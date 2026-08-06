Обезьяны заводят питомцев? Учёные нашли сотни необычных случаев

Обезьяна вычёсывает собаку, катается верхом на олене или нянчит чужого детёныша — таких историй набралось уже несколько сотен. В природе хватает неожиданных союзов между животными, но обезьяны пошли ещё дальше: они играют с чужаками, ухаживают за ними и даже принимают в свою группу. Исследователи собрали эти случаи вместе и выяснили, что некоторые приматы ведут себя так, будто завели питомца.

Что нашли учёные в сотнях историй о дружбе обезьян

Долгое время считалось, что близко дружить с другими видами умеет только человек. Мы даём кошкам и собакам имена, кормим их, заботимся о них всю жизнь — и думали, что в этом мы уникальны. Новое исследование показало, что это не совсем так.

Авторы собрали данные из трёх источников: научных публикаций, проверенных фото и видео, а также опроса специалистов, которые годами наблюдают за приматами. В итоге набралось больше четырёхсот случаев и 204 разные пары видов, между которыми наблюдали хоть какое-то взаимодействие. Некоторые сочетания выглядели логично, другие — совершенно странно.

Это не строгий эксперимент: исследователи просто собрали всё, что удалось найти. Сами авторы говорят, что перед нами первое исследование такого масштаба, а не окончательный вывод. Но и этого хватило, чтобы увидеть любопытную картину.

Почему разные животные вообще тянутся друг к другу

Иногда животные держатся рядом просто из выгоды. В смешанных группах проще искать еду, легче заметить хищника, можно подобрать остатки чужой добычи. Классический пример — барсуки и койоты: барсук выкапывает грызунов из нор, а койот караулит наверху и ловит тех, кто пытается сбежать. Тут никакой дружбы, чистый расчёт.

Но человек умеет привязываться и без всякой выгоды. Мы держим кошек не потому, что они приносят пользу, — просто нам с ними хорошо. И именно это учёные искали у обезьян: контакт ради контакта, а не ради еды.

Чаще всего приматы взаимодействовали с другими видами приматов, особенно принадлежащим к близкородственным группам. Логика простая: похожие тела, жесты и повадки легче понять, и меньше шансов, что общение перерастёт в драку. Но эволюционная дистанция с другими животными не стала непреодолимым барьером.

С кем дружат обезьяны: от собак и оленей до насекомых

Список «друзей» получился внушительным. Одни макаки вычёсывали шерсть собакам, другие обезьяны играли со свиньями, которые умнее, чем принято думать. Японские макаки забирались на спины оленей и иногда катались на них верхом. В обзор попали ещё и кошки, птицы, белки, грызуны — и совсем уж далёкие от обезьян существа вроде насекомых и ракообразных.

Самый трогательный случай зафиксировали в Бразилии. Там стая диких капуцинов приняла к себе детёныша игрунки — обезьянки совсем другого вида. Малыш прожил с группой не меньше десяти месяцев, о нём по очереди заботились две взрослые самки, а остальная стая спокойно его принимала. Это уже очень похоже на то, как мы заводим питомца.

Почему «забота» обезьян может быть опасной

Но не стоит рисовать сплошную идиллию. Далеко не все встречи заканчивались хорошо. Иногда любопытство и «забота» оборачивались грубым обращением: учёные насчитали 13 случаев, когда животное-партнёр погибло. Среди жертв были птицы, панголины, домашняя кошка и даже другие обезьяны.

Особенно жуткая история случилась в Саудовской Аравии, где сняли на видео павиана, долго таскавшего с собой, судя по всему, похищенного домашнего щенка. Со стороны это можно принять за усыновление, но для маленького щенка такой «уход» мог быть попросту опасным и мучительным.

Здесь важно не путать интерес к другому существу с эмпатией и сочувствием. Обезьяна может хотеть повозиться с животным, но при этом совершенно не понимать его сигналов, страхов и пределов прочности.

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Откуда могла появиться привычка заводить питомцев

Авторы сразу оговаривают ограничения исследования. Данные разношёрстные — тут и научные наблюдения, и воспоминания специалистов, и отобранные ролики из сети. К тому же есть очевидный перекос: необычные и «человечные» сцены чаще снимают, запоминают и публикуют, а рутину никто не фиксирует. Плюс одни виды обезьян изучают десятилетиями, а других почти не исследовали.

При всех оговорках разброс поведения всё же намекает: социальная жизнь приматов, похоже, не заканчивается на границе своего вида — как и у людей. Мы превратили эту способность в настоящее питомничество с именами, домами и пожизненной заботой. Но готовность заметить другое существо и впустить его в свой круг общения, вероятно, гораздо старше самого человека.

Пока это лишь разведка новой темы. Но она уже подсказывает, куда смотреть дальше, — и, возможно, привычка заводить друзей среди других видов досталась нам не на пустом месте.