь 8,21 миллиарда долларов. Но некоторые из популярных методов отбеливания наносят зубам реальный вред.

Слишком агрессивная чистка и абразивные зубные пасты, например, на основе активированного угля, могут снять здоровые слои эмали с зубов. Американская стоматологическая ассоциация не одобрила ни одну угольную зубную пасту и выражала обеспокоенность их безопасностью. Лабораторные исследования показывают, что за 12 недель использования такие пасты не отбеливают зубы лучше обычных фторсодержащих, но при этом повышают шероховатость поверхности эмали. А поврежденная эмаль не восстанавливается, это необратимый процесс.

Отдельная тема — виниры. Идея просто «наклеить» идеальные белые зубы может казаться привлекательной, но процедура сложнее, чем кажется. По сути, человеку механически удаляют здоровую зубную ткань, чтобы заменить на нее что-то искусственное. И потом это требует пожизненного обслуживания. Для установки классических виниров с зуба снимают от 0,3 до 0,7 мм эмали, и после этого зуб навсегда нуждается в какой-либо реставрации. Если виниры установлены некачественно, под ними может развиться кариес, а при утрате винира зуб остается уязвимым.

Как отбеливать зубы без вреда для здоровья

Все это не значит, что отбеливание — абсолютное зло. Легкие и умеренные пятна часто удаляются обычной профессиональной чисткой и полировкой на приеме у стоматолога. Это безопасный и эффективный метод, который не повреждает эмаль.

Если же пациент хочет более серьезного результата, врач сначала позаботится о здоровье. Для пациента с множеством необработанных кариозных полостей и сильно окрашенной эмалью я не рекомендуется сразу переходить к отбеливанию. Важно убедиться, что пациент может нормально говорить и есть, и что он не испытывает боли, прежде чем начинать любые косметические процедуры.

Вот что стоит учитывать, если вы задумываетесь об отбеливании:

Начните с визита к стоматологу — прежде чем отбеливать, нужно убедиться, что зубы и десны здоровы;

Профессиональная чистка и полировка часто достаточны для удаления поверхностных пятен;

Избегайте абразивных паст, особенно угольных, для ежедневного использования;

Отбеливающие средства лучше выбирать с одобрением стоматологических ассоциаций и в составе с фтором;

Виниры — крайняя мера, а не косметический аксессуар, так что взвесьте все «за» и «против» с врачом.

Как соцсети формируют нездоровые стандарты белизны зубов

Стремление к идеальной улыбке понятно. Идея идеальной, яркой, белой голливудской улыбки существует давно. Но теперь к этому добавились социальные сети. Постоянные сравнения и фильтры для фотографий создают нереалистичные стандарты, под которые сложно подстроиться без вмешательства.

Один опрос показал, что внешний вид улыбки стал главной эстетической заботой среди взрослых 25–45 лет, важнее состояния кожи и волос. А около 67% взрослых американцев хотя бы раз пробовали какую-либо форму отбеливания.

Но давление соцсетей не отменяет базовой анатомии: у каждого человека уникальный оттенок зубов, и небольшие несовершенства — часть нормы. Каждая улыбка на самом деле уникальна, и немного несовершенства может добавить ей характера.

Белые зубы — это не диагноз и не сертификат здоровья. Настоящее здоровье зубов определяется состоянием эмали, десен и отсутствием скрытых проблем, а не оттенком в зеркале. Прежде чем тратить деньги на очередной отбеливающий комплект, разумнее инвестировать в регулярные визиты к стоматологу. Это, возможно, не даст вам улыбку как в кино, зато сохранит зубы здоровыми на десятилетия вперед.