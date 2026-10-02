Можно ли научить обезьяну говорить как человек

Рамис Ганиев

Говорить голосом, как человек, обезьяну пока научить не удалось. Но это не значит, что они не способны общаться. Человекообразные обезьяны осваивали сотни жестов и символов. С их помощью они просили еду, называли предметы и действия. Некоторые даже составляли простые фразы. Однако человеческим языком это всё же назвать нельзя. Почему, и что именно удалось выяснить учёным?

Малыш и детеныш шимпанзе играют кубиками в гостиной

Малыш и детеныш шимпанзе играют кубиками в гостиной

Шимпанзе, выросшие среди людей, так и не заговорили

Первые попытки начались в начале XX века. Американский исследователь Уильям Фернесс много тренировал орангутана, и тот научился выговаривать что-то похожее на пару простых слов. Чтобы получилось английское cup («чашка»), язык животного приходилось ставить в нужное положение руками. С шимпанзе вышло ещё хуже.

В 1930-е годы супруги Уинтроп и Луэлла Келлог растили шимпанзе Гуа вместе со своим сыном Дональдом. Гуа понимала многие обращения и в некоторых бытовых заданиях даже обгоняла мальчика. Но около 16 месяцев Дональд заговорил, а Гуа так и не начала. Эксперимент свернули, когда стало ясно, что это ребёнок начал повторять звуки обезьяны.

Читайте также: Как в СССР хотели создать гибрид человека и обезьяны

В 1940–1950-е Кейт и Кэтрин Хейс несколько лет воспитывали шимпанзе Вики почти как дочь. Она помогала по дому, повторяла за людьми их действия и даже подражала тому, как они пользуются косметикой. А вот слов за годы занятий набралось всего несколько, и выговаривала она их с огромным трудом: «мама», «папа» и cup. Получается, повторять за людьми действия обезьяна умеет, а их речь почти не может.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Обязательно подпишитесь!

Рот макаки подходит для речи, а мешает мозг

Долго считалось, что всё дело в анатомии: гортань и голосовые пути у обезьян устроены иначе, поэтому нужные звуки им просто не произнести. В 2016 году международная группа учёных сняла на рентген, как во время звуков двигаются язык, губы и гортань живых макак. По этим данным они рассчитали на компьютере, какие звуки такой голосовой аппарат способен издавать в принципе. Вышло, что при хорошем контроле макака могла бы выдать целый набор различимых звуков, похожих на речь.

Видимо, главное препятствие сидит в мозге. Чтобы сказать даже «банан», нужно за доли секунды согласовать дыхание, голос, губы, челюсть и язык, причём в строгом порядке. Человек делает это по собственному желанию: решил сказать слово и сказал. У обезьян крики в основном связаны с эмоциями: страхом, возбуждением, едой, ссорой. Издать нужный звук просто потому, что так захотелось, им очень трудно. Сейчас это одно из главных объяснений того, почему обезьяны не говорят.

Вам будет интересно: Почему обезьяны гладят белок и носят с собой мышей

С жестами и значками дело пошло гораздо лучше

Раз голосом не получается, учёные решили попробовать руки. Алан и Беатрис Гарднер учили шимпанзе Уошо американскому жестовому языку, причём жестами с ней общались не только на занятиях, но и в обычной жизни. По словам исследователей, Уошо выучила сотни жестов, переносила знакомые знаки на новые похожие предметы и соединяла их между собой. Самый известный случай: впервые увидев лебедя, она, по описаниям, показала «вода» и «птица».

Коко стала самой известной гориллой, которой занималась психолог Франсин Паттерсон. Авторы проекта говорили, что Коко знала около тысячи жестов. Но полноценной грамматики она так и не освоила. К тому же у таких опытов есть давняя слабость: человек, хорошо знающий животное, может сам того не замечая подсказывать ответ взглядом или позой. Поэтому точнее будет сказать, что Коко пользовалась большим набором человеческих знаков, а не владела языком.

Одним из самых убедительных примеров стал бонобо Канзи. Он общался с помощью панели с абстрактными значками: один означал «банан», другой «идти» и так далее. Канзи знал больше 300 таких значков и понимал много фраз, сказанных вслух, в том числе необычные просьбы, которые нельзя было заучить заранее. Учить его вообще не собирались: занимались с его приёмной матерью, а он сидел рядом и сам разобрался, как работает система. В этом и есть одно из базовых свойств языка: значок может заменять предмет или действие.

Обезьяна нажимает на цветные символы на панели, исследователь наблюдает

Обезьяна нажимает на цветные символы на панели, исследователь наблюдает

Обезьяньи «фразы» почти не растут

Двухлетний ребёнок быстро переходит от отдельных слов к «мама дай» и «кошка спит», а потом его фразы стремительно усложняются. У обученных обезьян такого скачка нет. Когда разобрали высказывания шимпанзе Нима и бонобо Канзи, оказалось, что чаще всего они обходились одним знаком, реже двумя и совсем редко более длинными цепочками. Лишние знаки обычно просто повторяли или усиливали уже сказанное.

Взрослая обученная обезьяна в чём-то похожа на маленького ребёнка, но ребёнок продолжает быстро развиваться, а обезьяна скоро упирается в свой потолок. Рассказать, что было вчера, или обсудить планы на неделю она так и не научится. Хотя называть всё это цирковой дрессировкой тоже несправедливо, потому что обезьяны применяют знаки в новых ситуациях и сами о чём-то просят людей.

Вам будет интересно: Когда мы перестали быть обезьянами и превратились в настоящих людей

Дикие шимпанзе и бонобо соединяют звуки в цепочки

При этом в природе обезьяны общаются сложнее, чем просто кричат «опасно!» или «еда!». В 2022 году учёные разобрали почти 5000 звуковых цепочек диких шимпанзе. Около десятка основных звуков складывались в разные последовательности длиной до десяти элементов, и порядок в них не был случайным. Правда, что значит большинство этих сочетаний, исследователи сказать не смогли.

Группа обезьян на ветвях в тропическом лесу

Группа обезьян на ветвях в тропическом лесу

В 2025 году в журнале Science вышла работа о диких бонобо из Конго: учёные разобрали 992 их «высказывания» и насчитали 12 основных типов звуков. Смысл некоторых сочетаний складывался из значений обоих сигналов, а иногда один сигнал менял значение другого. Раньше надёжных доказательств такого за пределами человеческого языка почти не было. Но сами авторы подчёркивают, что человеческого языка у бонобо нет: ни огромного словаря, ни сложной грамматики, ни разговоров о прошлом и будущем.

Вы знаете, что у нас есть Telegram-канал с эксклюзивными постами, которые никогда не появятся на сайте?

Если коротко, то научить обезьяну говорить как человек мы не умеем, а научить её общаться с людьми жестами и значками вполне можно. Кроме того, отдельные «кирпичики» языка, вроде осмысленных жестов и сочетаний сигналов, похоже, появились ещё до человеческой речи.

Новости по теме: Научные эксперименты
Почему мы забываем, зачем зашли в комнату? Во всем виновата дверь! Фото.
Почему мы забываем, зачем зашли в комнату? Во всем виновата дверь!
Ученые скрестили паука и козу: вот что из этого вышло. Фото.
Ученые скрестили паука и козу: вот что из этого вышло
Мужчина заперся в своей комнате на год, чтобы стать здоровее. Фото.
Мужчина заперся в своей комнате на год, чтобы стать здоровее