7 обычных вещей, которые могут вызвать пожар дома. О некоторых вы даже не подозревали

Вера Макарова

Не все домашние пожары начинаются с забытой на плите сковородки. Иногда достаточно солнечного луча, перегретого контакта или вещи, которую положили не туда. Мы уже рассказывали, какие приборы стоит отключать от сети. Но потенциальные виновники пожара встречаются и среди предметов, которым электричество вообще не нужно.

Девушка и парень в окружении обычных бытовых предметов, которые при определённых условиях могут стать причиной пожара в доме

Девушка и парень в окружении обычных бытовых предметов, которые при определённых условиях могут стать причиной пожара в доме

Увеличительное зеркало у окна собирает солнечный свет в одну точку

Красивое зеркальце на подоконнике кажется совершенно безобидным. Но если у него есть вогнутая увеличивающая сторона, оно способно сфокусировать солнечные лучи на шторе, бумаге или обивке мебели. В одной точке температура может подняться настолько, что материал загорится.

Это не страшилка: пожарные действительно фиксировали такие случаи. А российское МЧС предупреждает об «эффекте линзы» даже в случае банок с водой. Лучше убрать увеличительное зеркало с солнечного подоконника. Обычное плоское зеркало так свет не фокусирует.

Зеркало на подоконнике — именно такое расположение может оказаться опасным, если зеркало увеличительное и на него попадают прямые солнечные лучи

Зеркало на подоконнике — именно такое расположение может оказаться опасным, если зеркало увеличительное и на него попадают прямые солнечные лучи

Кухонное полотенце может загореться возле конфорки

Полотенце на краю плиты, прихватка возле конфорки, бумажные салфетки рядом — привычная картина. Но стоит ткани оказаться слишком близко к открытому огню или горячей поверхности, и она может вспыхнуть. Особенно если готовка идёт без присмотра.

Обычное полотенце уже загорелось возле кастрюли

Обычное полотенце уже загорелось возле кастрюли

Держите полотенца, прихватки и упаковки подальше от варочной поверхности. Это один из базовых советов противопожарной защиты. Перед включением плиты полезно просто проверить, не лежит ли рядом что-нибудь легко воспламеняющееся.

Удлинитель перегревается, когда на него вешают слишком много техники

Сам по себе исправный удлинитель не опасен. Проблемы начинаются, когда в него одновременно включают обогреватель, чайник и ещё что-нибудь «по мелочи». Контакты и провод могут перегреваться, а повреждённая изоляция повышает риск короткого замыкания.

Хорошо узнаваемая бытовая картина: удлинитель, в который воткнуто множество вилок

Хорошо узнаваемая бытовая картина: удлинитель, в который воткнуто множество вилок

Мощные приборы лучше подключать прямо к настенной розетке. Не прячьте удлинитель под ковёр и не соединяйте несколько друг с другом. А перед покупкой нового проверьте допустимую нагрузку. Кстати, я уже давала отдельный список, что нельзя подключать к удлинителю.

Плойка остаётся опасно горячей даже после выключения

Выпрямитель для волос уже выключен, значит, можно бросить его на кровать? Не стоит. Некоторые модели разогреваются до 220 °C и могут остывать до 40 минут. За это время горячие пластины способны повредить ткань, а при неудачных условиях — вызвать возгорание.

Выпрямитель для волос лежит прямо на ткани

Выпрямитель для волос лежит прямо на ткани

На полотенце или диване прибору точно не место. Оставляйте плойку или утюжок остывать на термостойкой поверхности, а после использования вынимайте вилку из розетки. Такие рекомендации дают специалисты по электробезопасности.

Аэрозольный баллончик может лопнуть от перегрева

Лак для волос, дезодорант или освежитель воздуха — внутри многих таких баллончиков находится газ под давлением, нередко горючий. Рядом с огнём распылённое средство может вспыхнуть, а при сильном нагреве сам баллончик способен разорваться.

Девушка пользуется лаком для волос

Девушка пользуется лаком для волос

Не храните аэрозоли возле плиты, батареи отопления и на солнечном подоконнике. Пожарные также предупреждают: распылять их рядом с горячими приборами, в том числе плойкой, тоже плохая идея. Даже пустой баллончик нельзя прокалывать или бросать в огонь.

Пауэрбанк особенно опасен, когда его корпус вздулся

Внешний аккумулятор удобно закинуть в сумку и забыть о нём на месяцы. Но падение, повреждение или перегрев могут привести к неисправности литий-ионной батареи. А дальше возможны дым, сильный нагрев и возгорание.

Аккумулятор раздулся и буквально раздвинул корпус устройства

Аккумулятор раздулся и буквально раздвинул корпус устройства

Вздутие, химический запах и шипение — повод немедленно прекратить использование. Если устройство сильно нагревается или дымит, не трогайте его и отойдите в безопасное место. Не заряжайте аккумулятор под подушкой и не оставляйте на солнцепёке. Подробнее признаки опасного пауэрбанка тут.

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Биокамин может вспыхнуть при доливе топлива

современный интерьер с биокамином

современный интерьер с биокамином

Биокамин есть не в каждой квартире, но выглядит он куда безобиднее дровяного: ни поленьев, ни золы. Обманчивое впечатление. Внутри горит спиртовое топливо, пары которого легко воспламеняются. Самая опасная ошибка — доливать топливо в работающий или ещё горячий биокамин. Возможна резкая вспышка с серьёзными ожогами.

Перед заправкой пламя нужно погасить и дождаться полного остывания горелки — об этом недавно напомнил эксперт по пожарной безопасности. Используйте только топливо, указанное в инструкции, не ставьте камин рядом со шторами и не оставляйте без присмотра. Помещение должно проветриваться. А если огонь вышел из-под контроля, не рискуйте: выходите и звоните 101 или 112.

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