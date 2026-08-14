Почему краска для тату может быть опаснее, чем кажется

Вера Макарова

Татуировка или перманентный макияж давно воспринимаются как обычная процедура: выбираешь мастера, рисунок, цвет — и готово. Но есть деталь, о которой почти никто не думает: что находится в самой банке с краской. Исследователи FDA объединили результаты четырёх проверок 259 запечатанных упаковок краски для татуировок и перманентного макияжа и обнаружили бактерии примерно в каждой третьей. Причём надпись «стерильно» почти ничего не меняла. А поскольку татуировки влияют на иммунную систему, живые микробы в краске — совсем не тот сюрприз, который хочется получить вместе с новым рисунком. Примерно каждая третья банка оказалась заражена.

Краска для тату может быть опаснее, чем кажется. Фото.

Краска для тату может быть опаснее, чем кажется

Что именно нашли в запечатанных банках краски

Ещё в 2024 году исследователи FDA получили тревожный результат: из 75 запечатанных упаковок краски треть содержала бактерии, часть из которых способна вызывать болезни у человека. Теперь учёные объединили эти данные с результатами трёх других проверок FDA, проведённых с 2018 по 2024 год.

В новом анализе, опубликованном в журнале Scientific Reports, собрали данные по 259 нераспечатанным упаковкам краски для тату и перманентного макияжа. Бактерии нашли в 86 образцах, то есть примерно в трети. Всего исследователи получили более 250 бактериальных изолятов, представляющих 94 вида. А объединённая статистическая оценка заражённости по четырём проверкам составила 35,4 процента.

В исходных исследованиях краску вскрывали в лабораторных условиях, выращивали из образцов колонии, а затем определяли бактерии, в том числе с помощью анализа генов. То есть речь не о случайных следах бактериальной ДНК, а о живых микроорганизмах, способных расти и размножаться. И это особенно важно, потому что при нанесении татуировки краска попадает глубоко в кожу и остаётся там надолго.

Треть «стерильных» красок для тату содержит живые бактерии. Фото.

Треть «стерильных» красок для тату содержит живые бактерии

Надпись «стерильно» ничего не гарантирует

Самый неприятный вывод касается именно маркировки. Из 118 образцов с надписью «стерильно» заражёнными оказались 36, или 30,5 процента. Среди краски без такой пометки бактерии нашли в 35,5 процента случаев. Маркировка почти ничего не меняет: статистически значимой разницы исследователи не обнаружили.

Проблема, кстати, знакома не только тату-индустрии. Ранее учёные уже находили опасные бактерии в косметике, которой люди пользуются каждый день.

Происхождение и тип краски тоже не стали подсказкой. Бактерии нашли в 33,3 процента красок для тату и в 33,0 процента красок для перманентного макияжа. У краски, произведённой в США, заражёнными оказались 33,5 процента образцов, у импортной — 31,9 процента. Как ни дели выборку, результат держится примерно около трети.

Получается, что у покупателя и даже у мастера нет простого признака, по которому можно заранее оценить безопасность банки с краской. Ни её тип, ни страна происхождения, ни пометка о стерильности надёжным ориентиром не оказались.

Какие бактерии находят в краске и чем они опасны

Учёные определили 94 вида бактерий из 38 родов. Чаще всего встречались бактерии рода Bacillus, за ними шли Pseudomonas, Staphylococcus и Lysinibacillus.

Из образцов краски выращивали живые колонии бактерий и определяли их виды

Из образцов краски выращивали живые колонии бактерий и определяли их виды

Из этих 94 видов 34 оказались потенциально опасными: их уже связывали с заболеваниями человека. Среди примеров — Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка), Bacillus cereus и Cutibacterium acnes.

Обычно кожа защищает нас от бактерий и других внешних угроз. Но во время татуирования игла снова и снова нарушает этот барьер и вводит пигмент прямо в дерму. Поэтому попадание туда потенциально опасных микробов особенно нежелательно.

Здесь важно не переусердствовать с выводами. Исследование показало наличие потенциально опасных бактерий, но не проверяло, заболел ли кто-то именно из-за конкретной заражённой краски. Заражённая банка не означает инфекцию, но может повышать её риск.

Реальная картина может быть ещё хуже

Есть основания думать, что 94 вида — это ещё не полный список. Чем больше образцов анализировали исследователи, тем больше видов бактерий находили. Рост постепенно замедлялся, но список так и не перестал пополняться. 94 вида — ещё не предел: при большей выборке исследователи, скорее всего, обнаружили бы новые.

К тому же используемый метод находил только бактерии, которые удавалось вырастить в лабораторной культуре. Медленнорастущие и более «привередливые» микробы могли просто не проявиться. Например, известны вспышки инфекций после татуировок, вызванные нетуберкулёзными микобактериями. Им нужны особые питательные среды и более долгое время роста, поэтому в этих проверках их могли пропустить.

Вообще, способность некоторых бактерий переживать стандартную дезинфекцию хорошо известна. Поэтому одной обработки или надписи «стерильно» недостаточно — важно ещё убедиться, что используемый метод действительно работает против конкретных микроорганизмов.

Ещё один открытый вопрос — где именно краска заражается. Авторы указывают на этапы производства и распространения и считают нынешний контроль качества недостаточным. По их мнению, нужны проверенные процедуры стерилизации при изготовлении, единые стандарты и более чувствительные методы контроля.

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Как снизить риск, если собираетесь сделать тату

Пока производство и контроль качества не изменились, совет остаётся довольно простым: главное — тщательно выбирать мастера, а не пытаться самостоятельно оценивать банку с краской.

  • Изучите репутацию мастера и салона заранее, а не по первому попавшемуся объявлению.
  • Отдавайте предпочтение тем, кто строго соблюдает гигиену и внимательно относится к используемым материалам.
  • Обращайте внимание на целостность упаковки краски и сообщения производителей об отзыве проблемных партий.

Похожая ситуация возникает и с другими процедурами, при которых нарушается кожный барьер: например, при пирсинге тоже возможны инфекции, если не соблюдать правила обработки и гигиены.

Мастер, который следит за санитарией и качеством расходных материалов, всё равно надёжнее знакомого с татуировочной машинкой в гараже. Хорошая гигиена в студии не способна исправить заражение краски ещё на производстве, но она снижает другие риски занести инфекцию.

Главный практический вывод исследования не в том, что татуировки опасны сами по себе. Проблема в другом: нынешняя маркировка не даёт надёжного сигнала о микробиологической безопасности краски. Пока стандарты производства не станут жёстче, для клиента главными контролируемыми факторами остаются выбор мастера и гигиена в салоне.

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