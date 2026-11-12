7 обычных вещей, которые могут вызвать пожар дома. О некоторых вы даже не подозревали

Не все домашние пожары начинаются с забытой на плите сковородки. Иногда достаточно солнечного луча, перегретого контакта или вещи, которую положили не туда. Мы уже рассказывали, какие приборы стоит отключать от сети. Но потенциальные виновники пожара встречаются и среди предметов, которым электричество вообще не нужно.

Увеличительное зеркало у окна собирает солнечный свет в одну точку

Красивое зеркальце на подоконнике кажется совершенно безобидным. Но если у него есть вогнутая увеличивающая сторона, оно способно сфокусировать солнечные лучи на шторе, бумаге или обивке мебели. В одной точке температура может подняться настолько, что материал загорится.

Это не страшилка: пожарные действительно фиксировали такие случаи. А российское МЧС предупреждает об «эффекте линзы» даже в случае банок с водой. Лучше убрать увеличительное зеркало с солнечного подоконника. Обычное плоское зеркало так свет не фокусирует.

Кухонное полотенце может загореться возле конфорки

Полотенце на краю плиты, прихватка возле конфорки, бумажные салфетки рядом — привычная картина. Но стоит ткани оказаться слишком близко к открытому огню или горячей поверхности, и она может вспыхнуть. Особенно если готовка идёт без присмотра.

Держите полотенца, прихватки и упаковки подальше от варочной поверхности. Это один из базовых советов противопожарной защиты. Перед включением плиты полезно просто проверить, не лежит ли рядом что-нибудь легко воспламеняющееся.

Удлинитель перегревается, когда на него вешают слишком много техники

Сам по себе исправный удлинитель не опасен. Проблемы начинаются, когда в него одновременно включают обогреватель, чайник и ещё что-нибудь «по мелочи». Контакты и провод могут перегреваться, а повреждённая изоляция повышает риск короткого замыкания.

Мощные приборы лучше подключать прямо к настенной розетке. Не прячьте удлинитель под ковёр и не соединяйте несколько друг с другом. А перед покупкой нового проверьте допустимую нагрузку. Кстати, я уже давала отдельный список, что нельзя подключать к удлинителю.

Плойка остаётся опасно горячей даже после выключения

Выпрямитель для волос уже выключен, значит, можно бросить его на кровать? Не стоит. Некоторые модели разогреваются до 220 °C и могут остывать до 40 минут. За это время горячие пластины способны повредить ткань, а при неудачных условиях — вызвать возгорание.

На полотенце или диване прибору точно не место. Оставляйте плойку или утюжок остывать на термостойкой поверхности, а после использования вынимайте вилку из розетки. Такие рекомендации дают специалисты по электробезопасности.

Аэрозольный баллончик может лопнуть от перегрева

Лак для волос, дезодорант или освежитель воздуха — внутри многих таких баллончиков находится газ под давлением, нередко горючий. Рядом с огнём распылённое средство может вспыхнуть, а при сильном нагреве сам баллончик способен разорваться.

Не храните аэрозоли возле плиты, батареи отопления и на солнечном подоконнике. Пожарные также предупреждают: распылять их рядом с горячими приборами, в том числе плойкой, тоже плохая идея. Даже пустой баллончик нельзя прокалывать или бросать в огонь.

Пауэрбанк особенно опасен, когда его корпус вздулся

Внешний аккумулятор удобно закинуть в сумку и забыть о нём на месяцы. Но падение, повреждение или перегрев могут привести к неисправности литий-ионной батареи. А дальше возможны дым, сильный нагрев и возгорание.

Вздутие, химический запах и шипение — повод немедленно прекратить использование. Если устройство сильно нагревается или дымит, не трогайте его и отойдите в безопасное место. Не заряжайте аккумулятор под подушкой и не оставляйте на солнцепёке. Подробнее признаки опасного пауэрбанка тут.

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Биокамин может вспыхнуть при доливе топлива

Биокамин есть не в каждой квартире, но выглядит он куда безобиднее дровяного: ни поленьев, ни золы. Обманчивое впечатление. Внутри горит спиртовое топливо, пары которого легко воспламеняются. Самая опасная ошибка — доливать топливо в работающий или ещё горячий биокамин. Возможна резкая вспышка с серьёзными ожогами.

Перед заправкой пламя нужно погасить и дождаться полного остывания горелки — об этом недавно напомнил эксперт по пожарной безопасности. Используйте только топливо, указанное в инструкции, не ставьте камин рядом со шторами и не оставляйте без присмотра. Помещение должно проветриваться. А если огонь вышел из-под контроля, не рискуйте: выходите и звоните 101 или 112.