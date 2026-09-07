Современные технологии, которые предсказал Незнайка еще 60 лет назад

Робот-пылесос, видеодомофон, автопилот и солнечные батареи на крышах: всё это Николай Носов описал в сказке «Незнайка в Солнечном городе» в 1958 году. Да, это не первый случай в мировой истории, когда писатель вольно или невольно предсказывает появление каких-либо технологий. Один только Жюль Верн чего стоит или Симпсоны, которые научились предрекать не только изобретения, но и политические события. Однако о Незнайке как о предсказателе многие из нас даже не подозревали. Тем интереснее будет изучить, что и как он напрогнозировал. А если вы уже сейчас готовы к технологическому прорыву, переходите в нашу подборку ИИ-роботов и помощников, которых может позволить себе каждый.

Порошок против туч и настоящее засевание облаков

В Солнечном городе Незнайка удивляется, что над ним никогда не бывает туч. Шофёр объясняет ему: тучи бывают, просто учёные придумали порошок, которым их посыпают, и облака исчезают. «Это всё, братец, химия!», подытоживает водитель.

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Сегодня облака действительно разгоняют реагентами: в зависимости от типа облачности и высоты слоя используют жидкий азот, сухой лёд, гранулированный диоксид углерода, йодистое серебро и даже порошковый цемент. Совпадает даже термин: сброс реагента в облако метеорологи называют засеванием, ровно как в книге. Разница лишь в том, что в реальности тучи не исчезают по щелчку: реагент заставляет влагу собираться в капли и выпадать дождём раньше, чем облако дойдёт до города.

Комбайн на радиомагните и машина с ультразвуковым локатором

В сказке сельхозтехника ездит по полю без водителя. В центре поля стоит мощный «радиомагнит», который действует на большом расстоянии, а в рулевом управлении комбайна установлен такой же, но поменьше. Физически это выдумка, но принцип угадан точно: техника ориентируется по внешнему сигналу, а не по тросу или человеку за рулём.

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Автопилоты для тракторов и комбайнов сегодня создают, испытывают и применяют во многих странах, включая Россию. Они снимают нагрузку с механизаторов и позволяют точно вести машину в плохую видимость или по неровному грунту, что в итоге отражается на урожайности. Любопытно, что трактор с автопилотом появился в советском кино даже раньше книги: в фильме «Дело было в Пенькове» 1957 года о такой машине мечтает тракторист Матвей.

Легковые машины Солнечного города тоже не могут никого сбить. Инженер Кубик объясняет, что в них стоит «ультразвуковое локаторное устройство», которое предотвращает любые наезды и столкновения. Современный автономный транспорт действительно оснащён сонарами, то есть датчиками, которые посылают ультразвук и по отражённому сигналу оценивают расстояние до препятствия.

Экраны на стенах: домофон, телевизор и говорящий шкафчик

Когда герои подходят к гостинице, на чёрной двери вспыхивает белый телевизионный экран, а на нём появляется круглолицая малышка с бантами, в наушниках и с микрофоном на столе. Это видеодомофон, только чёрно-белый. Сейчас такие устройства с цветной картинкой стоят в подъездах, гостиницах и учреждениях.

В прихожей номера экран вспыхивает снова, уже на стене, и та же малышка говорит: «Вот вы и дома». Для 1958 года экран на стене был чистой фантастикой, а сейчас тонкие плоские телевизоры, жидкокристаллические и светодиодные, висят в большинстве квартир, и диагональ ограничена только размером стены и здравым смыслом.

Есть в номере и ещё одна вещь: Незнайка нажимает кнопку на шкафчике в надежде получить книжку, а вместо этого слышит тихую музыку и ласковый голос, который начинает читать сказку. По сути, это мультимедийный плеер с аудиокнигами наподобие тех, что мы уже описывали в нашей подборке. Такие устройства есть почти в каждом доме, и кнопки уже не обязательны: достаточно голосовой команды умной колонке.

Жужжащая черепаха под кроватью

Проснувшись утром, Незнайка видит на полу странную маленькую машину. Она ползает от стены к стене, непрерывно жужжит и похожа на черепаху: полукруглая сверху и плоская снизу. Читатель 2020-х узнаёт робот-пылесос с первого предложения.

При этом реальная история роботов-пылесосов началась только в 1997 году, а массовые продажи стартовали чуть больше двадцати лет назад. То есть между описанием в детской книжке и первым серийным устройством прошло около четырёх десятилетий, и сейчас электронные уборщики стоят во многих домах. А если вы прямо сейчас выбираете себе робот-пылесос, в этой статье мы сравнили 8 разных моделей по уровню возможностей и ценам.

Пятьдесят два экрана над пультом диспетчера

В книге есть комната управления городским движением: над пультом в четыре ряда расположены пятьдесят два шаровидных экрана, в которых отражаются пятьдесят два перекрёстка с домами, машинами и пешеходами. Это готовое описание центра уличного видеонаблюдения.

Такие центры сегодня помогают городским службам регулировать светофоры и быстро реагировать на аварии, а полиции раскрывать преступления. В современном мегаполисе осталось не так много мест, где камер нет вообще. Отличие от книги разве что в форме: экраны у нас плоские, а не шаровидные.

Вращающиеся дома и мебель из древопластмассы

Коротышки рассказывают Незнайке и Пёстренькому о доме, который вертится. Медленно, так что с первого взгляда незаметно, но если присмотреться, вращение видно. Самый старый реальный вращающийся дом построен в Италии в 1935 году: он стоит на плите диаметром 45 метров, которую дизельные двигатели поворачивают со скоростью 4 миллиметра в секунду. Сейчас в мире как минимум семь зданий, которые поворачиваются вслед за солнцем, а отель в турецкой Анталии вращается по другой причине: чтобы вид на море по очереди достался всем постояльцам.

Архитекторы Солнечного города придумали и новые материалы: прессованную пенорезину для складных домов, гидрофобный картон, который не боится холода, жары и дождя, строительную пенопластмассу. Отдельно упомянута «древопластмасса», мебель из которой не отличить от деревянной. Полимерные материалы в строительстве и отделке сегодня применяются повсеместно, а мебель из имитации дерева стала нормой. Правда, теперь, скорее, хочется обратного: натуральное дерево и металл сделались заметно дороже синтетики.

Электронное запоминающее устройство вместо навигатора

Незнайка спрашивает, откуда машина знает, куда ехать. Кубик отвечает, что знать машина ничего не может, но довезёт куда нужно, потому что внутри есть «электронное запоминающее устройство»: она как бы запоминает маршруты, по которым ездит.

Реальность оказалась смелее сказки. Носов описал машину, которая помнит несколько заученных маршрутов, а в XXI веке у каждого в кармане навигатор с глобальным покрытием, способный довести почти до любой точки планеты. Карты для него составляют не только по аэросъёмке, но и с помощью машин, которые ездят по улицам и снимают всё вокруг. Некоторые сервисы, впрочем, распространены неравномерно, и часть из них до России пока не дошла.

Солнечная чешуя на крышах и кухонные лифты

Крыши в Солнечном городе кажутся Незнайке покрытыми чешуёй. Ему объясняют, что это солнечные батареи, то есть фотоэлементы: они превращают солнечный свет в электричество, которое копится в аккумуляторах и идёт на освещение, отопление, лифты, эскалаторы и вентиляторы. Схема «панели плюс накопитель» в точности повторяет то, как устроены современные домашние солнечные системы.

Солнечная энергетика сегодня работает во многих странах, прежде всего там, где ясных дней в году больше, чем облачных. А вот кухонные лифты, которые в книге поднимают завтраки, обеды и ужины из столовых прямо в квартиры, в реальности прижились в основном в ресторанах. Зато сама идея еды, приезжающей к двери, реализовалась иначе: заказать блюдо, одежду или любой товар с доставкой можно круглосуточно. Пока заказы приносят в основном люди, но службы доставки уже пробуют самоходных роботов и дронов.

Почему Носов угадал так много

Мог ли детский писатель видеть будущее? Скорее он внимательно смотрел в настоящее. Носов был эрудирован и увлекался техникой с детства, а в конце 1950-х многие описанные им вещи уже существовали в виде идей, лабораторных прототипов или мечтаний инженеров: телевидение развивалось, фотоэлементы были известны, автоматика обсуждалась в журналах.

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Его заслуга в том, что он собрал эти зачатки в одном городе и показал их глазами ребёнка, для которого всё это просто удобные и понятные вещи. Именно поэтому дом современного читателя так похож на Солнечный город, а не наоборот.