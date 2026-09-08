Почему шнурки развязываются сами, хотя вы завязали их крепко. Ответ учёных

Шнурки развязываются не из-за плохого узла и не потому, что вы плохо затянули бант. Инженеры-механики из Калифорнийского университета в Беркли показали: узел ослабляет удар стопы о землю, а окончательно распускают его свободные концы, которые дёргает инерция качающейся ноги. Это не свежая новость: работа вышла в апреле 2017 года в журнале Proceedings of the Royal Society A. Но она до сих пор остаётся редким случаем, когда учёные всерьёз взялись за вопрос, который каждый задаёт себе, наклоняясь перезавязать кроссовок, и до которого раньше никто не добирался. Авторы сами называли исследование первым шагом: оно объясняет, как узел разваливается, но не отвечает, почему одни узлы держатся лучше других. А, если вам интересно, какие технологии предсказал Незнайка, почитайте нашу статью — там много интересного.

Удар стопы расшатывает узел, а свободные концы его распускают

Первым делом команда из лаборатории профессора Оливера О’Райли записала сам процесс. Соавтор работы, аспирантка и бегунья Кристин Грегг, зашнуровала беговые кроссовки и встала на дорожку, а коллеги снимали её ноги на замедленную камеру. Так удалось увидеть то, что глазом заметить невозможно: узел не развязывается постепенно, он держится, а потом сдаётся за считаные секунды. Кстати, сдаваться также может и одежда, которая всё равно плохо пахнет, даже если её постирать.

Механика оказалась двухступенчатой. При беге стопа бьёт по земле с силой, которая примерно в семь раз превышает силу тяжести. От такого удара узел растягивается и снова сжимается, и с каждым циклом трение внутри него чуть ослабевает. Пока узел плотный, это ничем не грозит. Но стоит ему немного расслабиться, в дело вступает вторая сила: нога качается вперёд-назад, и свободные концы шнурков по инерции отлетают в сторону, как маятники. Каждый такой замах тянет кончик наружу, и узел раскручивается. По наблюдениям авторов, от момента, когда инерция начинает работать на концы, до полного развязывания может пройти всего два шага.

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Кристин Грегг сравнила это с обычным способом развязать бант: потянул за свободный конец, и всё распустилось. Разница в том, что при ходьбе за кончик тянет не рука, а инерция ноги, и тянет она узел, который уже расшатан ударами о землю. Уж не для этого ли в СССР в обувь клали газеты?

Один рывок руками не повторяет нагрузку при ходьбе

Можно возразить: если всё дело в тяге за свободный конец, почему туго завязанный узел не развязывается, когда его дёргают пальцами? Ответ исследователей в том, что для отказа узла нужны обе составляющие сразу. Соавтор Кристофер Дэйли-Даймонд формулировал это прямо: нужен и ударный импульс в основании узла, и тяга за свободные концы и петли, без одного из компонентов узел не разваливается. Кстати, подписывайтесь на канал Кобура от Теслы — там мы собираем классные штуки со всего интернета, которые реально можно купить.

Рука, дёргающая за кончик, воспроизводит только вторую часть. Она тянет узел, который никто перед этим не расшатывал ударами, и плотно затянутый бант такую тягу выдерживает. При ходьбе всё иначе: сотни ударов подряд понемногу ослабляют трение внутри узла, а между ударами нога качается и раз за разом подёргивает концы. Это не один рывок, а долгая серия из «ослабить, потянуть, ослабить, потянуть». Именно поэтому туго завязанные шнурки могут потребовать больше циклов, чем набегает за день ходьбы или пробежки, и благополучно доживают до вечера.

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Запись показала ещё одну деталь: в основании узла возникают большие ускорения. Это подсказало, как проверить гипотезу без бегуна.

Маятник с грузами на концах подтвердил роль инерции

Чтобы отделить эффект ударов от эффекта качания, инженеры собрали установку с ударным маятником. Узел из шнурка раскачивался и бился о препятствие, имитируя шаги, а исследователи меняли шнурки и следили, когда узел сдаётся. Так можно было прогонять сотни циклов и сравнивать разные материалы.

Ключевой тест касался инерции свободных концов. Логика была простой: если развязывание запускает именно тяга кончиков, то чем сильнее эта тяга, тем быстрее узел должен распускаться. Исследователи подвесили к свободным концам небольшие грузы и увидели, что с ростом инерционных сил узлы отказывали заметно чаще. Гипотеза подтвердилась.

По словам Грегг, какие-то шнурки, возможно, действительно держат узел лучше других, но фундаментальный механизм отказа, по мнению команды, у всех один и тот же. Материал меняет скорость процесса, а не его суть.

Слабый и сильный узлы отличаются одним поворотом

Есть два способа завязать привычный бант, и один из них заметно надёжнее другого. Про это давно знают моряки и внимательные родители, но объяснения у явления нет до сих пор. Разница возникает на втором этапе завязывания: когда вы накладываете петлю на первое перекрестие, её можно повернуть в ту же сторону, что и первое, или в противоположную.

Если направления противоположные, получается основа прямого узла: два перекрестия ложатся ровно, и бант при затягивании лежит плоско. Если направления совпадают, выходит ложный узел, тот самый, который при затягивании перекручивается и встаёт бантом поперёк ботинка. Первый вариант в исследовании назван сильным, второй слабым. Проверить, какой у вас, легко: посмотрите, лежит бант вдоль стопы или уходит вбок.

Важная оговорка от авторов: оба узла разваливаются одинаково, по той же схеме «удар плюс инерция». Профессор О’Райли отмечал, что слабый узел в их экспериментах отказывал всегда, а сильный тоже отказывал, но на другом масштабе времени. Почему две почти одинаковые конструкции так по-разному сопротивляются нагрузке, механики объяснить пока не могут. Так что надёжный способ завязать шнурки существует, но «никогда не развяжется» это не значит: речь лишь о том, что сильный узел продержится дольше.

Почему узел держится часами, а потом сдаётся за секунды

Самое контринтуитивное в этом механизме: на протяжении почти всего пути шнурки выглядят совершенно целыми. Ослабление копится незаметно, и узел стоит до тех пор, пока одно небольшое движение не сдвинет его через порог. Грегг сравнила финал с лавиной: чуть-чуть расшатали, и дальше процесс сам себя разгоняет, потому что каждый рывок за кончик ослабляет узел ещё сильнее, а более слабый узел легче поддаётся следующему рывку.

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Отсюда и бытовое ощущение, что шнурки развязываются «вдруг» и «ни с того ни с сего». Никакой мистики: вы просто не видели долгую подготовительную стадию. И обратная сторона того же механизма: если шнурки затянуты туго, до порога можно так и не добраться за день, потому что ударов и качаний потребуется больше, чем вы успеете сделать. А, если вы ищете что-то классное, в канале Сундук Али-Бабы мы выкладываем лучшие товары с АлиЭкспресс, ВБ, Озона и Я.Маркета.

Авторы честно признают, что переменных в процессе много и разбирать их придётся дальше. Как влияет длина концов, толщина петель, форма ботинка, темп шага, исследование не измеряло. Зато оно даёт то, чего раньше не было: воспроизводимую модель того, как узел разрушается под меняющейся нагрузкой. Прежние работы рассматривали в основном узлы под постоянной тягой, а динамика ударов и рывков оставалась почти неизученной.

Дэйли-Даймонд объяснял интерес команды так: если понять шнурок, можно перенести подход на другие узловые структуры, которые разрушаются под динамическими силами, от молекул ДНК до микроскопических конструкций. Шнурок в этом смысле просто удобная модель, которую можно снять на камеру и покачать на маятнике. А заодно исследование дало практический вывод для тех, кто устал наклоняться на бегу: посмотрите, как лежит ваш бант, и если он перекручен, попробуйте на втором шаге завязывания повернуть петлю в другую сторону.