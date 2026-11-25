Привычный набор из оливье, «шубы» и бутербродов с икрой может обойтись недёшево. Как-то мы уже рассказывали, откуда взялись новогодние традиции, а теперь предлагаем немного от них отойти. Что, если собрать праздничный стол из блюд разных кухонь мира, но уложиться в 1500 рублей? Кто-то скажет — нереально! А вот и нет. Предлагаем целых три готовых меню, в каждом по шесть блюд: мясное горячее, два салата, две закуски и десерт. Причём это бюджет не на одного человека, а на целую семью из двух взрослых и ребёнка.

Первое меню за 1298 рублей: шведские фрикадельки, кесадильи и яблочный клафути

Начнём с варианта, где привычные продукты превращаются в совсем непривычный праздничный ужин. Здесь встретятся шведская, мексиканская, итальянская и французская кухни. И никаких деликатесов с заоблачными ценниками.

Список покупок на троих:

Фарш свино-говяжий — 400 г (170 ₽)

Картофель — 800 г (48 ₽)

Молоко — 900 мл (83 ₽)

Мука пшеничная — 1 кг (76 ₽)

Яйца — 10 шт. (120 ₽)

Лук репчатый — 200 г (12 ₽)

Подсолнечное масло — 500 мл (88 ₽)

Капуста белокочанная — 400 г (28 ₽)

Кукуруза консервированная — 340 г (160 ₽)

Огурцы свежие — 250 г (75 ₽)

Свёкла — 1 кг (70 ₽)

Яблоки — 600 г (84 ₽)

Сыр полутвёрдый — 150 г (160 ₽)

Батон — 300 г (70 ₽)

Лаваш тонкий — 200 г (54 ₽)

Итого: 1298 рублей.

Горячее: шведские фрикадельки с подливкой и печёным картофелем

Понадобятся 400 г фарша, 700 г картофеля, 100 г лука, 180 мл молока, 30 г муки, 25 мл масла и соль.

Смешайте фарш с мелко натёртым луком, сформируйте небольшие фрикадельки. Картофель нарежьте дольками, сбрызните маслом и запекайте при 200 °C около 30–40 минут. Фрикадельки обжарьте, затем потушите до готовности. Муку смешайте с холодным молоком, влейте к мясу и прогрейте до загустения.

Получится настоящее ресторанное горячее: румяные фрикадельки в нежной подливке с золотистым картофелем.

Салат № 1: мексиканский хрустящий салат с кукурузой

Понадобятся 250 г капусты, 200 г огурцов, 160 г консервированной кукурузы без жидкости, 10 мл масла и соль.

Капусту тонко нашинкуйте, огурец нарежьте соломкой. Добавьте кукурузу, масло и перемешайте. Получится сочный салат с приятной сладостью кукурузы, который отлично освежает после мясного горячего.

Салат № 2: свёкла с яблоком по-скандинавски

Понадобятся 350 г свёклы, 200 г яблок, 30 г лука, 10 мл масла и соль.

Свёклу отварите или запеките до мягкости, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте яблоки, немного мелко нарезанного лука и масло. Подавайте охлаждённым.

Яблоко лучше нарезать непосредственно перед подачей. Кстати, мы уже объясняли, почему яблоки темнеют после нарезки. Дело вовсе не в железе.

Закуска № 1: итальянские кростини со свёклой и сыром

Понадобятся 150 г батона, 200 г готовой свёклы, 80 г сыра и 5 мл масла.

Нарежьте батон небольшими ломтиками и подсушите в духовке. Сверху положите мелко нарезанную свёклу, посыпьте сыром и запекайте ещё 3–5 минут, пока сыр не расплавится.

Из самых обычных продуктов получатся яркие мини-бутерброды, которые красиво смотрятся на праздничной тарелке.

Закуска № 2: мексиканские мини-кесадильи с сыром и кукурузой

Понадобятся 200 г лаваша, 70 г сыра, 100 г консервированной кукурузы без жидкости и 5 мл масла.

Лаваш нарежьте на небольшие прямоугольники. На половину каждого положите сыр и кукурузу, накройте второй половиной. Подрумяньте на слегка смазанной сковороде с обеих сторон до расплавления сыра.

Разрежьте на треугольники и выложите веером. Получится около шести небольших кесадилий.

Десерт: французский яблочный клафути

Понадобятся 400 г яблок, 3 яйца, 300 мл молока, 80 г муки и 40 г сахара.

Взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко и муку. В небольшую форму выложите тонкие ломтики яблок, залейте тестом и выпекайте при 180 °C около 30–35 минут до готовности.

Клафути — что-то среднее между пирогом и нежной запеканкой. Сверху он румяный, внутри мягкий, а яблоки придают приятную кислинку. Подавайте прямо в красивой форме.

Второе меню за 1315 рублей: куриные шпажки, овощные мини-фриттаты и индийский десерт

Здесь главная хитрость — сделать из обычных куриных бёдер почти праздничный шашлык. А вместо привычных сладостей приготовить морковную халву, которую едят в Индии. Только у нас будет версия без дорогих орехов и топлёного масла.

Список покупок на троих:

Куриные бёдра — 800 г (208 ₽)

Картофель — 800 г (48 ₽)

Йогурт натуральный без добавок — 300 г (110 ₽)

Лимон — 1 шт. (45 ₽)

Капуста белокочанная — 500 г (35 ₽)

Огурцы — 200 г (60 ₽)

Кунжут — упаковка 150 г (130 ₽)

Свёкла — 1 кг (70 ₽)

Яблоки — 200 г (28 ₽)

Яйца — 10 шт. (120 ₽)

Сыр полутвёрдый — 150 г (160 ₽)

Батон — 300 г (70 ₽)

Морковь — 600 г (48 ₽)

Молоко — 900 мл (83 ₽)

Подсолнечное масло — 500 мл (88 ₽)

Лук — 200 г (12 ₽)

Итого: 1315 рублей.

Горячее: греческие куриные шпажки с картофелем

Понадобятся 800 г куриных бёдер, 750 г картофеля, 150 г йогурта, 100 г лука, половина лимона, 20 мл масла и соль.

Снимите с бёдер кожу и кости, нарежьте мясо кусочками. Смешайте с йогуртом, лимонным соком и мелко нарезанным луком. Оставьте в холодильнике на 30–60 минут. Нанижите мясо на шпажки или просто разложите в форме. Рядом положите картофельные дольки, сбрызнутые маслом.

Запекайте при 200 °C примерно 30–40 минут, пока курица полностью не приготовится, а картофель не подрумянится. При необходимости мясо можно вынуть раньше картофеля.

Такой домашний шашлычок выглядит куда интереснее обычных куриных бёдер из духовки. Особенно если подать его на деревянных шпажках.

Салат № 1: хрустящая капуста с огурцом и кунжутом

Понадобятся 300 г капусты, 150 г огурцов, 20 г кунжута, 50 г йогурта и немного лимонного сока.

Нашинкуйте капусту, огурец нарежьте соломкой. Добавьте йогурт с лимонным соком, перемешайте. Сверху посыпьте слегка поджаренным на сухой сковороде кунжутом.

Кунжут придаст простому овощному салату неожиданно приятный ореховый вкус. Получится лёгкая закуска с азиатскими нотками.

Салат № 2: свёкла с яйцом и лимонной заправкой

Понадобятся 350 г свёклы, 2 яйца, 50 г йогурта и немного лимонного сока.

Свёклу запеките или отварите, остудите и нарежьте кубиками. Яйца сварите вкрутую и нарежьте четвертинками. Выложите свёклу на тарелку, сверху разложите яйца и полейте йогуртом с лимоном.

Если яйца у вас вечно очищаются вместе с половиной белка, пригодятся наши советы, как легко очистить варёные яйца.

Закуска № 1: итальянские мини-фриттаты с овощами и сыром

Понадобятся 4 яйца, 120 г капусты, 100 г сыра, 40 г лука и 10 мл масла.

Мелко нашинкуйте капусту и лук, слегка припустите на сковороде до мягкости. Взбейте яйца, добавьте овощи и половину натёртого сыра. Разлейте по шести смазанным формочкам для маффинов, посыпьте оставшимся сыром и запекайте при 180 °C около 15–20 минут, пока яйца полностью не схватятся.

Получатся шесть аккуратных яичных кексиков с сырной корочкой. Детям такие порционные закуски обычно удобнее есть, чем обычный омлет.

Закуска № 2: французские канапе с яблоком и сыром

Понадобятся 180 г батона, 150 г яблок и 50 г сыра.

Нарежьте батон небольшими квадратиками, слегка подсушите. Сверху положите тонкие ломтики яблока и сыра. Отправьте в духовку на 3–5 минут, чтобы сыр немного расплавился.

Яблоко останется сочным, а сыр добавит солоноватую нотку. Необычная закуска без колбасы, икры и других дорогих ингредиентов.

Десерт: морковная халва по-индийски

Понадобятся 550 г моркови, 600 мл молока, 50–60 г сахара и 10 мл масла.

Натрите морковь на мелкой тёрке, переложите в сотейник и залейте молоком. Томите на небольшом огне около 35–50 минут, периодически помешивая, пока морковь не станет мягкой, а большая часть жидкости не выпарится.

Добавьте сахар и масло, готовьте ещё несколько минут до густой консистенции. Разложите по трём маленьким креманкам.

Это бюджетная версия индийского десерта гаджар ка халва. Он получается мягким, сладким и с приятным карамельным оттенком вкуса. Можно подавать тёплым.

Третье меню за 1399 рублей: свинина в яблочном соусе, рисовые шарики и апельсиновый крем-карамель

Самый необычный набор оставила напоследок. Здесь будет нежная свинина с японскими нотками, итальянские рисовые шарики, французская овощная закуска и испанский десерт. А ещё сразу несколько блюд можно приготовить заранее.

Список покупок на троих:

Свинина без кости — 650 г (267 ₽)

Рис круглозёрный — 500 г (110 ₽)

Соевый соус — 250 мл (90 ₽)

Яблоки — 500 г (70 ₽)

Лук — 300 г (20 ₽)

Подсолнечное масло — 500 мл (88 ₽)

Фасоль белая консервированная натуральная — 400 г (132 ₽)

Огурцы — 300 г (90 ₽)

Капуста белокочанная — 500 г (35 ₽)

Свёкла — 1 кг (70 ₽)

Сыр полутвёрдый — 150 г (160 ₽)

Яйца — 10 шт. (120 ₽)

Молоко — 900 мл (83 ₽)

Апельсины — 350 г (74 ₽)

Итого: 1409 рублей.

Горячее: свинина в яблочно-соевом соусе с рисом

Понадобятся 650 г свинины, 200 г сухого риса, 180 г яблок, 90 г лука, 50 мл соевого соуса и 20 мл масла.

Нарежьте свинину небольшими кусочками, обжарьте с луком до лёгкой румяности. Яблоки натрите, добавьте к мясу вместе с соевым соусом и небольшим количеством воды. Тушите под крышкой до полной готовности и мягкости мяса. Подавайте с отварным рисом.

Яблоко почти растворяется в соусе, придавая мясу лёгкую сладость. Получается необычное сочетание, при этом без острых специй, которые не всем детям нравятся.

Салат № 1: средиземноморский салат из фасоли и свежего огурца

Понадобятся 400 г консервированной фасоли (вес нетто с жидкостью), 300 г огурцов, 50 г лука, 10 мл масла и соль.

Слейте жидкость с фасоли, огурец нарежьте кубиками, а лук очень мелко порубите. Всё смешайте, заправьте маслом и слегка посолите.

Получится простой, но сытный салат. Для детской порции сырой лук можно не добавлять.

Салат № 2: тёплая капуста с яблоками по-немецки

Понадобятся 450 г капусты, 170 г яблок, 80 г лука, 10 мл масла и соль.

Нашинкуйте капусту, яблоки нарежьте тонкими ломтиками. Сначала слегка обжарьте лук, затем добавьте капусту и немного воды. Тушите около 10 минут до мягкости, в конце добавьте яблоки и прогрейте ещё 3–5 минут.

Сладость яблок превращает обычную тушёную капусту в интересный тёплый салат. Подавать его можно и слегка охлаждённым.

Закуска № 1: итальянские рисовые шарики с сыром

Понадобятся 180 г сухого круглозёрного риса, 100 г сыра, 1 яйцо, 10 мл масла и соль.

Отварите рис до мягкости, чтобы он стал достаточно клейким. Полностью остудите, смешайте со взбитым яйцом и солью. Влажными руками сформируйте восемь плотных шариков, внутрь каждого положите кусочек сыра. Смажьте маслом и запекайте при 200 °C около 20–25 минут до румяности.

Это домашняя запечённая версия по мотивам итальянских аранчини. Главный сюрприз — расплавленный сыр внутри.

Закуска № 2: свекольные мини-гратины с сырной корочкой

Понадобятся 500 г свёклы, 50 г сыра и 5 мл масла.

Свёклу заранее отварите до мягкости, остудите и нарежьте толстыми кружочками. Разложите на смазанном противне, посыпьте тёртым сыром и запекайте при 190 °C примерно 8–10 минут до расплавления сыра.

Получатся маленькие ярко-бордовые медальоны с золотистой сырной шапочкой. Выглядят нарядно, а стоят совсем недорого.

Десерт: испанский крем-карамель с апельсином

Понадобятся 3 яйца, 450 мл молока, 300 г апельсинов, 70 г сахара и немного воды.

Для карамели нагрейте 45 г сахара с парой ложек воды до янтарного цвета и сразу разлейте по трём жаропрочным формочкам. Горячая карамель очень сильно обжигает, поэтому этот этап лучше делать без участия ребёнка.

Оставшийся сахар смешайте с яйцами, влейте молоко и добавьте немного апельсиновой цедры. Процедите смесь и разлейте поверх карамели. Поставьте формочки в глубокую форму с горячей водой и запекайте при 160 °C примерно 40–50 минут до схватывания крема.

Остудите и уберите в холодильник хотя бы на 3 часа. Перед подачей добавьте свежие дольки апельсина.

Получится нежный молочный десерт с карамельным слоем, как в кафе. На праздничном столе он выглядит эффектно, особенно в прозрачных креманках.

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Что лучше приготовить заранее, чтобы 31 декабря не стоять у плиты

Есть несколько способов сократить предпраздничную суету. Свёклу для салатов и закусок можно сварить за день до праздника и убрать в холодильник. Клафути и крем-карамель тоже удобно приготовить заранее, только хранить их нужно в холоде.

Фрикадельки и мясо для шашлычков можно подготовить за несколько часов, оставив в холодильнике до приготовления. А вот свежие салаты лучше смешивать и заправлять незадолго до подачи, чтобы овощи не пустили лишний сок.

И ещё маленькая хитрость: не выставляйте на стол все блюда сразу. Сначала подайте салаты и закуски, затем горячее, а десерт достаньте позже. Так еды хватит на весь вечер, и праздничный стол не превратится в соревнование, кто успеет попробовать всё за первые полчаса.