Почему белые медведи не мёрзнут после купания в ледяной воде

Представьте: вокруг мороз, в море плавают льдины, а огромный белый медведь спокойно вылезает из воды, отряхивается и идёт по своим делам. Человеку после такого купания понадобились бы сухая одежда и горячий чай. А этот зверь даже зимой продолжает охотиться — большинство белых медведей вообще не впадают в спячку. Причём секрет его выносливости не только в густой белой шерсти. Под ней скрывается кое-что гораздо важнее.

Главный утеплитель спрятан под кожей

У взрослого белого медведя под кожей может находиться слой жира толщиной до 11 сантиметров. Он работает как теплоизоляция, не позволяя телу быстро остывать даже в ледяной воде. Заодно жир помогает держаться на плаву и служит запасом энергии на случай голода.

Как объясняют специалисты Polar Bears International, во время плавания медведь больше полагается именно на жир. Шерсть гораздо лучше сохраняет тепло на суше, потому что при намокании её теплоизоляционные свойства ухудшаются.

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Медвежья шуба умеет быстро избавляться от воды

Шерсть белого медведя состоит из двух слоёв: густого мягкого подшёрстка и длинных защитных волосков. Подшёрсток удерживает тёплый воздух, а наружные волоски отталкивают воду и не дают шерсти сильно слипаться.

Поэтому после купания медведю достаточно хорошенько встряхнуться, почти как собаке после дождя. Большая часть воды слетает с шерсти, и она сравнительно быстро высыхает. Эту особенность отмечают специалисты международной группы по изучению белых медведей.

Сохранению тепла помогает и строение тела. Маленькие уши и короткий хвост уменьшают теплопотери, а крупные размеры позволяют медведю остывать медленнее, чем небольшим животным.

Белая шерсть на самом деле прозрачная

Здесь природа немного схитрила. Шерсть белого медведя вообще не содержит белого пигмента. Длинные волоски прозрачные и полые внутри, а белыми они кажутся из-за рассеивания света. Это помогает хищнику маскироваться среди снега и льда.

Ещё интереснее, что под светлой шубой скрывается чёрная кожа. Она хорошо поглощает солнечные лучи, хотя главную защиту от холода обеспечивают всё-таки шерсть и жир.

Кстати, глаза тоже приспособлены к суровым условиям. У белых медведей есть третье веко, защищающее глаза от ультрафиолета, который отражается от снега.

Почему шерсть медведя не покрывается ледяной коркой

Казалось бы, после купания на морозе мокрая шерсть должна моментально покрываться льдом. Но белые медведи обычно не превращаются в ходячие сосульки. И дело не только в способности стряхивать воду.

В 2025 году исследователи выяснили, что природная жировая смазка шерсти мешает льду прочно прилипать к волоскам. Лёд может образовываться, но его гораздо легче удалить.

Когда исследователи смыли эту смазку, лёд стал прилипать к шерсти почти в четыре раза сильнее. Получается, у белого медведя есть собственное природное антиобледенительное покрытие. Никакой химии из баллончика не требуется.

Даже белый медведь может замёрзнуть в воде

Белые медведи — отличные пловцы. Их огромные передние лапы работают как вёсла, а задние помогают управлять движением. Они способны плавать часами и преодолевать огромные расстояния.

Однажды исследователи зафиксировали невероятный случай: медведица проплыла около 687 километров за девять дней без остановки. Но такой заплыв оказался тяжёлым испытанием: за время наблюдений она сильно похудела и потеряла детёныша.

Холодная вода всё-таки опасна даже для белых медведей. Особенно для маленьких медвежат, у которых ещё недостаточно толстый слой жира. Поэтому медведицы стараются избегать длительных заплывов с малышами.

А из-за сокращения морского льда животным всё чаще приходится преодолевать большие расстояния по воде, тратя драгоценную энергию.

При этом у взрослых медведей бывает и противоположная проблема: из-за слишком хорошей теплоизоляции они могут перегреваться. Особенно во время быстрого бега. Так что в некоторых ситуациях арктическому хищнику сложнее избавиться от лишнего тепла, чем сохранить его.