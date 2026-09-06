7 странных мест, которые люди нашли в Google Earth

Google Earth умеет показать любую точку планеты сверху — и иногда там обнаруживается что-то, что не сразу поддаётся объяснению. Под названием Google Earth сервис работает с 2005 года и объединяет спутниковые снимки и аэрофотосъёмку. За эти годы внимательные пользователи нашли на картах немало странностей. Вот семь самых любопытных находок и разгадки, которые за ними стоят.

Кроваво-красное озеро под Садр-Сити в Ираке

Рядом с иракским городом Садр-Сити есть водоём, который резко выделяется на фоне соседних озёр обычного цвета. Он ярко-алый, будто наполнен кровью. Пользователи заметили его в 2007 году, и находка вызвала настоящий переполох.

Внятного объяснения так и не нашли. Одна из версий — что такой цвет придают сточные воды или отходы, хотя у других водоёмов необычный цвет воды может иметь вполне природное объяснение. Точной причины никто не назвал до сих пор, так что озеро остаётся одной из нераскрытых загадок карт. Но сейчас оно уже выглядит вполне себе нормальным (я проверила).

Ромбы в пустыне Нью-Мексико над бункером сайентологов

В пустыне рядом с Меса-Уэрфанита в штате Нью-Мексико прямо на земле вырезаны два ромба внутри пересекающихся кругов. С земли рисунок не разглядеть — он виден только с воздуха.

Эти символы отмечают объект, принадлежащий Церкви сайентологии, — одно из самых охраняемых мест на Земле. Вокруг него ходили слухи вплоть до «храма пришельцев», но никаких доказательств тому нет. Представитель церкви объяснил всё куда прозаичнее: под землёй хранят записи и лекции основателя организации, а гигантский логотип выложили на земле, чтобы пилоты легче находили этот удалённый объект с воздуха.

Чёрный остров в Тихом океане, похожий на дыру

Примерно в 640 километрах к северо-западу от Таити в океане виден остров. На снимке он выглядит абсолютно чёрным — словно провал среди волн. Когда снимок выложили в сеть в 2021 году, он тут же оброс теориями заговора.

На деле это остров Восток, и вся его «чернота» — оптический эффект. С высоты острова вообще могут выглядеть совсем не так, как ожидаешь: один напоминает отпечаток пальца. Остров Восток густо покрыт деревьями пизония, которые на спутниковых снимках сливаются в почти чёрное пятно. Ничего мистического, но место и правда опасное — для птиц. Пизония даёт липкие семена, которые налипают на крылья птиц. Иногда их набирается столько, что птица уже не может взлететь и погибает.

Здания в Китае, складывающиеся в слово «антитело»

В гористой китайской провинции Аньхой есть комплекс, который при взгляде сверху буквально составляет английское слово «antibody» — «антитело». Здания действительно складываются в это слово.

Никакой мистики: это исследовательский центр биотехнологической компании, где занимаются разработкой новых лекарств и вакцин. Английские буквы объясняются просто — проект был совместным с американской фирмой из Сан-Диего.

Огромное кладбище самолётов в Тусоне

Один из самых известных объектов на спутниковых картах — площадка для списанных военных самолётов возле города Тусон в Аризоне. Это одно из тех мест, ради которых стоит открыть карту просто из любопытства, как и другие кладбища военной техники по всему миру.

Масштаб впечатляет. Кладбище растянулось примерно на 2600 акров и хранит около 3500 самолётов. Оно работает с середины 1940-х годов. Раньше сюда пускали на экскурсии, но теперь нет. Часть машин со временем возвращают в строй, но многие остаются здесь навсегда. Кстати, эту площадку однажды использовали как фон для музыкального клипа Тома Петти.

Древние знаки в казахской степи

В 2015 году один любитель карт из Казахстана, разглядывая родные места, наткнулся на странные рукотворные фигуры в глухой степи. Находка вызвала много споров среди археологов.

Эти рисунки — более 260 кругов, крестов и других фигур — назвали геоглифами Тургайской степи. Часть из них относят примерно к 800 году до нашей эры, а по некоторым оценкам отдельные элементы могут быть и вовсе на тысячи лет старше. Зачем их создали, точно не знает никто: версии — от религиозных обрядов до связи с миграциями животных. О том, зачем люди создавали геоглифы, учёные спорят до сих пор.

Рисунки в пустыне Гоби рядом с секретными объектами

В китайской пустыне Гоби внимательные пользователи нашли целую серию странных линий и узоров на земле. Что именно они означают, точно неизвестно.

Подсказку даёт география: рисунки находятся недалеко от штаб-квартиры китайской космической программы и бывшего ядерного полигона. По одной версии, часть линий напоминает полигоны для испытания ракет. По другой, наиболее вероятной версии, это калибровочные мишени для спутников-шпионов на орбите. По таким чётким геометрическим узорам настраивают камеры.

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Большинство «загадок» Google Earth в итоге объясняются вполне земными причинами. От логотипа для пилотов до мишеней для спутников. Но сам факт, что теперь любой человек может открыть карту и разглядеть то, о чём не знают даже местные жители, делает планету ещё интереснее. Кстати, не так давно я писала о том, как турист, изучая будущий маршрут на тех же картах, сделал научное открытие. Вот таков современный мир: иногда для открытия достаточно внимательно смотреть.