Персик или нектарин: что полезнее, слаще и чем они отличаются

Персик пушистый, а нектарин гладкий. Для многих это два совершенно разных фрукта, и в магазине они выбирают тот, что больше нравится на вид. Но чем они на самом деле отличаются по составу, вкусу и пользе? Ответ может оказаться не таким очевидным, как кажется. И это почти так же интересно, как разница между ягуаром и леопардом.

Нектарин это почти тот же персик

Самый популярный кулинарный миф гласит, что нектарин — это удачный результат скрещивания персика со сливой. На самом деле эти плоды относятся к одному и тому же ботаническому виду. Эти близкие родственники относятся к семейству Розовые, роду Слива, виду Персик обыкновенный (Prunus persica).

Главная особенность нектарина, гладкая кожица без характерного пушка, появилась в результате естественных генетических изменений. Селекционеры просто заметили эту удобную природную мутацию и закрепили ее. Иногда абсолютно гладкие плоды могут внезапно вырасти даже на самой обычной персиковой ветке. Поэтому называть нектарин искусственным гибридом или тем более ГМО в корне неверно. По сути, это просто «лысый» персик.

Различия во вкусе и текстуре кожицы

Отличия не заканчиваются на отсутствии пушка. Нектарины зачастую немного мельче, имеют более плотную текстуру и лучше переносят перевозку. Их гораздо удобнее есть на ходу, не боясь залить соком всю одежду.

Персики чаще бывают невероятно мягкими при полном созревании. Однако вкус и текстура зависят не столько от названия плода, сколько от конкретного сорта. Например, белые и розоватые сорта обоих фруктов обычно остаются более плотными и сладкими, а мякоть желтого цвета со временем сильнее размягчается.

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Кто из них слаще и безопаснее для фигуры

В интернете можно встретить громкие заявления, что один фрукт подходит для похудения, а второй — настоящая сахарная бомба. На практике питание так не работает. Оба плода состоят в основном из воды и совершенно одинаково подходят для легкого десерта.

Калорийность персика составляет около 35–45 ккал на 100 граммов, а нектарина — около 44–50 ккал. Чтобы набрать лишние 100 калорий только за счет этой разницы, вам пришлось бы съесть целый килограмм фруктов за раз.

Нектарин действительно часто кажется слаще. Но сладость, которую чувствует наш язык, зависит не только от количества сахара, но и от кислотности и ароматических веществ. Спелый, сочный персик может содержать даже больше природных сахаров, чем твердый нектарин, просто из-за разницы в сортах и степени зрелости.

Польза нектарина и персика для организма

Оба фрукта — отличный источник пищевых волокон (клетчатки). Она не переваривается, но помогает нашему кишечнику нормально работать и служит пищей для полезных бактерий.

В плодах также содержится витамин C, калий, магний и каротиноиды. Исследования показывают, что нектарины могут немного выигрывать по количеству полифенолов — полезных растительных антиоксидантов. Важно помнить, что самая высокая концентрация полезных веществ находится в кожице и прилегающей к ней мякоти, поэтому чистить фрукты необязательно, если пушок персика вас не раздражает.

А вот с сердцевиной стоит быть осторожнее. Внутри косточек содержатся соединения, из которых при расщеплении может образовываться цианид. Поэтому категорически не стоит раскалывать косточки и есть их ядра, наслаждайтесь только сочной мякотью.

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Кому нельзя есть персики и нектарины

Главная опасность этих фруктов кроется не в калориях, а в возможной аллергии. Персик — известный пищевой аллерген, который может вызывать зуд во рту и отек губ. Часто это связано с перекрестной реакцией на пыльцу березы. Если после фрукта у вас чешется язык, это не забавное совпадение, а повод проконсультироваться с аллергологом.

Людям с сахарным диабетом эксперты Роспотребнадзора напоминают о важности контроля порций. При этом лучше отдавать предпочтение целым свежим фруктам, а не магазинным сокам или нектарам, в которых клетчатка разрушена, а сахара усваиваются моментально.

Признаки вкусного персика и нектарина

Чтобы получить от перекуса максимум удовольствия, специалисты Роскачества советуют обращать внимание на несколько простых признаков при покупке:

Аромат — спелый плод всегда приятно и ярко пахнет;

— спелый плод всегда приятно и ярко пахнет; Плотность — фрукт должен слегка поддаваться при легком нажатии, но не быть каменным или слишком мягким;

— фрукт должен слегка поддаваться при легком нажатии, но не быть каменным или слишком мягким; Целостность кожицы — избегайте плодов с глубокими вмятинами, темными пятнами и следами гнили.

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Если вам достался слишком твердый фрукт, не расстраивайтесь. Просто оставьте его при комнатной температуре на пару дней, и он дозреет. В конечном итоге главный критерий выбора это ваш собственный вкус. Ешьте то, что вам больше нравится, и чередуйте разные фрукты, чтобы рацион был по-настоящему полезным и разнообразным.