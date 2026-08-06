Раз в полгода — слишком редко? Как часто нужно чистить стиральную машину

Если после стирки бельё пахнет сыростью, причина может быть не в вещах, а в самой машине. В складках манжеты, лотке и сливном фильтре остаются вода и моющие средства, поэтому внутри стиральной машины легко появляется плесень. Разбираемся, как часто чистить технику и что делать, чтобы она дольше работала без запаха и сбоев.

Почему стиральная машина с фронтальной загрузкой требует особого ухода

Многие думают, что вода и порошок автоматически очищают внутренности машины. На деле после каждого цикла внутри остаются моющие средства, ворс и минералы из жёсткой воды. Со временем этот налёт становится средой для размножения бактерий и грибков.

Фронтальные модели особенно уязвимы. В них установлена плотная резиновая манжета, необходимая для герметичности дверцы. В её глубоких складках скапливается вода и появляется плесень, до которой не всегда удаётся добраться обычной тряпкой.

Из-за постоянной влажности на резине и пластике постепенно образуются биоплёнки внутри стиральной машины. Именно они часто становятся причиной затхлого запаха, который затем переходит на чистую одежду.

Не забудь подписаться на наш канал в MAX, чтобы быть в курсе новых статей!

Как часто нужно чистить стиральную машину от накипи

Барабан и сливную систему стоит очищать регулярно. Для большинства фронтальных машин разумный ориентир — примерно раз в месяц, но точную периодичность лучше сверить с инструкцией к своей модели. Это помогает вовремя убрать грязь и остатки моющих средств, пока запах не стал стойким.

Если вода жёсткая, внутри быстрее появляется известковый налёт. А если дома есть питомцы или в ванной постоянно держится высокая влажность, чистить фильтр и манжету может потребоваться чаще. Верный признак, что с уборкой затянули, — затхлый запах на одежде или в самой комнате.

Пошаговая инструкция для мытья барабана стиральной машины

Для полноценной очистки недостаточно просто протереть стекло дверцы. Нужно проверить несколько мест, в которых чаще всего остаются вода, ворс и моющие средства.

Убедитесь, что барабан пуст. Протрите складки резиновой манжеты сухой или слегка влажной тканью: там часто остаются волосы, ворс и скользкий налёт. Прочистите фильтр сливного насоса в нижней части корпуса, чтобы удалить застрявшие ворсинки и слить остатки воды. Кстати, именно там иногда находятся пропавшие носки. Запустите режим очистки барабана без белья, используя средство, которое разрешено производителем вашей машины. Вытрите поверхности насухо, включая барабан, манжету, дверцу и лоток для порошка.

Народные средства стоит использовать только в том случае, если это допускает инструкция. Некоторые производители не рекомендуют уксус, потому что кислота со временем может повредить резиновые детали. Поэтому безопаснее выбрать специальное средство для очистки барабана или запустить предусмотренный производителем режим без добавок.

Уксус действительно растворяет минеральные отложения, а сода помогает нейтрализовать запахи. Но при смешивании они вступают в реакцию и ослабляют действие друг друга, поэтому использовать их вместе бессмысленно.

Частые ошибки при уходе за стиральной машиной

Многие владельцы считают, что профилактики раз в полгода вполне достаточно. На деле редкой очистки бывает недостаточно: плесень успевает въесться в резину, и старые тёмные пятна иногда уже не удаётся удалить полностью.

Ещё одна распространённая проблема — избыток порошка и кондиционера. Это одна из ошибок в домашних делах. Лишнее средство не вымывается до конца и оседает на стенках бака скользкой плёнкой. На ней размножаются бактерии и грибки, из-за чего со временем появляется характерный болотный запах.

Главные правила защиты стиральной машины от неприятного запаха

Плесень появляется там, где влага долго не высыхает. По той же причине нельзя сушить бельё без проветривания: влажный воздух остаётся внутри помещения и создаёт подходящие условия для грибка.

После каждой стирки оставляйте дверцу приоткрытой, пока барабан и манжета полностью не высохнут. Так остатки воды испарятся быстрее и внутри не появится затхлый запах. Также полезно выдвигать лоток после стирки, чтобы он просыхал вместе с остальными деталями.