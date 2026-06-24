Отключение воды в квартире: что люди забывают подготовить чаще всего

В России каждое лето отключают горячую воду, хотя в других странах это делается не всегда. Иногда отключается вся вода, но, благо, об этом обычно предупреждают заранее. В этот момент многие хватают первые попавшиеся бутылки, набирают воду из-под крана и успокаиваются. А через несколько часов выясняется, что этой воды не хватило ни на суп, ни на чай, ни на то, чтобы просто умыться. Потому что для комфортного дня без водоснабжения нужны не просто емкости с жидкостью, а три совершенно разных запаса. И если вы не знаете, чем они отличаются, второй день отключения станет для вас адом.

Сколько воды нужно человеку в день

Минимум для выживания кардинально отличается от нашего привычного потребления. Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) называют жесткий минимум около 4 литров на человека в сутки. Этого хватит только на питье и самую базовую гигиену.

Однако для более-менее нормальной жизни в квартире Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует запасать от 15 до 20 литров на человека в день. В эту цифру уже включено приготовление пищи, мытье рук и уборка. Российские нормы МЧС подтверждают эту логику: из рекомендованных объемов на само питье уходит лишь малая часть, а большая тратится на бытовые нужды.

Если перевести это в практические цифры, то на семью из трех человек на неделю разумный суммарный запас составит около 200–300 литров. Звучит пугающе, но хранить весь этот объем исключительно в виде дорогой питьевой воды совершенно необязательно.

А что об этом думаете вы? Присоединяйтесь к дискуссии в нашем Telegram-чате!

Какую воду лучше хранить дома для питья и бытовых нужд

Самым надежным и безопасным источником питья в экстренной ситуации считается заводская бутилированная вода в закрытой таре. Ее стоит держать в бутылках от 1,5 до 19 литров, распределив по комнатам. Именно эту воду следует использовать для готовки, разведения детского питания и чистки зубов.

Для смыва в туалете, замачивания посуды и влажной уборки отлично подойдет техническая вода. Ее наливают в канистры и плотно закрывающиеся ведра, обязательно оставляя заметную пометку «не пить».

Если об отключении предупредили заранее и вы сами набираете запас из-под крана, используйте только пищевые пластиковые канистры. Категорически запрещено заливать воду в тару из-под токсичных веществ, пестицидов или бытовой химии. Самостоятельно набранный питьевой запас специалисты рекомендуют обновлять каждые 6 месяцев, а заводскую воду менять по мере истечения срока годности.

Газированная или обычная вода: какую лучше пить на самом деле

Что делать с туалетом, если отключили воду

Здесь все зависит от того, продолжает ли работать канализация. Если трубы в порядке, унитаз можно смывать вручную: достаточно вылить ведро технической воды прямо в чашу.

Но если канализация повреждена или переполнена, смывать категорически нельзя, иначе вы получите обратный выброс стоков прямо в квартиру. В таких случаях санитарные службы рекомендуют перекрыть подачу воды к бачку и выстелить чашу двумя плотными пакетами для мусора.

Какие бытовые вещи нужны при долгом отключении воды

Вместо дорогих гаджетов для выживания лучше запастись простыми предметами, которые эффективно экономят ценный ресурс.

Пищевые канистры на 10–20 литров. Несколько средних емкостей гораздо удобнее, чем один гигантский неподъемный бак;

Несколько средних емкостей гораздо удобнее, чем один гигантский неподъемный бак; Обычный пульверизатор. Он позволяет мыть руки и поверхности не струей, а распылением, что радикально снижает расход воды;

Он позволяет мыть руки и поверхности не струей, а распылением, что радикально снижает расход воды; Одноразовая бумажная посуда. Это не слишком экологично, но при долгой аварии сэкономит вам десятки литров на мытье тарелок;

При этом важно помнить, что мытье рук с мылом удаляет микробы лучше всего. Если чистой проточной воды нет совсем, используйте санитайзер с содержанием спирта не менее 60% и одноразовые влажные салфетки.

Об этом должны знать все: Сколько раз в неделю нужно мыться — ответ врачей

Как очистить воду в домашних условиях

Если ваши запасы питья иссякли, а доступна только сомнительная вода, лучшим способом убить бактерии остается кипячение. Прозрачную воду нужно довести до активного бурления минимум на 1 минуту, а мутную предварительно пропустить через чистую ткань или бумажный фильтр.

Но химическое или радиационное загрязнение нельзя убрать кипячением или хлоркой. Если вода пахнет топливом или токсичными веществами, пить ее категорически запрещено.

Минимальный список вещей для дома при аварии с водой

Чтобы не впадать в панику при масштабной аварии, соберите базовый набор из расчета на одного взрослого человека на 7 дней:

Питьевая вода (30–40 литров) и техническая вода (40–70 литров);

Несколько пищевых канистр объемом по 10–20 литров;

Ведро с плотной крышкой и прочные строительные пакеты;

Кошачий наполнитель или опилки для портативного туалета;

Влажные салфетки, туалетная бумага и спиртовой антисептик;

Одноразовые перчатки и бумажные полотенца.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Обязательно подпишитесь!

Полноценная подготовка к отключению воды — это не паранойя, а здравый смысл. Разделяя запасы на технические и питьевые, вы не только сбережете средства, но и защитите свой дом от антисанитарии. Главное вовремя проверять сроки годности и держать санитарный набор в легкодоступном месте.