Какое животное пукает больше всех? Корова оказалась совсем не рекордсменом

Если спросить, кто из животных пукает больше всех, большинство назовёт корову. Но это не совсем верно: коровы выпускают метан другим путём — с отрыжкой. Среди настоящих рекордсменов — травоядные с особым устройством кишечника, где пища бродит особенно долго. Правда, учёные пока не составили точного рейтинга, потому что замерять такие вещи почти никто не берётся. Кто же на самом деле лидирует и почему?

Коровы выделяют метан в основном с отрыжкой

Скот, особенно коровы, выделяет очень много метана. Это горючий газ, который образуется при переваривании травы. По недавней оценке, весь скот вместе выпускает 117 тераграммов метана в год. Один тераграмм равен миллиарду килограммов, то есть миллиону тонн. Газа бывает так много, что в Германии он однажды скопился в коровнике и тот взорвался.

Обычно люди думают, что весь этот газ выходит из коров сзади. Это не так. Эрмиас Кебреаб, профессор зоотехнии из Калифорнийского университета в Дэвисе, рассказал Live Science, что у скота подавляющая часть метана выходит через отрыжку, а не через пуканье.

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Где у травоядных образуется газ

Травоядные сами не умеют расщеплять растения. Эту работу за них делают микробы в кишечнике. Они сбраживают пищу, и при этом выделяются газы, в том числе метан и углекислый газ. Так объясняет Маркус Клаусс, руководитель исследований клиники зоопарковых, экзотических и диких животных Цюрихского университета.

Часть газа всасывается в кровь и уходит с выдохом. Остальное выходит через ближайшее «отверстие». Если пища бродит в передней части пищеварительной системы, животное в основном рыгает. Если в задней, оно в основном пукает. Всё зависит от того, где в организме стоит «бродильный чан».

У коров, буйволов, овец, коз и верблюдов такой чан находится спереди. Это рубец, большой отдел желудка. Поэтому, как отметил профессор Нью-Йоркского университета Мэтью Хайек, метан у них выходит в основном отрыжкой. Настоящих претендентов на титул надо искать среди тех, кто переваривает траву в толстой кишке. Хищники в этом соревновании почти не участвуют: метана у них обычно намного меньше, чем у травоядных.

Термиты берут числом

Термиты переваривают древесину и траву как раз в задней части кишечника. По одной оценке, на Земле живёт около 27 квадриллионов термитов, это число с 15 нулями. Все вместе они выделяют примерно 10 тераграммов метана в год.

Это в десять с лишним раз меньше, чем у всего скота. Зато почти весь этот газ выходит именно сзади. Поэтому по общему объёму пуканья термиты вполне могут быть главными кандидатами.

Лошадь пока лидирует только среди измеренных

Если считать на одно животное, первое место, похоже, достаётся лошади. В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) 2019 года сказано, что среди животных, переваривающих траву в толстой кишке, больше всех метана выделяет лошадь: около 18 кг в год на одну особь.

Клаусс в этом лидерстве сомневается. По его словам, лошадь вышла на первое место только потому, что её вообще измеряли. Многих других подобных животных никто не проверял, например носорогов. Слонов, которые тоже переваривают траву в толстой кишке, ждёт та же проблема.

Если пересчитать на килограмм веса, лошадь проигрывает. Нутрия, травоядный грызун, живущий у воды, выделяет больше метана на единицу массы тела. Так что ответ зависит от того, как считать: в сумме по всему виду, на одно животное или на килограмм веса.

Метан у животных измеряют по дыханию

Теперь главная оговорка. Учёные почти всегда измеряют газ, который животное выдыхает. Животное помещают в специальную дыхательную камеру. Или дают ему капсулу, которая выпускает в желудке безопасный газ-метку, и надевают сбрую, которая собирает пробы дыхания. Ещё дыхание можно собирать в местах, где животное ест или где его доят.

Поэтому Клаусс сомневается, что количество метана хорошо показывает, сколько животное пукает. Метан в кишечных газах есть, но, по его мнению, большая его часть, скорее всего, попадает в кровь, оттуда в лёгкие и выходит с дыханием. Цифры по метану говорят о газе в целом, а не о пуканье.

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Рейтинг остаётся предположением

Пока учёные не научатся измерять именно кишечные газы животных, любой рейтинг остаётся предположением. Для людей такие приборы уже есть: электронные капсулы, которые глотают и которые измеряют газы прямо в кишечнике, и датчики, которые крепятся к белью и улавливают водород в выпущенных газах.

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За животными так пока не следят. Лучший ответ на сегодня звучит так: среди измеренных на одно животное лидирует лошадь, на килограмм веса лидирует нутрия, по общему числу лидируют термиты. А корова, вопреки репутации, в основном рыгает. В животном мире вообще много неожиданных рекордсменов. Например, у вопроса о том, какое животное убивает больше людей, ответ тоже не самый очевидный.