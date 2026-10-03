Зачем воробьи купаются в пыли если рядом есть вода

Воробьи часто купаются в пыли, хотя рядом есть вода. Они находят ямку на земле, ложатся в неё и начинают бросать на себя землю, перебирая крыльями. Со стороны это выглядит странно: птица не ранена и не застряла. Она делает это специально. Даже странно, что мы не упомянули об этом явлении в статье с неожиданными фактами о воробьях. Так почему птицы ведут себя так странно?

Как воробей принимает пылевую ванну

Птица садится на рыхлый сухой участок, разгребает землю лапками и прижимается к ней грудью и боками. Потом расправляет крылья и энергично ими трясёт, подбрасывая пыль на спину и под крылья. Со стороны это похоже на панику, но для воробья это обычный уход за собой.

Цель в том, чтобы мелкие частицы проникли глубоко между перьями, до самой кожи. Закончив, птица отряхивается и долго перебирает оперение клювом, вычищая пыль вместе со всем, что к ней прилипло. Домовые воробьи в этом деле большие любители, и больше всего им нравится очень мелкая пыль.

Сухая пыль впитывает лишний жир с перьев

Самое надёжное объяснение связано с жиром. На перьях птиц всегда есть жировые вещества: часть их птица сама наносит клювом из железы у основания хвоста, и этот жир помогает перьям дольше служить. Но когда жира становится слишком много, перья слипаются и теряют форму.

Пыль здесь работает как сухой шампунь для волос. Частицы впитывают лишний жир, а потом птица вычищает их из оперения вместе с грязью и отмершими чешуйками кожи. Что бывает без такого ухода, видно на перепелах: если им не дают купаться в пыли, их перья быстро становятся жирными и свалявшимися.

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Вода и пыль делают для перьев разную работу

Воробьи купаются в пыли, даже когда рядом есть лужа или поилка. Причина простая: вода смывает грязь, но почти не забирает жир, как не отмывается жирная сковородка без моющего средства. Значит, это не два варианта одного и того же, а два разных способа ухода, и птице нужны оба.

Воды вокруг хватает. Учёные до сих пор находят новые подсказки о том, откуда она появилась на Земле, но воробью для полного порядка в оперении одной воды мало. Ему нужен ещё и сухой клочок земли.

Защита от клещей и пухоедов доказана не до конца

Часто пишут, что пыль спасает птиц от паразитов. Отчасти это правда: частицы могут механически уменьшить число некоторых мелких наружных паразитов, например клещей и пухоедов, крошечных насекомых, которые живут в оперении. Но насколько это помогает, зависит от вида птицы, вида паразита и того, в чём именно она купается.

Строгих экспериментальных доказательств пользы пыли против пухоедов не хватает. Поэтому честная формулировка такая: пыль, вероятно, помогает, но одна ванна не вылечит птицу от клещей или пухоедов.

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Ямка на грядке обычно не вредит урожаю

Если воробьи облюбовали свободную землю между растениями, беспокоиться обычно не о чем. После купания остаётся только неглубокая круглая ямка.

Неприятности бывают, когда птицы выбирают свежий посев. Тогда они могут разбросать только что засеянный грунт или повредить слабые всходы, и в этом случае прогонять их с грядки разумно.

Купальня для птиц: только сухая земля или песок

Специально устраивать птицам купальню не нужно, но если хочется, хватит сухого участка с рыхлой землёй или песком. Важно, чтобы оттуда хорошо просматривалось всё вокруг, а рядом была ветка, на которую можно быстро вспорхнуть. Ставить купальню вплотную к густым кустам не стоит: там может затаиться кошка.

Добавлять в землю или песок ничего не надо. Особенно опасно подсыпать:

инсектициды и средства от паразитов;

соль;

бытовые порошки;

золу, про которую неизвестно, что сгорело.

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Птица вдыхает пыль, которую сама поднимает, а потом чистит перья клювом, так что любая химия попадёт ей внутрь. После дождя купальня намокнет, и сушить её специально не нужно: воробьи вернутся, когда земля снова подсохнет.