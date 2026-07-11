Почему миллионы людей сыплют соль в раковину на ночь — и что это реально дает

В интернете и соцсетях все чаще встречается совет: насыпьте на ночь в сливное отверстие раковины соль, и трубы утром будут блестеть. Якобы соль убивает бактерии, устраняет запах канализации и даже справляется с небольшими засорами. У метода есть сторонники, которые оставляют восторженные отзывы, и скептики, утверждающие, что это бесполезно или даже вредно. Мы решили проверить, работает ли этот лайфхак для кухни в реальности, и выяснили, в каких случаях он действительно помогает, а когда его лучше не применять.

Соль как средство для чистки раковины

Мы часто внимательно следим за своим здоровьем, ищем статьи о том, для чего нужно проветривать комнату и почему человек икает после пива. Но когда дело доходит до нашего дома, мы порой легкомысленно доверяем антинаучным байкам из сети.

Один из таких советов — использовать соль как универсальное сантехническое средство. Считается, что кристаллы соли работают как мягкий абразив и впитывают неприятные запахи. Авторы лайфхаков рекомендуют засыпать пару столовых ложек в сливное отверстие именно перед сном.

Почему именно перед сном? А все потому, что ночью раковиной никто не пользуется, поэтому вещество дольше контактирует с влажным налетом на стенках труб. Утром же достаточно пустить воду, чтобы смыть размягченную грязь.

Может ли соль уничтожить бактерии в раковине

Давайте разберем, что физически происходит в сифоне. Соль не обладает магическими растворяющими свойствами, но кое-какую пользу принести способна.

Главный плюс метода это способность соли немного уменьшать запах из канализации. Зловоние обычно появляется из-за гниения остатков еды, жира и мыла. Соль вытягивает влагу из клеток микроорганизмов. Именно это свойство позволяет использовать ее как пищевой консервант. Однако в сливе концентрация соли быстро падает, поэтому эффект получается кратковременным и слабым.

Кроме того, если утром обильно пролить слив горячей водой, часть свежего жирового налета действительно смоется. Но благодарить за это нужно температуру воды и механический напор, а не белые кристаллы соли. В отличие от нормальной бытовой химии со щелочами, соль не способна омылять жиры и химически расщеплять сложные загрязнения. Она также работает как очень слабый скраб, и то лишь на самом входе в сливное отверстие, пока не растворится.

Читайте также: Почему осенью и зимой люди ставят на подоконник тарелку с солью

Когда сыпать соль в раковину бесполезно

Если вода уже не уходит из-за засора, сыпать приправы в слив поздно. Внутри трубы образовалась плотная пробка из волос, кофейной гущи и застывшего жира, против которой пищевые продукты бессильны. В таких ситуациях нужен вантуз или специальный сантехнический трос.

Многие также забывают, что соль не является полноценным дезивфецирующим средством. Она не входит в списки рекомендованных санитарных средств Роспотребнадзора, где главенствуют активный хлор, перекись водорода и спирты.

Сыпать соль в раковину бессмысленно, если запах из канализации связан со следующими причинами:

пересох гидрозатвор из-за того, что раковиной долго не пользовались;

неправильно смонтирован сифон;

провисла гофра, из-за чего вода не перекрывает сечение трубы;

нарушена общая вентиляция стояка.

Во всех этих ситуациях неприятные запахи будут беспрепятственно проникать в квартиру, и никакие народные хитрости не помогут. Нужно чинить саму систему гидрозатвора.

Опасность соли для старой сантехники

Самая большая ошибка это применять этот метод слишком часто. Если в вашей квартире или доме установлены старые металлические трубы, соль значительно ускорит коррозию. В научной литературе давно доказано, что присутствие солей в воде заставляет сталь и железо ржаветь гораздо быстрее.

Вторая угроза исходит от крутого кипятка, которым умники из интернета часто советуют заливать соль. Современные сифоны и канализационные трубы делают из ПВХ, который не рассчитан на долговременное воздействие сверхвысоких температур. Регулярный слив кипятка в раковину деформирует пластик и разрушает уплотнительные резинки на стыках, что неизбежно приводит к протечкам под раковиной. Безопасной для таких труб считается вода с температурой около 60 градусов.

Что нельзя сливать в раковину: 5 серьезных ошибок большинства людей

Как правильно ухаживать за раковиной

Вместо того чтобы переводить соль на сомнительные эксперименты, лучше внедрить базовые правила гигиены раковины. Они звучат скучнее, зато гарантированно сохранят трубы чистыми на долгие годы.

Вот простая пошаговая инструкция для надежной профилактики засоров:

Никогда не сливайте остатки жира со сковородки в раковину, вытирайте их бумажным полотенцем и выбрасывайте в ведро; Установите в сливное отверстие мелкую сеточку для улавливания пищевых отходов; Раз в неделю обильно промывайте слив горячей водой с добавлением обычного средства для мытья посуды, чтобы смыть легкий налет; Если вода стала уходить медленнее, сразу используйте вантуз для разрушения еще мягкой пробки; При появлении стойкого запаха открутите, вручную промойте и поставьте на место нижнюю колбу сифона.

Обязательно подпишитесь на наш канал в MAX. Там много полезных статей на каждый день!

Попытки использовать поваренную соль для прочистки труб это классический пример того, как народная молва преувеличивает слабый физический эффект. Если слив в вашем доме относительно чистый, этот лайфхак не навредит, но и магии не сотворит. Лучший способ избежать проблем с канализацией это просто не пускать в нее жир и пищевой мусор.