Как выбрать купальник: только 3 бренда из 21 прошли все проверки

Лето, жара, все едут охлаждаться и отдыхать к воде, конечно же захватив купальник. Но насколько именно ваш купальник хорош? В Роскачестве проверили 21 марку купальников из семи разных стран — полностью тесты прошли только три бренда. Оказалось, что дорогой купальник вполне может линять, «парить» кожу и рваться по швам, а недорогой — служить сезон за сезоном без единой претензии. Разбираемся, что на самом деле отличает хороший купальник от плохого, почему качество ткани важнее ценника и на что смотреть при выборе в магазине и онлайн.

Какие купальники прошли проверку Роскачества

Начнём с результатов. Все требования — и обязательные, и повышенные — прошли только три марки: Karosport из Калужской области, а также китайские 25Degrees и Incanto. Именно они оказались одновременно безопасными, прочными и честными в маркировке.

Исследовали женские слитные купальники из семи стран, включая российские бренды из Петербурга, Москвы и Калужской области. Проверка была серьёзной: 53 показателя — от безопасности материалов до того, как ткань ведёт себя после стирки и на солнце. Результат оказался неутешительным: девять марок не дотянули даже до обязательных требований технического регламента, ещё девять не прошли повышенный стандарт качества.

Любопытно, что цена ни о чём не говорит. Мы уже разбирались, почему одни вещи служат дольше: всё решают материалы, конструкция и контроль качества. Самый дорогой образец в тесте стоил почти 8 тысяч рублей, а один из безупречных — меньше 1800. Так что переплата за бренд гарантирует разве что бирку, но не качество.

Почему ткань купальника плохо пропускает воздух

Первая проблема, которую нашли эксперты, — плохая воздухопроницаемость. Кажется, что это не так важно? Но именно от неё зависит, будет ли вам комфортно на пляже или вы проведёте весь день будто в целлофане.

По правилам ткань должна пропускать воздух не хуже определённой нормы. Четыре марки эту норму провалили: хуже всех показал себя Termit, а также Черемушки, Women’Secret и Befree. Ткань у них дышит слабо, вот чем это грозит на практике:

эффект парника: кожа потеет и раздражается

влага и тепло застаиваются — синтетика удерживает пот и создаёт идеальную среду для бактерий и грибка, особенно в зоне бикини

нарушается терморегуляция: мокрая ткань на солнце нагревается, но не отводит тепло — а это уже риск перегрева

Постоянная влага и пот быстрее убивают и сам купальник — краска тускнеет, ткань теряет эластичность. Хорошая новость: если купальник нарушает техрегламент, его можно вернуть в магазин по закону о защите прав потребителей (вот только попробуйте докажите это самостоятельно).

Какие купальники не прошли проверку на качество швов и прочность

Следом проверили механическую прочность. То есть не разойдётся ли купальник по швам, когда вы активно плаваете или натягиваете его на себя.

Здесь картина невесёлая: десять марок не дотянули до стандарта по одному или нескольким показателям прочности. Чаще всего подводили швы — слабое место сразу у семи брендов. Абсолютным антилидером стал Tezenis: замечания возникли по всем параметрам прочности.

Купальник чуть маловат, вы его натягиваете — и если ткань слабая, она деформируется или рвётся, как тонкие колготки. Для покупателя это означает риск разрывов при движении, потерю формы после нескольких носок и стирок и растянутые зоны там, где ткань напряжена сильнее всего.

Отсюда простой совет от экспертов: выбирайте купальник «размер в размер». Тесная одежда вредит здоровью, а в случае с купальником ещё и перегружает ткань и швы. Слишком свободная модель в воде растянется ещё сильнее и будет болтаться.

Какие купальники линяют и выгорают на солнце

Отдельно проверили, переживёт ли окраска купальный сезон. По стирке претензий почти нет, а вот дальше начинаются нюансы.

Два бренда провалили тест на устойчивость к поту — это Edge Planet и Reebok. А у Edge Planet краска ещё и не выдержала морскую воду. Цвет таких купальников вряд ли доживёт до конца лета в первоначальном виде.

Ещё один показатель — стойкость к ультрафиолету. Он опасен не только для ткани: ультрафиолет повреждает кожу даже без заметного ожога. В испытаниях на этом этапе споткнулся Termit: образец пожелтел и потускнел. На настоящем солнечном пляже с ним произойдёт то же самое. Так что если купальник линяет или выгорает — это не случайность, а дефект качества.

На что смотреть при покупке купальника

Что делать обычному человеку у прилавка или в приложении маркетплейса? Соберём выводы исследования в несколько простых правил.

На что смотреть при покупке купальника:

Не гонитесь за ценником. Дорогой купальник не значит качественный — среди безупречных были и бюджетные модели. Берите строго свой размер. Ни тесный, ни свободный купальник долго не прослужит. Проверяйте состав на этикетке. Если он не указан или вызывает сомнения — это уже тревожный сигнал. Для плавания выбирайте практичные модели, а не «пляжные» с бисером, стразами, рюшами и бахромой — они долго сохнут и купаться в них не стоит.

И ещё один совет, о котором забывают почти все: берите на пляж запасной купальник. Выйдя из воды и уходя в тень, лучше переодеться в сухое — долго сидеть во влажной ткани, даже на солнце, телу не на пользу. С детьми это правило работает вдвойне: пара запасных трусиков точно не помешает.

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Как стирать купальник, чтобы он не растянулся

Стирать купальник тоже стоит «по-человечески». Из-за эластана в составе лучше отказаться от кондиционера и порошка, а использовать жидкое средство — в идеале для спортивной одежды. Так эластан меньше портится и дольше держит форму. Подробней о том, как стирать вещи с эластаном, мы рассказывали отдельно. Кстати, приятный итог теста: ни один из проверенных купальников не сел после стирки — с усадкой проблем не нашли ни у кого.

Итог такой: хороший купальник — это не про бренд и не про цену, а про точную маркировку, прочные швы и ткань, которая пропускает воздух. Именно на это и стоит смотреть перед покупкой.