Выбрасываете кожуру от фруктов? А зря! Из неё готовят даже конфеты

После яблочного пирога остаётся горка очисток, после мандаринов — целая миска корок. Обычно всё это отправляется в мусорное ведро. А ведь из фруктовой кожуры можно приготовить ароматный чай, хрустящие чипсы и даже конфеты! Мы рассказывали, что многие фрукты полезнее есть с кожурой, но даже если вы предпочитаете их чистить, выбрасывать остатки необязательно.

Из яблочных очисток получаются хрустящие чипсы

Яблочную кожуру можно превратить в сладкий перекус буквально из ничего. Достаточно разложить свежие очистки на противне, посыпать корицей и, по желанию, небольшим количеством сахара.

Запекайте при 150 °C примерно 15–20 минут, периодически проверяя готовность: тонкие полоски быстро подгорают. После остывания они станут более хрустящими.

Такие чипсы можно делать и из грушевой кожуры. А ещё яблочные очистки прекрасно подходят для компота — достаточно проварить их с корицей, процедить и добавить немного мёда в уже остывший напиток.

Мандариновые корки делают чай особенно ароматным

Один из самых простых способов использовать цитрусовую кожуру — приготовить домашний фруктовый чай. Апельсиновые и мандариновые корки отлично подходят для ароматизации напитков. Зимой такие чаи особенно приятны.

Особенно вкусно сочетать мандариновые корки с корицей, гвоздикой или имбирём. Главное — не передержать саму заварку. Мы уже разбирали, как сделать вкусный чай без лишней горечи.

Снимите с тщательно вымытых фруктов кожуру, по возможности удалите белую горьковатую часть и нарежьте полосками. Я обычно использую часть кожуры апельсина, даже не убирая белую внутренность, а другую часть отправляю в холодильник в контейнере (её можно хранить до 2х дней).

В заварочный чайник к коркам добавляю несколько соцветий гвоздики, немного кардамона или корицы, чуточку куркумы (её рекомендуют добавлять когда чай уже заварился, чтобы кипяток не уничтожил полезные свойства, хотя для придания красивого цвета это не имеет значения), кусочек лимона, мяту или зелёный чай (или и то, и то) и облепиховое варенье. Как же это вкусно! По желанию можно добавить имбирь или заменить варенье на замороженную облепиху и сахар.

Для более длительного хранения кожуру можно заморозить или высушить в духовке (при минимальной температуре до полного удаления влаги) или дегидраторе (сушилке). На чашку горячей воды достаточно нескольких кусочков сушёной кожуры. Настаивайте 5–10 минут. Получится душистый настой с лёгкой цитрусовой горчинкой. Но как по мне, сушёные корки уже не такие ароматные.

Кстати, яблочная кожура тоже подходит для фруктового чая. Особенно если добавить немного яблок и корицу.

Апельсиновые корки превращаются в цукаты и мармелад

Из апельсиновой или лимонной кожуры получаются настоящие домашние конфеты — цукаты. И готовятся они довольно просто.

Нарежьте корки тонкими полосками, при необходимости несколько раз проварите в чистой воде, сливая её, чтобы уменьшить горечь. Затем переложите в сахарный сироп и варите на небольшом огне до мягкости и полупрозрачности.

Готовые полоски разложите для просушки, а затем обваляйте в сахаре. Получатся ароматные цукаты, которые можно есть вместо конфет или добавлять в кексы, куличи и печенье. Подобные сладости используют даже для украшения шоколадного печенья.

А ещё цитрусовая кожура — один из главных ингредиентов классического мармелада. Только речь не о жевательных конфетах, а о густом фруктовом джеме с кусочками корок. Его особенно вкусно намазывать на горячие тосты. Надеюсь, что сейчас не только моё воображение представило эту вкусноту.

Из лимонной цедры получается ароматный сахар

Самый ленивый способ сохранить запах лимона или апельсина — приготовить цитрусовый сахар. Снимите с плода тонкий окрашенный слой кожуры без белой части. Высушите цедру, измельчите и смешайте с обычным сахаром. Получится натуральный ароматизатор для выпечки, каш, творога и десертов.

По похожему принципу делают и цитрусовую соль. Сушёную цедру соединяют с солью, а затем используют для рыбы, курицы или овощей.

Если же возиться с сушкой не хочется, свежую цедру можно просто заморозить небольшими порциями. Потом останется достать щепотку и добавить в тесто, соус или напиток.

Даже из арбузных корок можно сварить варенье

Это уже почти кулинарный фокус. У арбуза съедобна не только красная мякоть, но и белая часть корки. Из неё получается необычное варенье.

Сначала нужно срезать жёсткую зелёную кожицу и остатки красной мякоти. Белую часть нарезают кубиками, размягчают при варке, а затем готовят в сахарном сиропе с лимонным соком. Кусочки становятся полупрозрачными и напоминают засахаренные фрукты.

Для заготовки на зиму важно точно следовать проверенному рецепту, включая пропорции и обработку банок. А небольшую порцию варенья можно приготовить просто к чаю и хранить в холодильнике.

Банановая кожура тоже годится для печенья

Это прозвучит странно, но банановую кожуру действительно используют в выпечке. В одном исследовании кожуру обрабатывали, высушивали, перемалывали в муку и частично заменяли ею обычную пшеничную. Полученное печенье содержало больше пищевых волокон и растительных антиоксидантных соединений.

Правда, есть нюанс: чем больше банановой муки добавляли, тем твёрже становилось печенье. Самым удачным по вкусу и текстуре оказался вариант с заменой примерно 7,5% пшеничной муки. Подробнее о необычном применении банановой кожуры в выпечке мы рассказывали вот тут.

Но просто нарезать банановую кожуру и добавить в тесто — не лучшая идея. В эксперименте её сначала бланшировали, полностью высушивали и перемалывали в муку. Для домашней выпечки выбирайте свежие, неповреждённые бананы и тщательно мойте их под проточной водой перед очисткой. Важно: мытьё не гарантирует полного удаления остатков пестицидов. Поэтому, если происхождение и обработка фруктов вызывают сомнения, кожуру лучше не использовать.

Из яблочных остатков делают даже домашний уксус

Оставшиеся после приготовления пирога яблочные очистки и обрезки можно использовать и для домашнего фруктового уксуса.

Один из рецептов предполагает смешивание чистых фруктовых остатков с водой, сахаром и небольшим количеством живого уксуса. Смесь постепенно проходит несколько этапов брожения. Процесс занимает недели, а иногда и месяцы.

Однако домашний уксус нельзя использовать для зимних консервов вместо магазинного. Его кислотность непредсказуема, о чём отдельно предупреждают специалисты по безопасному консервированию.

Если хочется варианта без брожения, можно просто залить чистые яблочные или грушевые очистки готовым пищевым уксусом. Через пару недель настаивания получится фруктовый ароматизированный уксус для заправки салатов.

Не всякую фруктовую кожуру безопасно есть

Прежде чем отправлять корки в чай или варенье, стоит учесть одну деталь: магазинные цитрусовые могут быть обработаны воском и средствами против плесени. Поэтому для приготовления блюд из кожуры лучше выбирать плоды с маркировкой «кожура пригодна для употребления в пищу» или подходящие органические фрукты. Если указано, что кожура не предназначена для еды, использовать её точно нельзя.

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Все фрукты нужно тщательно мыть под проточной водой перед очисткой. Причём обычной водой, без мыла и моющих средств.

Плесневелые и подгнившие очистки тоже отправляются в мусор, а не в кастрюлю. И не стоит заготавливать свежие корки впрок при комнатной температуре: лучше сразу использовать их, высушить до конца или заморозить.

Самый простой вариант для начала — яблочные чипсы или чай. А уж если понравится, можно добраться и до цукатов, домашнего мармелада и прочих фруктовых экспериментов.