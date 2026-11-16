32 зуба считают нормой. Но почему у многих взрослых их меньше

Почти каждый слышал, что у взрослого человека должно быть 32 зуба. Эту цифру повторяют так уверенно, будто это обязательная норма, как пять пальцев на руке. Но если пересчитать свои зубы языком или вспомнить снимок у стоматолога, у многих выйдет меньше. Что же это, повод для беспокойства? Может, для счастья нам не хватает полного комплекта зубов и нужно вставить хотя бы золотые?

Полный набор: по восемь зубов в каждой половине челюсти

Цифра 32 взялась не с потолка. У нас две челюсти, и зубы на каждой растут почти зеркально, справа и слева. Если мысленно разделить каждую челюсть пополам, получится четыре одинаковые половины. В каждой по восемь зубов: два резца, клык, два малых коренных и три больших коренных. Отсюда и счёт: 8 × 4 = 32.

У каждого вида зубов своя работа:

Зубы Сколько Что делают Резцы 8 Откусывают пищу Клыки 4 Захватывают и рвут Малые коренные 8 Раздавливают и измельчают Большие коренные 12 Пережёвывают и перетирают

Четыре из двенадцати больших коренных это зубы мудрости: последние, восьмые по счёту от центра в каждой половине. Важно понимать, что 32 — это анатомическая схема. Она описывает, сколько зубов в принципе может сформироваться у взрослого, но вовсе не требует, чтобы все они выросли.

Зубы мудрости остались от предков с жёсткой едой

Нашим далёким предкам приходилось жевать жёсткие растения, корни и другую грубую пищу. Лишние коренные зубы давали больше жевательной поверхности, и это было полезно. Сегодня мы варим, жарим и измельчаем продукты, еда стала мягче, а сами челюсти тоже изменились.

В итоге получился разрыв: схема по-прежнему рассчитана на 32 зуба, а в современной челюсти последним четырём часто просто не хватает места. Поэтому зубы мудрости называют эволюционным пережитком. Совсем бесполезными их считать неверно: если такой зуб вырос ровно и смыкается с зубом на другой челюсти, он жуёт наравне с остальными.

Кстати, у шимпанзе, горилл и орангутанов обычно тоже 32 постоянных зуба. Так что это не какой-то особый человеческий идеал, а черта, доставшаяся от общих предков.

Интересный факт: у жителей Мексики зубы мудрости не растут, и этому есть научное объяснение

У взрослых американцев в среднем 25,5 зуба из 28

Теория одно, а реальная жизнь другое. В 2024 году американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовал отчёт по обследованию жителей США с 2017-го по март 2020 года. У взрослых от 20 до 64 лет в среднем оказалось 25,5 зуба, а у молодых, от 20 до 34 лет, около 27.

Здесь есть важная оговорка: CDC считал только 28 основных зубов, без зубов мудрости, и только у тех, у кого остался хотя бы один зуб. Так что 25,5 не нужно сравнивать с 32 и прибавлять к этой цифре четыре тоже нельзя: зубов мудрости у всех разное количество. С цифрами про тело так бывает часто, вспомните, как привычные представления о том, сколько воды в организме, расходятся с реальностью.

Данные показывают, что с возрастом зубов в среднем становится меньше. Но дело не в самом старении, а в болезнях: прежде всего в кариесе, болезнях дёсен и последствиях травм. В том же обследовании примерно у 21% взрослых 20–64 лет нашёлся хотя бы один зуб с нелеченым кариесом. Единой цифры для всех жителей Земли нет: она зависит от возраста, страны и того, как считать.

Нормальное количество зубов у человека

Если собрать всё вместе, картина получается такая:

32 зуба: все зубы мудрости выросли. Это нормально, если они здоровы и стоят правильно.

28 зубов: зубов мудрости нет, остальные на месте. Полноценный вариант нормы.

29–31 зуб: выросла часть зубов мудрости. Тоже норма, если основные 28 целы.

Меньше 28: стоит выяснить причину. Возможно, зубы удалили, потеряли после травмы или они не сформировались.

Больше 32: лишние зубы. Это редкость, и её должен оценить стоматолог.

Есть тонкости. Например, 27 зубов не всегда означают болезнь: бывает, что один из обычных постоянных зубов просто не заложился с рождения, такое называют гиподонтией. Обратный случай, когда растут лишние зубы, называют гипердонтией. А 32 зуба ничего не гарантируют: все они могут быть на месте, но с кариесом, сколами или неправильным прикусом.

🔍Зачем нам нужны молочные зубы: ответ, который вас удивит

У 80% молодых людей зуб мудрости прячется в челюсти

У большинства людей есть четыре места под зубы мудрости, но дальше всё складывается по-разному. Зуб может вообще не сформироваться, и тогда он никогда не вырастет. Может сформироваться, но остаться внутри кости, и снаружи его не видно. А может начать прорезаться, но застрять или пойти вбок.

Поэтому человек может думать, что у него 28 зубов, хотя в челюсти сидят ещё четыре. По данным немецкого государственного портала здоровья Gesundheit, примерно у 80% молодых людей хотя бы один зуб мудрости остаётся в челюсти. Проверить это можно на панорамном рентгеновском снимке.

Удалять такие зубы заранее не обязательно. Раньше стоматологи часто советовали это делать на всякий случай, сейчас подход осторожнее: решение принимают, глядя на конкретный зуб. Поводом становятся повторяющиеся воспаления, повреждение соседнего зуба или кариес, который невозможно нормально вылечить. При этом отсутствие боли ещё не значит, что всё в порядке: за скрытым зубом иногда нужно просто наблюдать.

От 20 молочных до 32 постоянных зубов

Полный набор появляется не сразу, количество зубов меняется всё детство и юность:

Примерно к 2,5–3 годам у ребёнка 20 молочных зубов. Малых коренных и зубов мудрости среди них нет. Примерно с 6 до 12–13 лет молочные зубы выпадают, на их место приходят постоянные. Первые большие коренные ничего не заменяют, а вырастают позади молочных. К 12–14 годам обычно есть 28 постоянных зубов. Примерно с 17 до 25 лет могут прорезаться зубы мудрости. Иногда это случается гораздо позже, а иногда не случается вовсе.

Название «зубы мудрости» связано только с тем, что они появляются позже всех, когда человек уже взрослый. Ни ума, ни возраста они не добавляют.

Потеря одного коренного зуба вредит сильнее, чем отсутствие зубов мудрости

Звучит странно: четыре зуба мудрости могут быть не нужны, а потеря одного обычного коренного создаёт заметные проблемы. Дело в том, что зубы работают как единая система. Когда из ряда выпадает основной жевательный зуб, нагрузка перераспределяется. Соседи постепенно наклоняются в пустоту, зуб напротив выдвигается, а кость на месте потерянного зуба со временем убывает. В итоге может нарушиться жевание и прикус.

С зубами мудрости всё иначе: если они не выросли, остальные 28 обычно прекрасно справляются сами. Поэтому сохранить 28 здоровых основных зубов важнее, чем во что бы то ни стало иметь все 32. И терять зубы с возрастом не обязательно: здоровые постоянные зубы могут служить всю жизнь, возраст лишь накапливает риск болезней.

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Если ваш счёт не дотягивает до 32, это ещё не повод для тревоги. Здоровье полости рта определяют другие вещи: нет ли активных болезней, хорошо ли вы жуёте, правильно ли смыкаются зубы и здоровы ли дёсны. Человек с 28 здоровыми зубами вполне может быть в лучшей форме, чем обладатель полного набора с кариесом в нескольких зубах.