Арбуз можно есть каждый день, но существует одно важное правило

Рамис Ганиев

С конца июля до начала августа вовсю идет арбузный сезон, и многие не могут остановиться. Но есть ли в этом вред? Если верить диетологам, то есть арбуз каждый день можно, но только если соблюдать одно правило. И оно не связано с химией или количеством сахара, как вы могли бы предположить. И иногда арбуз может довести до больничной койки.

Многие люди боятся нитратов в арбузах, хотя опасность заключается в другом. Фото.

Многие люди боятся нитратов в арбузах, хотя опасность заключается в другом

Каждый день можно, но половина арбуза за вечер уже перебор

Единой медицинской нормы не существует, но врачи и диетологи сходятся в том, что безопасный суточный ориентир для взрослого человека составляет от 300 до 500 граммов мякоти. Это примерно два-три нормальных, толстых куска, которые лучше разделить на пару приемов.

При таких объемах организм получает только пользу: дополнительную порцию жидкости в жару, витамин C, калий, магний и ликопин. Последний — это мощный антиоксидант, который придает арбузу красный цвет и поддерживает здоровье сосудов.

Но если съедать по килограмму-полтора ежедневно, начинается совершенно другая математика. Из-за водянистой структуры кажется, что арбуз — это просто сладкая вода. На самом деле в 100 граммах мякоти содержится около 7 граммов различных природных сахаров: фруктозы, глюкозы и сахарозы.

Если съесть килограмм за вечер за просмотром сериала, тело получит:

  • около 70 граммов чистых сахаров;
  • почти литр дополнительной воды;
  • около 300 килокалорий, лишенных белков и жиров.

Именно из-за такого незаметного переедания полезный сезонный продукт превращается в огромную углеводную нагрузку.

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Высокий гликемический индекс не делает арбуз вредным

У арбуза довольно высокий гликемический индекс, около 70–75. Это значит, что углеводы из него усваиваются быстро. Однако здесь кроется важный нюанс: гликемический индекс показывает скорость всасывания, но не учитывает реальное количество углеводов в порции.

Поскольку арбуз на 90% состоит из воды, углеводная нагрузка от пары кусков остается низкой. Здоровому человеку пара ломтиков после обеда точно не превратит кровь в сахарный сироп.

При этом арбуз отлично подходит для снижения веса, если заменять им конфеты или выпечку. В 400 граммах содержится всего около 120 килокалорий. А вот садиться на «арбузные диеты» нельзя. Питаясь одной мякотью, человек теряет воду и мышцы из-за нехватки белка, но жир при этом никуда не уходит.

По данным РИА Новости, при диабете второго типа продукт не запрещен категорически, как принято считать. Врачи допускают около 100–200 граммов в сутки небольшими порциями, но этот момент обязательно нужно согласовать с эндокринологом.

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От килограмма арбуза кишечник может устроить бунт

В народе популярен миф, будто арбуз буквально «промывает почки» и выводит из организма накопившиеся токсины. В реальности никакой магии очищения не происходит. Вы просто съедаете продукт, состоящий из воды, и почки вынуждены выводить этот избыток.

Для здоровой выделительной системы это не проблема. Но при хронической болезни почек или сердечной недостаточности огромные порции арбуза могут спровоцировать сильные отеки. В таких случаях воду не «прогоняют», а строго контролируют вместе с лечащим врачом.

Часто дискомфорт вызывает не качество плода, а банальное переедание

Часто дискомфорт вызывает не качество плода, а банальное переедание

Еще одна частая проблема — бунт кишечника. После огромной миски мякоти у человека внезапно появляются:

  • сильное вздутие и газообразование;
  • кишечные спазмы;
  • жидкий стул.

Люди по привычке списывают эти симптомы на «нитраты», хотя настоящая причина кроется в банальной физиологии. Пищеварительная система просто не справляется с огромным объемом жидкости и фруктозы. Если кишечник чувствителен к фруктозе, она плохо всасывается и вызывает брожение. Уменьшение порции обычно решает проблему быстрее любых таблеток.

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Опаснее нитратов иногда оказывается грязный нож

Каждое лето появляются советы опускать кусочек арбуза в стакан с водой, чтобы проверить его на нитраты. Специалисты Роспотребнадзора регулярно напоминают, что это народный миф. Достоверное содержание нитратов определяется только лабораторным методом, а не визуальными тестами на кухне.

Гораздо более реальная угроза это кишечные инфекции. Арбуз зреет на земле, и его кожура покрыта пылью и микроорганизмами. Иногда мы забываем элементарно помыть огромный плод щеткой с мылом перед разрезанием.

Если нож сначала проходит через грязную корку, бактерии моментально попадают в сладкую и влажную мякоть, идеальную среду для размножения. Именно поэтому нельзя покупать половинки арбузов, обернутые пленкой, или просить продавца вырезать «пирамидку» для проверки спелости.

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В итоге, по данным НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава, ежедневный кусок арбуза в сезон — это прекрасная привычка. Главное относиться к нему как к вкусному и полезному десерту, а не как к основному блюду, способному заменить полноценный ужин.

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