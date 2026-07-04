Почему солнцезащитный крем нужно наносить не только на лицо, но и на шею: наглядный пример

Существует знаменитый медицинский снимок, который убеждает лучше любой лекции о вреде солнца. На фотографии ниже — лицо и шея 92-летней женщины, которая десятилетиями наносила солнцезащитный крем на лицо, но не на шею. Разница в состоянии кожи получилась настолько резкой, что её до сих пор показывают как наглядный аргумент в пользу защиты от ультрафиолета.

Что показал снимок лица и шеи 92-летней женщины

Изображение впервые опубликовали в 2011 году в журнале Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, а позже повторно разобрали в комментарии 2021 года. Женщина более 40 лет пользовалась увлажняющим кремом с UV-защитой только на лице, а шею оставляла без него. Итог — очень заметная разница в количестве видимых повреждений кожи.

Кожа лица на снимке выглядит заметно более гладкой и ровной, тогда как кожа шеи — глубоко изборождённой морщинами и явно более «возрастной». При этом речь идёт об одном и том же человеке, одном и том же возрасте и одной и той же генетике. Единственное серьёзное различие между этими участками — наличие или отсутствие защиты от солнца.

Именно поэтому снимок стал таким показательным: он убирает все привычные оговорки вроде «просто гены» или «возраст берёт своё». Здесь и гены, и возраст одинаковые — а результат разный.

Чем фотостарение кожи от солнца отличается от естественного старения

Врачи разделяют два типа старения кожи. Первый — хронологическое старение, то есть когда кожа выглядит старой просто потому, что человек прожил много лет. Это естественный процесс, который идёт у всех и везде, включая участки тела, скрытые под одеждой.

Второй тип — фотостарение, вызванное солнечным излучением. Ультрафиолетовые лучи способны проникать сквозь слои кожи и повреждать клетки. Со временем эти повреждения накапливаются, и кожа на открытых участках стареет заметно быстрее.

Кожа в этом смысле почти уникальна: это орган, который напрямую контактирует с окружающей средой, включая солнечный ультрафиолет. Поэтому участки, которые чаще всего остаются открытыми — лицо, шея, руки и кисти, — обычно выглядят старше, чем закрытая одеждой кожа на туловище.

Снимок 92-летней женщины — это, по сути, наглядная иллюстрация фотостарения в чистом виде. И это особенно важно для тех, кто много времени проводит за рулём автомобиля: боковые стёкла не всегда задерживают UVA-лучи.

Как ультрафиолет повреждает клетки и ДНК кожи

Главный виновник преждевременных морщин и старения кожи — это ультрафиолетовое излучение солнца. Но проблема не только в эстетике. UV-лучи повреждают ДНК в клетках кожи, и эти повреждения способны накапливаться год за годом.

Чем больше накопленных повреждений ДНК, тем выше вероятность генетических мутаций. А именно мутации могут запускать развитие некоторых видов рака — в том числе опасной меланомы. Поэтому, когда речь заходит о солнце, старение и риск рака идут рука об руку — за ними часто стоит один и тот же механизм клеточного повреждения.

Иными словами, морщинистая кожа на шее в данном случае — не просто косметический вопрос. Это видимый след того самого процесса, который повышает риски для здоровья.

Почему профилактика старения связана со снижением риска рака кожи

Автор комментария 2021 года, специалист по исследованию рака кожи доктор Кристиан Пош, обращает внимание на интересную связь: между признаками старения и риском рака есть существенное пересечение, поэтому, борясь с проявлениями старения, можно одновременно снижать и риск болезни.

Пош рассуждает шире, чем про один крем. Он пишет о «здоровом долголетии» — времени, которое человек проживает без болезней, — и отмечает, что воздействие на биологические механизмы старения затрагивает и предпосылки развития рака. По его словам, многие признаки рака и признаки старения во многом перекрываются.

Полностью устранить риск рака это конечно же не позволит. Речь не о волшебной защите, а о разумной мере профилактики. Снизить вероятность — да, обнулить — нет. Тем более не стоит рассчитывать на «безопасный» загар в солярии: для кожи это всё тот же источник ультрафиолета.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Стоит ли наносить солнцезащитный крем на кожу шеи

Что полезного для себя нужно извлечь из этой истории: защиту от солнца стоит распространять не только на лицо, но и ниже линии подбородка. Шея, как и лицо, постоянно открыта солнцу, но про неё легко забыть.

Чтобы открытые участки кожи старели медленнее, достаточно не забывать о нескольких вещах:

наносить солнцезащитный крем не только на лицо, но и на шею, уши, руки и кисти

не пропускать защиту в пасмурные дни: облака не блокируют ультрафиолет полностью

помнить, что повреждения накапливаются годами, поэтому регулярность важнее разовых усилий

Конечно, один медицинский снимок — это наглядная иллюстрация, а не масштабное клиническое исследование на тысячах людей. Но он хорошо согласуется с тем, что давно известно дерматологам о вреде ультрафиолета. И в этом смысле история 92-летней женщины ценна именно своей очевидностью: она показывает разницу, которую обычно невозможно увидеть, потому что мы не носим «контрольный участок» незащищённой кожи рядом с защищённым.