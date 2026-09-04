Почему кошка играет со своими какашками: 6 причин странного поведения

Кошки славятся чистоплотностью: вылизываются часами и придирчиво относятся к лотку. Тем удивительнее, когда питомец вдруг начинает возиться со своими какашками, катать их по полу или растаскивать по квартире. У хозяина шок и истерический смех. Но не надо отчаиваться: чаще всего дело не в испорченном характере, а совсем в других причинах, которые легко устранить.

Котёнок ещё не научился закапывать

Маленькие котята только осваивают жизнь, и умение прятать фекалии не появляется у них само собой. Малыш может вовсе не играть — он просто неумело пытается закопать кучку и промахивается. А иногда воспринимает её как игрушку и гоняет так же, как плюшевую мышку.

Котята чаще взрослых кошек случайно наступают в кучку, размазывают её за пределами лотка, пачкают шерсть и растаскивают всё по дому. Ругать за это бесполезно и даже вредно. Лучше спокойно продолжать приучать к лотку и хвалить, когда всё сделано правильно. На обучение нужно время.

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Кошке банально скучно

Взрослые кошки тоже иногда играют с фекалиями как с игрушкой. Обычно так ведут себя те, кому не хватает развлечений: мало игрушек или мало внимания от хозяев и других животных в доме.

Решение простое: добавьте игрушек и регулярно играйте с питомцем сами, особенно с интерактивными. Чем больше у кошки активности, тем меньше шансов, что она найдёт себе такое сомнительное занятие.

Лоток грязный и его давно не убирали

Кошки чистоплотны и ждут того же от хозяина. Твёрдое убирайте сразу, как заметили, а слипшийся влажный наполнитель выгребайте каждый день. Раз в неделю лоток стоит как следует вымыть, чтобы избавиться от присохшего наполнителя и налёта. И помните: кошачий наполнитель нельзя смывать в унитаз.

Так у кошки будет чистое место для дел, а играть станет попросту не с чем — кучку вы уже убрали.

Неподходящий лоток и наполнитель

Кошки бывают привередливы, и им важно, чтобы всё было устроено правильно. Значение имеет и сам лоток, и то, что внутри. Лоток должен быть в полтора раза длиннее самой кошки — иначе ей просто тесно.

С наполнителем та же история: у многих кошек есть предпочтения. Если питомец недоволен, попробуйте другой наполнитель. Кстати, если кошка вообще не хочет залезать в лоток, возможно, ей не нравится ощущение наполнителя под лапами — тогда стоит взять что-то мягче, например из переработанной бумаги.

Лоток стоит не в том месте

Место важно не меньше самого лотка. Действует простое правило: по одному лотку на каждую кошку плюс один запасной. Ставьте их в тихих местах, желательно хотя бы одной стороной к стене, чтобы кошка не чувствовала себя на виду.

Если в доме есть собака, лучше выбрать закрытый лоток и поставить его туда, где пёс до него не доберётся. Можно поэкспериментировать с расположением — главное, чтобы у кошки всегда был свободный доступ, иначе появятся лужи и кучки мимо лотка.

Кошке нравится запах

Для нас запах кошачьих фекалий отвратителен, а саму кошку он может заинтересовать. У кошек очень чувствительное обоняние, и они могут долго изучать запахи, которые человеку кажутся неприятными.

Обнюхивать — это нормально, а вот игру с фекалиями поощрять не стоит. Если заметили такой интерес, мягко переключайте кошку на игрушки.

Почему кошка носится по квартире после туалета

Отдельная история — когда кошка выбрасывает содержимое из лотка или начинает носиться по квартире сразу после дел. Часто это случается после особенно крупной кучки. Точная причина такого странного поведения кошек не установлена. Одна из версий связана с работой блуждающего нерва: после опорожнения кишечника питомец чувствует облегчение и на несколько минут становится особенно активным.

С чего начать, чтобы отучить кошку играть с какашками

Если кошка играет с фекалиями, начните с лотка — это проще всего проверить и исправить. Вот что стоит проверить в первую очередь:

убирайте твёрдое сразу, а слипшийся наполнитель — каждый день, раз в неделю мойте лоток целиком

возьмите лоток в полтора раза длиннее кошки и подберите наполнитель, который ей нравится

сделайте по лотку на каждую кошку плюс запасной и расставьте их в тихих местах

добавьте игрушек и играйте с питомцем, чтобы ему не было скучно

У котят это обычно проходит с возрастом, а у взрослых кошек чаще всего решается сменой наполнителя, чистотой и удобным расположением лотка. Если привычка остаётся, корректировать поведение кошки лучше через поощрение, а не наказание. Сначала наладьте туалет, и только если это не помогло, ищите другие причины.