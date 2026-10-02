Можно ли научить обезьяну говорить как человек

Говорить голосом, как человек, обезьяну пока научить не удалось. Но это не значит, что они не способны общаться. Человекообразные обезьяны осваивали сотни жестов и символов. С их помощью они просили еду, называли предметы и действия. Некоторые даже составляли простые фразы. Однако человеческим языком это всё же назвать нельзя. Почему, и что именно удалось выяснить учёным?

Шимпанзе, выросшие среди людей, так и не заговорили

Первые попытки начались в начале XX века. Американский исследователь Уильям Фернесс много тренировал орангутана, и тот научился выговаривать что-то похожее на пару простых слов. Чтобы получилось английское cup («чашка»), язык животного приходилось ставить в нужное положение руками. С шимпанзе вышло ещё хуже.

В 1930-е годы супруги Уинтроп и Луэлла Келлог растили шимпанзе Гуа вместе со своим сыном Дональдом. Гуа понимала многие обращения и в некоторых бытовых заданиях даже обгоняла мальчика. Но около 16 месяцев Дональд заговорил, а Гуа так и не начала. Эксперимент свернули, когда стало ясно, что это ребёнок начал повторять звуки обезьяны.

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В 1940–1950-е Кейт и Кэтрин Хейс несколько лет воспитывали шимпанзе Вики почти как дочь. Она помогала по дому, повторяла за людьми их действия и даже подражала тому, как они пользуются косметикой. А вот слов за годы занятий набралось всего несколько, и выговаривала она их с огромным трудом: «мама», «папа» и cup. Получается, повторять за людьми действия обезьяна умеет, а их речь почти не может.

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Рот макаки подходит для речи, а мешает мозг

Долго считалось, что всё дело в анатомии: гортань и голосовые пути у обезьян устроены иначе, поэтому нужные звуки им просто не произнести. В 2016 году международная группа учёных сняла на рентген, как во время звуков двигаются язык, губы и гортань живых макак. По этим данным они рассчитали на компьютере, какие звуки такой голосовой аппарат способен издавать в принципе. Вышло, что при хорошем контроле макака могла бы выдать целый набор различимых звуков, похожих на речь.

Видимо, главное препятствие сидит в мозге. Чтобы сказать даже «банан», нужно за доли секунды согласовать дыхание, голос, губы, челюсть и язык, причём в строгом порядке. Человек делает это по собственному желанию: решил сказать слово и сказал. У обезьян крики в основном связаны с эмоциями: страхом, возбуждением, едой, ссорой. Издать нужный звук просто потому, что так захотелось, им очень трудно. Сейчас это одно из главных объяснений того, почему обезьяны не говорят.

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С жестами и значками дело пошло гораздо лучше

Раз голосом не получается, учёные решили попробовать руки. Алан и Беатрис Гарднер учили шимпанзе Уошо американскому жестовому языку, причём жестами с ней общались не только на занятиях, но и в обычной жизни. По словам исследователей, Уошо выучила сотни жестов, переносила знакомые знаки на новые похожие предметы и соединяла их между собой. Самый известный случай: впервые увидев лебедя, она, по описаниям, показала «вода» и «птица».

Коко стала самой известной гориллой, которой занималась психолог Франсин Паттерсон. Авторы проекта говорили, что Коко знала около тысячи жестов. Но полноценной грамматики она так и не освоила. К тому же у таких опытов есть давняя слабость: человек, хорошо знающий животное, может сам того не замечая подсказывать ответ взглядом или позой. Поэтому точнее будет сказать, что Коко пользовалась большим набором человеческих знаков, а не владела языком.

Одним из самых убедительных примеров стал бонобо Канзи. Он общался с помощью панели с абстрактными значками: один означал «банан», другой «идти» и так далее. Канзи знал больше 300 таких значков и понимал много фраз, сказанных вслух, в том числе необычные просьбы, которые нельзя было заучить заранее. Учить его вообще не собирались: занимались с его приёмной матерью, а он сидел рядом и сам разобрался, как работает система. В этом и есть одно из базовых свойств языка: значок может заменять предмет или действие.

Обезьяньи «фразы» почти не растут

Двухлетний ребёнок быстро переходит от отдельных слов к «мама дай» и «кошка спит», а потом его фразы стремительно усложняются. У обученных обезьян такого скачка нет. Когда разобрали высказывания шимпанзе Нима и бонобо Канзи, оказалось, что чаще всего они обходились одним знаком, реже двумя и совсем редко более длинными цепочками. Лишние знаки обычно просто повторяли или усиливали уже сказанное.

Взрослая обученная обезьяна в чём-то похожа на маленького ребёнка, но ребёнок продолжает быстро развиваться, а обезьяна скоро упирается в свой потолок. Рассказать, что было вчера, или обсудить планы на неделю она так и не научится. Хотя называть всё это цирковой дрессировкой тоже несправедливо, потому что обезьяны применяют знаки в новых ситуациях и сами о чём-то просят людей.

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Дикие шимпанзе и бонобо соединяют звуки в цепочки

При этом в природе обезьяны общаются сложнее, чем просто кричат «опасно!» или «еда!». В 2022 году учёные разобрали почти 5000 звуковых цепочек диких шимпанзе. Около десятка основных звуков складывались в разные последовательности длиной до десяти элементов, и порядок в них не был случайным. Правда, что значит большинство этих сочетаний, исследователи сказать не смогли.

В 2025 году в журнале Science вышла работа о диких бонобо из Конго: учёные разобрали 992 их «высказывания» и насчитали 12 основных типов звуков. Смысл некоторых сочетаний складывался из значений обоих сигналов, а иногда один сигнал менял значение другого. Раньше надёжных доказательств такого за пределами человеческого языка почти не было. Но сами авторы подчёркивают, что человеческого языка у бонобо нет: ни огромного словаря, ни сложной грамматики, ни разговоров о прошлом и будущем.

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Если коротко, то научить обезьяну говорить как человек мы не умеем, а научить её общаться с людьми жестами и значками вполне можно. Кроме того, отдельные «кирпичики» языка, вроде осмысленных жестов и сочетаний сигналов, похоже, появились ещё до человеческой речи.