Что можно узнать о человеке по звуку и запаху пуков

Мы редко обсуждаем эту тему вслух, но то, как работает кишечник человека, может многое рассказать о состоянии организма. Недавно стартовал масштабный проект по изучению кишечных газов, в ходе которого исследователи выяснили, что по уровню пищеварения всех людей можно разделить на три типа. Оказалось, что частота и даже запах газов это точные индикаторы того, как наш микробиом справляется с повседневной диетой.

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Сколько раз в день пукает человек

Чтобы понять норму пищеварения, американские исследователи запустили проект Human Flatus Atlas. Они создали специальное умное белье, которое отслеживает выделение водорода бактериями в реальном времени. Это позволяет врачам не полагаться на слова пациентов, а получать объективные данные о работе микробиома кишечника. Оказалось, что здоровый человек может выделять газы в среднем около 32 раз в день, но эти показатели сильно зависят от конкретного организма.

Почему люди пукают

Каждый раз, когда мы едим, мы кормим не только себя, но и триллионы бактерий, живущих в толстой кишке. Кишечный микробиом можно сравнить с компостной ямой на высокотехнологичной ферме. Когда непереваренные остатки пищи, особенно сложные углеводы и клетчатка, попадают в этот отдел, бактерии начинают их перерабатывать.

В процессе этой переработки бактерии выделяют побочные продукты в виде водорода, метана и углекислого газа. Если микроорганизмам нравится пища, они работают активнее, и объем производимого газа увеличивается. Именно поэтому резкая смена диеты или добавление в нее непривычных продуктов заставляет кишечник работать в усиленном режиме, пока состав бактерий не привыкнет к новому меню.

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Три типа людей по уровню газообразования

На основе собранных данных авторы исследования выделили три основные категории людей:

«Обычные люди» — те, кто считает свою работу кишечника среднестатистической. Ученые отмечают, что большинство людей на самом деле не знают свою норму, и цель проекта — определить, что именно считать стандартом;

— те, кто считает свою работу кишечника среднестатистической. Ученые отмечают, что большинство людей на самом деле не знают свою норму, и цель проекта — определить, что именно считать стандартом; «Гиперпроизводители водорода» — люди с очень активным микробиомом, которые выделяют газы до 50 раз за сутки;

— люди с очень активным микробиомом, которые за сутки; «Дзен-перевариватели» — уникальная группа людей. Несмотря на диету, богатую клетчаткой, их пищеварительная система работает настолько спокойно, что они почти не производят лишнего газа.

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О чем говорит запах кишечных газов

Помимо частоты, специалисты призывают обращать внимание на характер выделяемых газов. То, как именно это происходит, напрямую указывает на процессы расщепления пищи в кишечнике. Вот пять основных сигналов, которые подает наше тело:

Громкие, но без запаха. Чаще всего они возникают из-за заглатывания лишнего воздуха. Это происходит, если вы слишком быстро едите, разговариваете во время приема пищи или пьете много газированных напитков;

Чаще всего они возникают из-за заглатывания лишнего воздуха. Это происходит, если вы слишком быстро едите, разговариваете во время приема пищи или пьете много газированных напитков; Запах тухлых яиц. Это результат выработки сернистых соединений в кишечнике. Обычно это происходит после употребления белого мяса, лука, чеснока или крестоцветных овощей, таких как брокколи и капуста;

Это результат выработки сернистых соединений в кишечнике. Обычно это происходит после употребления белого мяса, лука, чеснока или крестоцветных овощей, таких как брокколи и капуста; Сладковатый запах. Может указывать на присутствие диметилсульфида. Часто это связано с обилием в рационе сахара и дрожжей, а также специфических продуктов вроде спаржи и некоторых сыров;

Может указывать на присутствие диметилсульфида. Часто это связано с обилием в рационе сахара и дрожжей, а также специфических продуктов вроде спаржи и некоторых сыров; Тихие, но едкие. Знакомые многим «тихие» газы могут означать, что организм с трудом расщепляет определенные белки. Нередко это признак пищевой непереносимости, например, реакции на лактозу или глютен;

Знакомые многим «тихие» газы могут означать, что организм с трудом расщепляет определенные белки. Нередко это признак пищевой непереносимости, например, реакции на лактозу или глютен; Жгучие ощущения. Если газы вызывают жжение, это может быть связано с прохождением желудочной кислоты или пищеварительных ферментов. Обычно это реакция на острую пищу, расстройство желудка или резкое увеличение количества клетчатки в рационе.

Следить за своим пищеварением это значит вовремя замечать сигналы, которые подает микробиом. Понимание того, как организм реагирует на лактозу, глютен или избыток белка, помогает скорректировать диету до того, как легкий дискомфорт перерастет в хронические проблемы с желудочно-кишечным трактом. В следующий раз, когда вы заметите изменения в работе кишечника, обратите на это внимание, ради науки и собственного здоровья.