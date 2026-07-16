Крем от загара может иметь серьезный побочный эффект — вот что говорят ученые

Дерматологи годами рекомендуют каждый день использовать увлажняющие и солнцезащитные кремы. Это считается основой ухода за собой, и большинство мужчин и женщин следуют этому правилу. Но недавние исследования заставили специалистов задуматься, есть ли связь между привычной косметикой и проблемами, которые с ней никак не связывают? Оказывается, есть, и очень распространенная.

Что такое фронтальная фиброзирующая алопеция

Фронтальная фиброзирующая алопеция (ФФА) это не просто возрастное поредение волос. Это так называемая рубцовая форма облысения, при которой воспаление настолько глубоко повреждает волосяные фолликулы, что на их месте образуется шрам. После этого вернуть потерянные волосы уже невозможно.

Болезнь обычно начинается незаметно. Человек может обратить внимание, что линия роста волос на лбу поползла вверх, виски опустели, а внешние кончики бровей стали редкими. Часто этот процесс сопровождается зудом, жжением или повышенной чувствительностью кожи головы.

Чаще всего от этого страдают женщины после менопаузы, но столкнуться с проблемой могут и мужчины, и более молодые люди. Точные причины развития фронтальной фиброзирующей алопеции для медицины остаются загадкой. Ясно лишь то, что здесь замешан целый коктейль из генетики, гормональных скачков, сбоев в иммунитете и внешних факторов.

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Как кремы могут вызывать облысение

Идея о том, что уход за кожей может вредить волосам, появилась после масштабных опросов, начавшихся в 2016 году. В 2023 году был опубликован крупный метаанализ, объединивший данные о тысячах пациентов. Выяснилась любопытная закономерность: люди с подтвержденным диагнозом значительно чаще пользовались солнцезащитными и увлажняющими кремами для лица, чем участники из здоровой контрольной группы.

Интересно, что шампуни, кондиционеры, гели для укладки, краски для волос и средства для умывания такой связи не показали. Подозрение пало именно на несмываемую косметику. Ученые предположили, что остатки кремов скапливаются у линии роста волос и на бровях, как раз там, где и начинается облысение. Возможно, определенные химические компоненты вызывают местную аллергию или раздражают и без того уязвимые фолликулы.

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Почему связь косметики и облысения пока не доказана

Звучит пугающе, но делать радикальные выводы рано. В науке совпадение не всегда означает причинно-следственную связь. Чтобы докопаться до истины, исследователям часто требуются годы.

Многие другие исследования сильно усложняют картину. Например, масштабная работа бразильских ученых подтвердила связь ФФА с обычным мылом для лица и увлажняющими кремами, но не нашла связи с солнцезащитными средствами. Исследование из Таиланда показало, что увлажняющими кремами чаще пользовались не только люди с ФФА, но и те, кто страдал от обычного облысения. Кроме того, все эти опросы страдают от ошибки воспоминаний — люди просто не могут точно вспомнить, какими именно баночками они мазали лицо пять лет назад.

Самое изящное объяснение предложила еще одна группа исследователей. Они заметили, что у пациентов с ФФА часто наблюдаются сильные признаки повреждения кожи солнцем. Вполне возможно, что люди чаще используют солнцезащитный крем просто потому, что их кожа уже сильно пострадала от ультрафиолета. То есть именно солнце, а не крем, может быть одним из триггеров болезни.

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Что делать при первых признаках потери волос

Пока научный мир спорит, практические рекомендации врачей остаются неизменными. Дерматологи категорически не советуют отказываться от защиты от солнца. Солнцезащитный крем точно снижает риск развития рака кожи, и эта реальная, научно подтвержденная польза перевешивает пока еще туманные подозрения в отношении алопеции.

Однако всем, кто активно использует уходовую косметику, стоит внимательнее следить за своим здоровьем. Вот тревожные сигналы, на которые нужно обратить внимание:

Линия роста волос на лбу постепенно отодвигается назад;

Брови заметно редеют, особенно с внешних краев;

Кожа у корней волос краснеет, шелушится или зудит.

Если вы заметили эти симптомы, главное правило это не тянуть с визитом к врачу. Хотя этот вид алопеции нельзя обратить вспять, раннее медикаментозное лечение способно остановить воспаление и спасти оставшиеся фолликулы от разрушения.

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Таинственная связь между использованием солнцезащитных средств и возникновением облысения пока остается нерешенной. Баночки на полке в ванной могут быть как соучастниками процесса, так и просто свидетелями. Так что продолжайте защищать кожу от ультрафиолета, прислушивайтесь к своему организму и помните, что наука требует времени для получения точных ответов.