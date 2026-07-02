Микропластик нашли у ежей: при чём тут корм для кошек и собак

Микропластик нашли в помёте диких ежей, и когда учёные начали искать источник, след привёл в неожиданное место — к магазинному корму для животных. Это исследование не про далёкие уголки планеты. Микропластик мы уже вдыхаем вместе с воздухом, а теперь он обнаружился ещё и там, где его совсем не ждали — в миске вашего кота или собаки.

Как микропластик нашли в помёте ежей

Всё началось в 2021 году, когда команда исследователей из Университета Сассекса собрала 189 образцов экскрементов ежей в обычных частных садах и реабилитационных центрах по всей Великобритании. Микропластик обнаружили в 19% образцов — почти в каждом пятом.

Европейский ёж — один из самых любимых диких зверьков Британии, и при этом он официально считается видом, находящимся под угрозой исчезновения. Но до этой работы никто даже не подозревал, что ежи глотают пластик. Логичный следующий вопрос: откуда он берётся?

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Почему сначала подозревали насекомых и почву

Ежи в природе едят беспозвоночных: жуков, улиток, слизней, дождевых червей, гусениц и мокриц. Поэтому учёные начали с самого очевидного — проверили рацион ежей в дикой природе.

Команда проанализировала тысячи образцов беспозвоночных и почвы с 51 участка в графстве Сассекс. Пластик действительно оказался повсюду — в разных видах насекомых и на разных типах земель. Неудивительно: микропластик уже находили даже у дождевых червей. То есть да, ежи получают его и через свою естественную пищу. Но это объясняло не всё, потому что в городские сады ежей тянет совсем другое.

Почему корм для животных оказался под подозрением

Исследования показывают, что главная причина визитов ежей в частные сады — еда, которую оставляют люди. Многие ежи буквально подсаживаются на эту подкормку, особенно осенью и зимой, когда естественной пищи мало.

Чаще всего речь идёт о готовых кормах — кошачьих, собачьих или специальных кормах для ежей. Так возникла главная гипотеза: что, если источник микропластика — сам коммерческий корм?

Чтобы проверить это, учёные отобрали 38 марок кормов разных ценовых категорий, разных типов (влажные и сухие) и для разных животных — кошек, собак и диких ежей. Каждый продукт покупали по шесть упаковок и брали случайную пробу в 1 грамм из каждой банки, пакетика, лотка или мешка. Результаты опубликованы в журнале Environmental Toxicology and Chemistry.

В каких кормах оказалось больше всего микропластика

Результат оказался тревожным: микропластик нашли в 29 из 38 протестированных кормов. В 18 продуктах загрязнение встретилось больше чем в одной упаковке — то есть это не случайная единичная находка.

Чётко прослеживается несколько закономерностей:

больше всего «плюсовых» проб оказалось в кормах из дешёвой, бюджетной категории

сухой корм содержал больше пластика в пересчёте на грамм

но животные съедают гораздо большие порции влажного корма, поэтому именно через влажные корма пластика в организм может попадать больше

Чтобы понять масштаб: исходя из средних показателей во влажном собачьем корме, крупная собака вроде лабрадора может проглатывать около 313 частиц микропластика в день — только из еды.

Ещё одна важная деталь — связь с качеством ингредиентов. Из 21 продукта, содержавшего животные субпродукты, в 19 нашли хотя бы одну пробу с пластиком, а в 13 — минимум две. То есть в кормах микропластика оказалось больше, чем в исследованиях человеческой еды, и вероятная причина именно в качестве сырья. Ранее частицы пластика уже обнаруживали в крови коров и свиней.

Что заражение кормов микропластиком значит для питомцев и диких животных

Само исследование не измеряло вред для здоровья животных. Учёные не проверяли, что именно микропластик делает с организмом кошки, собаки или ежа — они лишь показали, что эти частицы массово присутствуют в корме. Хотя и так понятно, что ничего хорошего для здоровья это не означает.

В экспериментах микропластик связывают с проблемами с фертильностью (способностью к размножению), нарушением работы органов и общим ухудшением здоровья. Отдельная тревожная история: на таких частицах могут закрепляться устойчивые к антибиотикам бактерии.

Зачем нужны проверки кормов на микропластик

Главный практический вывод исследователей звучит так: раз пластика в корме так много, а его влияние пока до конца не изучено, разумно снижать загрязнение ещё на этапе производства.

Автор работы предлагает простую меру предосторожности: обязать производителей переработанных кормов проверять продукцию на микропластик. Сейчас другие химические загрязнители проходят строгий контроль, а пластиковые частицы фактически выпадают из этой системы.

Для обычного владельца животного из этого следует несколько моментов. Полностью избежать микропластика сегодня невозможно, и паниковать не стоит. Но если вы подкармливаете диких ежей или выбираете корм для своего питомца, имеет смысл учитывать, что самые дешёвые корма чаще оказывались загрязнёнными, а влажные дают большую общую дозу.

Исследование показало неожиданно близкий и обыденный источник пластика. Мы привыкли думать о микропластике как о проблеме далёких океанов, а он оказался в обычной миске для корма — и через неё попадает и в домашних животных, и в дикую природу прямо у нас под окнами. Будем следить, появятся ли обязательные проверки кормов и новые данные о вреде. А тем временем микропластик находят даже в бутилированной воде.