Мандарины давно стали символом зимних праздников, и мы уже рассказывали, откуда пошла эта новогодняя традиция. У любимого фрукта есть ещё одна интересная особенность: его кожура устроена так, что иногда снимается почти целиком и с лёгкостью в отличие от апельсина. И дело вовсе не в том, что мандарин меньше. Вся хитрость скрыта в том самом белом слое, который мы обычно безжалостно обдираем.

Всё дело в белой прослойке под кожурой

У мандаринов и апельсинов одинаковое строение: снаружи цветная кожура с эфирными маслами, под ней — белая губчатая прослойка, которую называют альбедо. Именно она соединяет кожуру с внутренней частью плода.

Но есть важная разница. У большинства мандаринов этот слой более рыхлый, а его связь с дольками слабее. Между тканями могут образовываться крошечные воздушные пустоты, благодаря которым кожура легко отделяется от мякоти.

Не забудь подписаться на наш канал в Max!

У апельсинов белая прослойка обычно крепче держится за дольки. Поэтому кожура нередко отрывается небольшими кусочками, а часть её остаётся на мякоти. Это различие подтвердили исследования строения цитрусовых.

Толщина кожуры почти ничего не решает

Казалось бы, всё просто: тонкая кожура должна сниматься легче, а толстая — хуже. Но нет. Иногда мандарин с тонкой кожицей приходится буквально расковыривать, а другой, с более толстой, очищается за пару движений.

Главное — не толщина, а прочность кожуры и то, насколько крепко она держится за мякоть. Учёные даже проверяли разные сорта и не обнаружили прямой зависимости между толщиной кожуры и лёгкостью её снятия.

Причём на эти свойства влияют не только особенности сорта, но и изменения тканей по мере созревания плода.

Не все мандарины одинаково легко чистятся

Мандарины — целая группа цитрусовых, и кожура у них бывает очень разной. Например, мандарины уншиу (сатсума) славятся особенно свободной кожурой. У клементинов она обычно прилегает плотнее, хотя они тоже считаются легко очищаемыми. Об этих различиях рассказывают специалисты Калифорнийского университета.

Поэтому два почти одинаковых на вид мандарина могут чиститься совершенно по-разному. А некоторые гибриды мандарина и апельсина вообще унаследовали довольно упрямую кожуру.

Слишком свободная кожура — не всегда хороший знак

По мере созревания мандарина связь между кожурой и мякотью обычно ослабевает. Но иногда оболочка становится настолько свободной, что под ней появляются заметные пустоты, а сам плод кажется слегка вздутым.

Такая «воздушная» кожура может быть особенностью сорта, но иногда связана с перезреванием и потерей качества. Мякоть при этом способна подсыхать, даже если снаружи фрукт выглядит вполне прилично.

Поэтому при покупке лучше выбирать упругие, увесистые для своего размера плоды без плесени, повреждений и подозрительно мягких участков. И не слишком доверять красивому цвету: мы уже разбирали секрет красной сетки для апельсинов, которая зрительно делает фрукты ярче.

Белые ниточки на дольках лучше не обдирать

Помните белые волокна, которые остаются на очищенном мандарине? Некоторые старательно снимают каждую ниточку, прежде чем съесть дольку.

А зря. Эти белые нити — проводящие пучки, по которым во время роста плода поступали вода и питательные вещества. Их назначение подробно объясняет японский научный музей.

Ниточки вполне съедобны. Кроме того, белые ткани цитрусовых содержат пищевые волокна, в том числе пектин. Так что тратить время на идеальную очистку каждой дольки совершенно необязательно.

Упрямый апельсин тоже можно очистить быстрее

Если апельсиновая кожура никак не хочет отходить, не обязательно мучить её ногтями. Есть простой приём: срежьте небольшие участки кожуры сверху и снизу, затем сделайте несколько неглубоких продольных надрезов. После этого кожуру удобнее снимать отдельными полосками.

Главное — сначала вымыть фрукт под проточной водой. Даже если кожуру вы не собираетесь есть, загрязнения с её поверхности могут попасть на мякоть при очистке. Об этом предупреждает Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарств США (FDA).

А снятые корки необязательно сразу выбрасывать. Из подходящей для пищевого использования кожуры можно приготовить много интересного — от ароматного чая до цукатов. Мы уже собрали необычные идеи для фруктовой кожуры. Только помните, что не всякая магазинная кожура пригодна для еды.