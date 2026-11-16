32 зуба считают нормой. Но почему у многих взрослых их меньше

Рамис Ганиев

Почти каждый слышал, что у взрослого человека должно быть 32 зуба. Эту цифру повторяют так уверенно, будто это обязательная норма, как пять пальцев на руке. Но если пересчитать свои зубы языком или вспомнить снимок у стоматолога, у многих выйдет меньше. Что же это, повод для беспокойства? Может, для счастья нам не хватает полного комплекта зубов и нужно вставить хотя бы золотые?

Улыбка девушки крупным планом

Улыбка девушки крупным планом

Полный набор: по восемь зубов в каждой половине челюсти

Цифра 32 взялась не с потолка. У нас две челюсти, и зубы на каждой растут почти зеркально, справа и слева. Если мысленно разделить каждую челюсть пополам, получится четыре одинаковые половины. В каждой по восемь зубов: два резца, клык, два малых коренных и три больших коренных. Отсюда и счёт: 8 × 4 = 32.

У каждого вида зубов своя работа:

Зубы Сколько Что делают
Резцы 8 Откусывают пищу
Клыки 4 Захватывают и рвут
Малые коренные 8 Раздавливают и измельчают
Большие коренные 12 Пережёвывают и перетирают

Четыре из двенадцати больших коренных это зубы мудрости: последние, восьмые по счёту от центра в каждой половине. Важно понимать, что 32 — это анатомическая схема. Она описывает, сколько зубов в принципе может сформироваться у взрослого, но вовсе не требует, чтобы все они выросли.

Зубы мудрости остались от предков с жёсткой едой

Нашим далёким предкам приходилось жевать жёсткие растения, корни и другую грубую пищу. Лишние коренные зубы давали больше жевательной поверхности, и это было полезно. Сегодня мы варим, жарим и измельчаем продукты, еда стала мягче, а сами челюсти тоже изменились.

В итоге получился разрыв: схема по-прежнему рассчитана на 32 зуба, а в современной челюсти последним четырём часто просто не хватает места. Поэтому зубы мудрости называют эволюционным пережитком. Совсем бесполезными их считать неверно: если такой зуб вырос ровно и смыкается с зубом на другой челюсти, он жуёт наравне с остальными.

Кстати, у шимпанзе, горилл и орангутанов обычно тоже 32 постоянных зуба. Так что это не какой-то особый человеческий идеал, а черта, доставшаяся от общих предков.

Интересный факт: у жителей Мексики зубы мудрости не растут, и этому есть научное объяснение

У взрослых американцев в среднем 25,5 зуба из 28

Теория одно, а реальная жизнь другое. В 2024 году американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовал отчёт по обследованию жителей США с 2017-го по март 2020 года. У взрослых от 20 до 64 лет в среднем оказалось 25,5 зуба, а у молодых, от 20 до 34 лет, около 27.

Здесь есть важная оговорка: CDC считал только 28 основных зубов, без зубов мудрости, и только у тех, у кого остался хотя бы один зуб. Так что 25,5 не нужно сравнивать с 32 и прибавлять к этой цифре четыре тоже нельзя: зубов мудрости у всех разное количество. С цифрами про тело так бывает часто, вспомните, как привычные представления о том, сколько воды в организме, расходятся с реальностью.

Данные показывают, что с возрастом зубов в среднем становится меньше. Но дело не в самом старении, а в болезнях: прежде всего в кариесе, болезнях дёсен и последствиях травм. В том же обследовании примерно у 21% взрослых 20–64 лет нашёлся хотя бы один зуб с нелеченым кариесом. Единой цифры для всех жителей Земли нет: она зависит от возраста, страны и того, как считать.

Гипсовая модель человеческой челюсти без одного зуба

Гипсовая модель человеческой челюсти без одного зуба

Нормальное количество зубов у человека

Если собрать всё вместе, картина получается такая:

  • 32 зуба: все зубы мудрости выросли. Это нормально, если они здоровы и стоят правильно.
  • 28 зубов: зубов мудрости нет, остальные на месте. Полноценный вариант нормы.
  • 29–31 зуб: выросла часть зубов мудрости. Тоже норма, если основные 28 целы.
  • Меньше 28: стоит выяснить причину. Возможно, зубы удалили, потеряли после травмы или они не сформировались.
  • Больше 32: лишние зубы. Это редкость, и её должен оценить стоматолог.

Есть тонкости. Например, 27 зубов не всегда означают болезнь: бывает, что один из обычных постоянных зубов просто не заложился с рождения, такое называют гиподонтией. Обратный случай, когда растут лишние зубы, называют гипердонтией. А 32 зуба ничего не гарантируют: все они могут быть на месте, но с кариесом, сколами или неправильным прикусом.

🔍Зачем нам нужны молочные зубы: ответ, который вас удивит

У 80% молодых людей зуб мудрости прячется в челюсти

У большинства людей есть четыре места под зубы мудрости, но дальше всё складывается по-разному. Зуб может вообще не сформироваться, и тогда он никогда не вырастет. Может сформироваться, но остаться внутри кости, и снаружи его не видно. А может начать прорезаться, но застрять или пойти вбок.

Поэтому человек может думать, что у него 28 зубов, хотя в челюсти сидят ещё четыре. По данным немецкого государственного портала здоровья Gesundheit, примерно у 80% молодых людей хотя бы один зуб мудрости остаётся в челюсти. Проверить это можно на панорамном рентгеновском снимке.

Удалять такие зубы заранее не обязательно. Раньше стоматологи часто советовали это делать на всякий случай, сейчас подход осторожнее: решение принимают, глядя на конкретный зуб. Поводом становятся повторяющиеся воспаления, повреждение соседнего зуба или кариес, который невозможно нормально вылечить. При этом отсутствие боли ещё не значит, что всё в порядке: за скрытым зубом иногда нужно просто наблюдать.

Стоматолог показывает пациентке панорамный снимок зубов на светящемся экране

Стоматолог показывает пациентке панорамный снимок зубов на светящемся экране

От 20 молочных до 32 постоянных зубов

Полный набор появляется не сразу, количество зубов меняется всё детство и юность:

  1. Примерно к 2,5–3 годам у ребёнка 20 молочных зубов. Малых коренных и зубов мудрости среди них нет.
  2. Примерно с 6 до 12–13 лет молочные зубы выпадают, на их место приходят постоянные. Первые большие коренные ничего не заменяют, а вырастают позади молочных.
  3. К 12–14 годам обычно есть 28 постоянных зубов.
  4. Примерно с 17 до 25 лет могут прорезаться зубы мудрости. Иногда это случается гораздо позже, а иногда не случается вовсе.

Название «зубы мудрости» связано только с тем, что они появляются позже всех, когда человек уже взрослый. Ни ума, ни возраста они не добавляют.

Улыбающаяся девушка в кресле стоматолога, врач осматривает зубы

Улыбающаяся девушка в кресле стоматолога, врач осматривает зубы

Потеря одного коренного зуба вредит сильнее, чем отсутствие зубов мудрости

Звучит странно: четыре зуба мудрости могут быть не нужны, а потеря одного обычного коренного создаёт заметные проблемы. Дело в том, что зубы работают как единая система. Когда из ряда выпадает основной жевательный зуб, нагрузка перераспределяется. Соседи постепенно наклоняются в пустоту, зуб напротив выдвигается, а кость на месте потерянного зуба со временем убывает. В итоге может нарушиться жевание и прикус.

С зубами мудрости всё иначе: если они не выросли, остальные 28 обычно прекрасно справляются сами. Поэтому сохранить 28 здоровых основных зубов важнее, чем во что бы то ни стало иметь все 32. И терять зубы с возрастом не обязательно: здоровые постоянные зубы могут служить всю жизнь, возраст лишь накапливает риск болезней.

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Если ваш счёт не дотягивает до 32, это ещё не повод для тревоги. Здоровье полости рта определяют другие вещи: нет ли активных болезней, хорошо ли вы жуёте, правильно ли смыкаются зубы и здоровы ли дёсны. Человек с 28 здоровыми зубами вполне может быть в лучшей форме, чем обладатель полного набора с кариесом в нескольких зубах.

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