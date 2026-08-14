Почему краска для тату может быть опаснее, чем кажется

Татуировка или перманентный макияж давно воспринимаются как обычная процедура: выбираешь мастера, рисунок, цвет — и готово. Но есть деталь, о которой почти никто не думает: что находится в самой банке с краской. Исследователи FDA объединили результаты четырёх проверок 259 запечатанных упаковок краски для татуировок и перманентного макияжа и обнаружили бактерии примерно в каждой третьей. Причём надпись «стерильно» почти ничего не меняла. А поскольку татуировки влияют на иммунную систему, живые микробы в краске — совсем не тот сюрприз, который хочется получить вместе с новым рисунком. Примерно каждая третья банка оказалась заражена.

Что именно нашли в запечатанных банках краски

Ещё в 2024 году исследователи FDA получили тревожный результат: из 75 запечатанных упаковок краски треть содержала бактерии, часть из которых способна вызывать болезни у человека. Теперь учёные объединили эти данные с результатами трёх других проверок FDA, проведённых с 2018 по 2024 год.

В новом анализе, опубликованном в журнале Scientific Reports, собрали данные по 259 нераспечатанным упаковкам краски для тату и перманентного макияжа. Бактерии нашли в 86 образцах, то есть примерно в трети. Всего исследователи получили более 250 бактериальных изолятов, представляющих 94 вида. А объединённая статистическая оценка заражённости по четырём проверкам составила 35,4 процента.

В исходных исследованиях краску вскрывали в лабораторных условиях, выращивали из образцов колонии, а затем определяли бактерии, в том числе с помощью анализа генов. То есть речь не о случайных следах бактериальной ДНК, а о живых микроорганизмах, способных расти и размножаться. И это особенно важно, потому что при нанесении татуировки краска попадает глубоко в кожу и остаётся там надолго.

Надпись «стерильно» ничего не гарантирует

Самый неприятный вывод касается именно маркировки. Из 118 образцов с надписью «стерильно» заражёнными оказались 36, или 30,5 процента. Среди краски без такой пометки бактерии нашли в 35,5 процента случаев. Маркировка почти ничего не меняет: статистически значимой разницы исследователи не обнаружили.

Проблема, кстати, знакома не только тату-индустрии. Ранее учёные уже находили опасные бактерии в косметике, которой люди пользуются каждый день.

Происхождение и тип краски тоже не стали подсказкой. Бактерии нашли в 33,3 процента красок для тату и в 33,0 процента красок для перманентного макияжа. У краски, произведённой в США, заражёнными оказались 33,5 процента образцов, у импортной — 31,9 процента. Как ни дели выборку, результат держится примерно около трети.

Получается, что у покупателя и даже у мастера нет простого признака, по которому можно заранее оценить безопасность банки с краской. Ни её тип, ни страна происхождения, ни пометка о стерильности надёжным ориентиром не оказались.

Какие бактерии находят в краске и чем они опасны

Учёные определили 94 вида бактерий из 38 родов. Чаще всего встречались бактерии рода Bacillus, за ними шли Pseudomonas, Staphylococcus и Lysinibacillus.

Из этих 94 видов 34 оказались потенциально опасными: их уже связывали с заболеваниями человека. Среди примеров — Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка), Bacillus cereus и Cutibacterium acnes.

Обычно кожа защищает нас от бактерий и других внешних угроз. Но во время татуирования игла снова и снова нарушает этот барьер и вводит пигмент прямо в дерму. Поэтому попадание туда потенциально опасных микробов особенно нежелательно.

Здесь важно не переусердствовать с выводами. Исследование показало наличие потенциально опасных бактерий, но не проверяло, заболел ли кто-то именно из-за конкретной заражённой краски. Заражённая банка не означает инфекцию, но может повышать её риск.

Реальная картина может быть ещё хуже

Есть основания думать, что 94 вида — это ещё не полный список. Чем больше образцов анализировали исследователи, тем больше видов бактерий находили. Рост постепенно замедлялся, но список так и не перестал пополняться. 94 вида — ещё не предел: при большей выборке исследователи, скорее всего, обнаружили бы новые.

К тому же используемый метод находил только бактерии, которые удавалось вырастить в лабораторной культуре. Медленнорастущие и более «привередливые» микробы могли просто не проявиться. Например, известны вспышки инфекций после татуировок, вызванные нетуберкулёзными микобактериями. Им нужны особые питательные среды и более долгое время роста, поэтому в этих проверках их могли пропустить.

Вообще, способность некоторых бактерий переживать стандартную дезинфекцию хорошо известна. Поэтому одной обработки или надписи «стерильно» недостаточно — важно ещё убедиться, что используемый метод действительно работает против конкретных микроорганизмов.

Ещё один открытый вопрос — где именно краска заражается. Авторы указывают на этапы производства и распространения и считают нынешний контроль качества недостаточным. По их мнению, нужны проверенные процедуры стерилизации при изготовлении, единые стандарты и более чувствительные методы контроля.

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Как снизить риск, если собираетесь сделать тату

Пока производство и контроль качества не изменились, совет остаётся довольно простым: главное — тщательно выбирать мастера, а не пытаться самостоятельно оценивать банку с краской.

Изучите репутацию мастера и салона заранее, а не по первому попавшемуся объявлению.

Отдавайте предпочтение тем, кто строго соблюдает гигиену и внимательно относится к используемым материалам.

Обращайте внимание на целостность упаковки краски и сообщения производителей об отзыве проблемных партий.

Похожая ситуация возникает и с другими процедурами, при которых нарушается кожный барьер: например, при пирсинге тоже возможны инфекции, если не соблюдать правила обработки и гигиены.

Мастер, который следит за санитарией и качеством расходных материалов, всё равно надёжнее знакомого с татуировочной машинкой в гараже. Хорошая гигиена в студии не способна исправить заражение краски ещё на производстве, но она снижает другие риски занести инфекцию.

Главный практический вывод исследования не в том, что татуировки опасны сами по себе. Проблема в другом: нынешняя маркировка не даёт надёжного сигнала о микробиологической безопасности краски. Пока стандарты производства не станут жёстче, для клиента главными контролируемыми факторами остаются выбор мастера и гигиена в салоне.