Казалось бы, чем легче предмет, тем лучше он должен держаться на воде. Но возьмите обычный лимон, опустите его в миску с водой, а затем снимите кожуру и повторите эксперимент. Фрукт станет легче, но при этом может пойти ко дну! Мы уже рассказывали, почему мандарины чистятся легче апельсинов. Оказывается, у кожуры цитрусовых есть ещё одна любопытная особенность, благодаря которой на кухне можно устроить маленький урок физики.

У цитрусовых есть собственный спасательный жилет

Под жёлтой кожицей лимона находится белая губчатая прослойка — альбедо. Если внимательно рассмотреть её срез, можно заметить пористую структуру. Внутри этого слоя множество крошечных полостей, заполненных воздухом. Их строение подробно изучили в ходе недавнего исследования кожуры пяти видов цитрусовых, опубликованного в 2026 году.

Воздушные полости увеличивают объём плода, почти не добавляя ему веса. Благодаря этому средняя плотность целого лимона может оказаться меньше плотности воды.

Когда мы снимаем кожуру, лимон теряет не только часть массы, но и объёмистую воздушную прослойку. Его средняя плотность увеличивается. Если она становится выше плотности воды, фрукт тонет. Вот такой парадокс: лимон стал легче, а плавать ему стало труднее.

Лайм и лимон ведут себя в воде по-разному

Если положить в воду жёлтый лимон и зелёный лайм, первый, скорее всего, останется на поверхности, а второй отправится ко дну.

Дело не в размере, цвете или количестве лимонной кислоты. У лаймов обычно менее развитая белая прослойка под кожурой, а средняя плотность плода немного выше.

При этом далеко не каждый очищенный лимон обязательно утонет. Как показывают эксперименты, некоторые плоды просто погружаются глубже, но продолжают плавать. Результат зависит от особенностей строения конкретного фрукта.

Домашний эксперимент займёт всего пару минут

Для небольшого опыта, который особенно интересно провести вместе с детьми, понадобятся лимон и глубокая прозрачная ёмкость с обычной водой.

Опустите целый лимон в воду и посмотрите, насколько глубоко он погрузится.

Достаньте фрукт и снимите кожуру вместе с белой прослойкой.

Снова опустите лимон в воду и сравните результат.

Отдельно бросьте в воду кусочек снятой кожуры — он будет плавать.

Если очищенный лимон не утонул, попробуйте повторить эксперимент с апельсином. С ним разница часто заметнее. Можно также попробовать мандарин, грейпфрут и лайм.

А подходящую для употребления в пищу кожуру после опыта необязательно выбрасывать: из неё можно приготовить домашние цукаты и ароматный чай.

Утонувший фрукт можно снова заставить плавать

Если очищенный лимон оказался на дне, не спешите выливать воду. Попробуйте постепенно добавлять в неё обычную поваренную соль, тщательно размешивая каждую порцию.

Чем больше соли растворено в воде, тем выше её плотность. При достаточной концентрации соли утонувший лимон может всплыть даже без кожуры.

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По тому же физическому принципу человеку гораздо легче держаться на поверхности в Мёртвом море, чем в обычной реке. Кстати, вместо лимона этот опыт можно провести и с сырым куриным яйцом.

По плавучести нельзя определить свежесть лимона

Не стоит считать утонувший лимон испорченным, а плавающий — непременно свежим. Плотность зависит от строения плода, количества воздушных полостей и соотношения кожуры и мякоти.

При покупке гораздо полезнее обращать внимание на упругость фрукта, отсутствие плесени, повреждений и подозрительно мягких участков. А проверку водой лучше оставить для занимательных домашних экспериментов.