Икота после пива: почему возникает и как быстро избавиться

Икота во время застолья обычно вызывает улыбку, но для нашего организма это вовсе не шутка, а серьезный сбой в дыхании. Когда человек икает после алкоголя, его диафрагма начинает непроизвольно и резко сокращаться из-за перегрузки нервной системы. И большую роль в этом играет блуждающий нерв, который считается самым длинным в организме человека.

Почему пьяные люди икают

Многие замечали, что вопросом почему человек икает люди часто задаются после застолий. Этому есть четкое физиологическое объяснение, состоящее сразу из нескольких факторов.

Во-первых, спиртное напрямую раздражает слизистую оболочку желудка и пищевода. Рядом с ними проходит блуждающий нерв, который напрямую управляет рефлексами икоты. Когда этот нерв получает раздражающий сигнал, диафрагма начинает сокращаться рывками.

Во-вторых, застолье часто сопровождается перепадами температур. Человек может выпить ледяной коктейль, съесть горячую закуску, а затем снова запить холодным. Такая смена температур в пищеводе вызывает дополнительное раздражение нервной системы.

В-третьих, выпивая в компании, мы разговариваем, смеемся и часто заглатываем лишний воздух. В медицине это называют аэрофагия. Воздух накапливается в желудке, растягивает его стенки и давит на диафрагму снизу, провоцируя спазм.

Кстати, спиртное по-разному влияет на поведение: пока одни просто икают и веселятся, другие меняются в характере. Мы уже рассказывали, почему пьяные люди часто становятся агрессивными и теряют над собой контроль.

Почему икота бывает после пива

Маленькая стопка крепкого напитка может пройти бесследно, а вот икота после пива это уже классика любого бара. Все дело в том, что пенное сочетает в себе все возможные триггеры одновременно.

Пиво содержит углекислый газ, который мгновенно расширяет желудок изнутри. Если добавить к этому холодную температуру напитка, раздражающее действие этилового спирта и большие глотки, диафрагма просто не выдерживает давления. Ситуация только усугубляется, если закусывать чем-то острым, жирным или очень соленым.

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Опасна ли икота после алкоголя

Сама по себе кратковременная икота после алкоголя не несет угрозы для жизни. Обычно приступ длится несколько минут и благополучно стихает без какого-либо медицинского вмешательства.

Но реальная угроза кроется в общем состоянии человека. Если застолье зашло слишком далеко, спиртное может спровоцировать рвоту и одновременно подавить рвотный рефлекс. Если сильно пьяный человек уснет или потеряет сознание на спине, он рискует захлебнуться. Попадание содержимого желудка в дыхательные пути ведет к смертельно опасной остановке дыхания.

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Как быстро избавиться от икоты

Если вы ищете способ, как избавиться от икоты, первое и самое важное правило это немедленно отставить в сторону спиртное и газировку. Пока раздражитель поступает в желудок, рефлекс никуда не уйдет.

Попробуйте выполнить несколько простых действий:

Сядьте прямо и не ложитесь на спину, чтобы снизить давление желудка на диафрагму; Выпейте немного холодной воды маленькими глотками, это стимулирует блуждающий нерв и помогает сбить рефлекс; Спокойно вдохните, задержите дыхание на 10–15 секунд и медленно выдохните. Важно: не делайте этого, если вам плохо или не хватает воздуха; Съешьте половину чайной ложки сахара или дольку лимона, так как резкий вкус способен перезагрузить рефлекторную дугу; Сядьте, подтяните колени к груди и слегка наклонитесь вперед.

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Что нельзя делать при икоте

Вокруг этой проблемы ходит много народных мифов, которые могут только навредить. Ни в коем случае не пытайтесь напугать человека, потому что в состоянии опьянения он может легко потерять равновесие, упасть и получить травму.

Также не стоит предлагать выпить еще пива, чтобы расслабиться. Очередная порция напитка с газом только усилит раздражение желудка. Не заставляйте икающего есть через силу, особенно если его слегка тошнит.

Запрещено отправлять сильно пьяного друга в холодный душ или специально вызывать рвоту пальцами. И конечно, не принимайте самостоятельно серьезные таблетки от икоты.

Как пить алкоголь, чтобы не икать

Лучшая профилактика икоты это осознанный подход к застолью. Если вы знаете за собой склонность к иканию, старайтесь пить гораздо медленнее и не смешивайте спиртное с газировкой.

Обязательно поешьте перед вечеринкой, но не переедайте. Не запивайте горячие блюда ледяными напитками и постарайтесь не курить во время еды и питья. Возможно, вам просто не подходят определенные виды напитков, и стоит попробовать на время отказаться от шампанского и пива.

Когда икота это тревожный симптом

Иногда икота говорит о более серьезных нарушениях. Если икота длится долго или постоянно возвращается даже в трезвом состоянии, это однозначный повод записаться на прием к терапевту.

Продолжительные приступы, которые мешают нормально есть, пить и спать, могут указывать на гастрит, рефлюксную болезнь (ГЭРБ), нарушения обмена веществ или патологии нервной системы. В таких случаях врач проведет полноценное обследование и найдет истинную причину проблемы.

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В итоге получается, что икота после водки или другого алкоголя это следствие растянутого желудка и перепада температур. Теперь понятно, что этот забавный рефлекс служит своеобразным стоп-сигналом организма. Главное, вовремя его заметить, отставить бокал с газировкой и дать своей нервной системе прийти в норму.