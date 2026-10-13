Сезон гриппа в России: когда ждать пик и успеет ли прививка сработать

По состоянию на октябрь 2026 года, сезон простуд в России уже идёт. Но грипп пока не спешит присоединяться, потому что на него приходится лишь 1,8% выявленных респираторных вирусов. Это затишье временное, и обычно пик заболеваемости гриппом приходится на середину декабря. До этого момента ещё есть время, чтобы подготовиться. Это очень важно сделать, ведь осложнения гриппа могут привести к очень серьёзным последствиям.

Чем сейчас болеют россияне

За 41-ю неделю 2026 года Роспотребнадзор зарегистрировал больше 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Это даже немного меньше, чем неделей раньше. Но почти все эти люди болеют не гриппом: около половины случаев (51,6%) вызывают риновирусы, то есть обычные возбудители насморка, ещё 16,3% приходится на парагрипп.

На сам грипп приходится 1,8%. При этом в анализах уже находят несколько его разновидностей: A(H1N1), который часто называют свиным гриппом, а также вирусы типов B и C. Доля гриппа постепенно растёт. В конце сентября, на 38-й неделе, она составляла около 0,6%, на 40-й неделе — примерно 1,5%, а теперь 1,8%. Цифры пока небольшие, но вирус уже начал распространяться.

Пик гриппа обычно приходится на середину декабря

У гриппа есть довольно устойчивый календарь. Эксперты Роспотребнадзора говорят, что сезон гриппа обычно начинается в октябре или ноябре. По словам академика РАН Александра Горелова, больше всего людей обычно болеет примерно на 51-й неделе года, то есть в середине декабря.

ОРВИ начали распространяться раньше. Ещё 15 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране начался эпидемический подъём ОРВИ и гриппа. Так бывает каждый год: люди возвращаются из отпусков, дети идут в школу, и первыми распространяются обычные респираторные вирусы, а грипп присоединяется позже.

В упрощённом виде сезон 2026–2027 годов выглядит так:

сентябрь: растёт число обычных ОРВИ;

октябрь–ноябрь: грипп распространяется всё активнее;

декабрь: возможен основной подъём;

январь–февраль: грипп продолжает активно распространяться;

весна: заболеваемость постепенно снижается.

Точного расписания у гриппа нет: в разных регионах подъём может начаться на несколько недель раньше или позже.

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Прививка в октябре успеет защитить к ноябрю

Кампания вакцинации в России началась 2 сентября. Роспотребнадзор советует прививаться в сентябре и октябре: после укола организму нужно 2–3 недели, чтобы выработать защиту. Если привиться сейчас, защита сформируется к ноябрю, когда гриппом обычно начинают болеть заметно чаще. На 13 октября в стране привились уже больше 19,3 миллиона человек.

В этом сезоне вакцина сильно отличается от прошлогодней: в ней заменили все три основных компонента. Вирусы гриппа постоянно меняются, поэтому каждый год ВОЗ выбирает для вакцин актуальные варианты. В сезоне 2026–2027 годов это:

A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09;

A/Darwin/1454/2025 (H3N2);

B/Tokyo/EIS13-175/2025 линии Victoria.

Поэтому прошлогодняя прививка не защитит от гриппа в этом сезоне. Прививаться нужно каждый год.

Вакцина защищает от гриппа, но не от всех ОРВИ

Многие думают, что после прививки они вообще не будут болеть. Но вакцина защищает только от гриппа. После неё можно подхватить риновирус, аденовирус или РС-вирус, начать чихать и решить, что «прививка не сработала». На самом деле от этих вирусов она и не должна защищать.

Привитый человек тоже иногда заражается гриппом. Но главное, для чего нужна вакцина, — снизить риск тяжёлой болезни, пневмонии и госпитализации. ВОЗ называет вакцинацию лучшим способом защититься от сезонного гриппа.

Особенно важно прививаться детям, беременным, пожилым людям, а также тем, у кого есть болезни сердца или лёгких, диабет, ожирение и другие хронические болезни.

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Грипп начинается резко, а простуда — постепенно

Один из главных признаков гриппа — резкое начало. Утром человек чувствует себя нормально, а к вечеру уже не может встать. Температура быстро поднимается до 38–40 градусов, появляются сильная слабость, озноб, ломота в мышцах и суставах, головная боль. Иногда больно двигать глазами. Потом начинается сухой кашель. Насморк и боль в горле тоже бывают.

Простуда обычно развивается медленнее: сначала першит в горле, потом появляются насморк, кашель и невысокая температура. Но это лишь примерный ориентир. Только по симптомам нельзя точно отличить грипп от другой ОРВИ или от COVID-19.

Противовирусные лучше всего работают в первые 48 часов

Если вы заболели, оставайтесь дома и не ходите на работу через силу. Роспотребнадзор при первых симптомах советует остаться дома и обратиться к врачу. Так вы снизите риск осложнений и не заразите коллег, родных и соседей в автобусе.

Если болезнь протекает без осложнений, нужны отдых, обильное питьё и лекарства от температуры и боли. По данным ВОЗ, большинство здоровых людей выздоравливают сами примерно за неделю, хотя кашель может продержаться дольше.

Есть и противовирусные препараты, которые действуют прямо на вирус гриппа. По российским клиническим рекомендациям, лучше всего они работают, если начать лечение в первые 48 часов после появления симптомов. При тяжёлой болезни и людям из групп риска их могут назначить и позже. Какой препарат принимать, решает врач. План «полежу пять дней, а если станет совсем плохо, схожу к врачу» особенно опасен для пожилых, беременных и людей с хроническими болезнями.

Антибиотики против вируса гриппа бесполезны

Грипп вызывает вирус, а антибиотики действуют только на бактерии. Если пить антибиотик «на всякий случай, чтобы не было пневмонии», он не убьёт вирус и не ускорит выздоровление.

Антибиотики нужны, только если врач обнаружит бактериальное осложнение, например, пневмонию. Противовирусные препараты от гриппа — совсем другие лекарства, и их не стоит путать с антибиотиками.

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Симптомы, при которых нельзя оставаться дома без врача

Грипп опасен не только высокой температурой. Он может вызвать пневмонию, повредить сердце и обострить хронические болезни. Срочно обращайтесь за медицинской помощью, если:

стало тяжело дышать или появилась сильная одышка;

болит или давит в груди;

температура выше 38,5 градусов плохо сбивается или держится больше трёх суток;

появились спутанность сознания, сильное головокружение или судороги;

слабость такая, что человек почти не может встать;

рвота повторяется много раз или есть признаки обезвоживания;

сначала стало лучше, а потом снова поднялась температура и усилился кашель.

Особенно внимательно за самочувствием стоит следить беременным, маленьким детям, пожилым людям и тем, у кого есть хронические болезни.

Маска в толпе и проветривание полезнее витаминов

Здоровому человеку не нужно постоянно ходить в маске на улице. Но в переполненном автобусе, метро, очереди в поликлинике или аэропорту она пригодится, особенно когда болеет много людей. Роспотребнадзор советует носить маску в людных местах, а заболевшим — обязательно надевать её при общении с другими людьми. Маска должна закрывать и нос, и рот. Одноразовую маску нужно менять, когда она станет влажной или после нескольких часов использования.

Вирусы легче всего передаются там, где много людей и мало свежего воздуха. Поэтому одна из самых простых мер защиты — регулярно проветривать квартиру и рабочее помещение. Ещё помогают частое мытьё рук, привычка не трогать глаза и нос немытыми руками и расстояние от тех, кто явно болеет.

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А вот срочно «поднимать иммунитет» чесноком, большими дозами витамина C или случайными иммуномодуляторами смысла нет. Ни один из этих способов не заменит прививку и обычные меры защиты. Если прививки у вас ещё нет, середина октября — хорошее время её сделать: защита сформируется раньше, чем грипп начнёт распространяться в полную силу.