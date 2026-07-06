Икота после пива: почему возникает и как быстро избавиться

Рамис Ганиев

Икота во время застолья обычно вызывает улыбку, но для нашего организма это вовсе не шутка, а серьезный сбой в дыхании. Когда человек икает после алкоголя, его диафрагма начинает непроизвольно и резко сокращаться из-за перегрузки нервной системы. И большую роль в этом играет блуждающий нерв, который считается самым длинным в организме человека.

У икоты после алкоголя есть сразу несколько причин. Фото.

У икоты после алкоголя есть сразу несколько причин

Почему пьяные люди икают

Многие замечали, что вопросом почему человек икает люди часто задаются после застолий. Этому есть четкое физиологическое объяснение, состоящее сразу из нескольких факторов.

Во-первых, спиртное напрямую раздражает слизистую оболочку желудка и пищевода. Рядом с ними проходит блуждающий нерв, который напрямую управляет рефлексами икоты. Когда этот нерв получает раздражающий сигнал, диафрагма начинает сокращаться рывками.

Во-вторых, застолье часто сопровождается перепадами температур. Человек может выпить ледяной коктейль, съесть горячую закуску, а затем снова запить холодным. Такая смена температур в пищеводе вызывает дополнительное раздражение нервной системы.

В-третьих, выпивая в компании, мы разговариваем, смеемся и часто заглатываем лишний воздух. В медицине это называют аэрофагия. Воздух накапливается в желудке, растягивает его стенки и давит на диафрагму снизу, провоцируя спазм.

Кстати, спиртное по-разному влияет на поведение: пока одни просто икают и веселятся, другие меняются в характере. Мы уже рассказывали, почему пьяные люди часто становятся агрессивными и теряют над собой контроль.

Почему икота бывает после пива

Маленькая стопка крепкого напитка может пройти бесследно, а вот икота после пива это уже классика любого бара. Все дело в том, что пенное сочетает в себе все возможные триггеры одновременно.

Пиво содержит углекислый газ, который мгновенно расширяет желудок изнутри. Если добавить к этому холодную температуру напитка, раздражающее действие этилового спирта и большие глотки, диафрагма просто не выдерживает давления. Ситуация только усугубляется, если закусывать чем-то острым, жирным или очень соленым.

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Опасна ли икота после алкоголя

Сама по себе кратковременная икота после алкоголя не несет угрозы для жизни. Обычно приступ длится несколько минут и благополучно стихает без какого-либо медицинского вмешательства.

Но реальная угроза кроется в общем состоянии человека. Если застолье зашло слишком далеко, спиртное может спровоцировать рвоту и одновременно подавить рвотный рефлекс. Если сильно пьяный человек уснет или потеряет сознание на спине, он рискует захлебнуться. Попадание содержимого желудка в дыхательные пути ведет к смертельно опасной остановке дыхания.

Обычно приступ икоты проходит сам за пару минут и не требует лечения

Обычно приступ икоты проходит сам за пару минут и не требует лечения

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Как быстро избавиться от икоты

Если вы ищете способ, как избавиться от икоты, первое и самое важное правило это немедленно отставить в сторону спиртное и газировку. Пока раздражитель поступает в желудок, рефлекс никуда не уйдет.

Попробуйте выполнить несколько простых действий:

  1. Сядьте прямо и не ложитесь на спину, чтобы снизить давление желудка на диафрагму;
  2. Выпейте немного холодной воды маленькими глотками, это стимулирует блуждающий нерв и помогает сбить рефлекс;
  3. Спокойно вдохните, задержите дыхание на 10–15 секунд и медленно выдохните. Важно: не делайте этого, если вам плохо или не хватает воздуха;
  4. Съешьте половину чайной ложки сахара или дольку лимона, так как резкий вкус способен перезагрузить рефлекторную дугу;
  5. Сядьте, подтяните колени к груди и слегка наклонитесь вперед.

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Что нельзя делать при икоте

Вокруг этой проблемы ходит много народных мифов, которые могут только навредить. Ни в коем случае не пытайтесь напугать человека, потому что в состоянии опьянения он может легко потерять равновесие, упасть и получить травму.

Также не стоит предлагать выпить еще пива, чтобы расслабиться. Очередная порция напитка с газом только усилит раздражение желудка. Не заставляйте икающего есть через силу, особенно если его слегка тошнит.

Запрещено отправлять сильно пьяного друга в холодный душ или специально вызывать рвоту пальцами. И конечно, не принимайте самостоятельно серьезные таблетки от икоты.

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Как пить алкоголь, чтобы не икать

Лучшая профилактика икоты это осознанный подход к застолью. Если вы знаете за собой склонность к иканию, старайтесь пить гораздо медленнее и не смешивайте спиртное с газировкой.

Обязательно поешьте перед вечеринкой, но не переедайте. Не запивайте горячие блюда ледяными напитками и постарайтесь не курить во время еды и питья. Возможно, вам просто не подходят определенные виды напитков, и стоит попробовать на время отказаться от шампанского и пива.

Когда икота это тревожный симптом

Иногда икота говорит о более серьезных нарушениях. Если икота длится долго или постоянно возвращается даже в трезвом состоянии, это однозначный повод записаться на прием к терапевту.

Продолжительные приступы, которые мешают нормально есть, пить и спать, могут указывать на гастрит, рефлюксную болезнь (ГЭРБ), нарушения обмена веществ или патологии нервной системы. В таких случаях врач проведет полноценное обследование и найдет истинную причину проблемы.

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В итоге получается, что икота после водки или другого алкоголя это следствие растянутого желудка и перепада температур. Теперь понятно, что этот забавный рефлекс служит своеобразным стоп-сигналом организма. Главное, вовремя его заметить, отставить бокал с газировкой и дать своей нервной системе прийти в норму.

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