Повышение зарплаты незаметно меняет ваш характер. Как именно?

Прибавка к зарплате кажется переменой в кошельке, а не в характере. Но что, если вместе с доходом незаметно меняетесь и вы сами? Обычно мы обсуждаем, можно ли купить счастье, а психологи задались другим вопросом: что происходит с личностью, когда человек начинает зарабатывать больше? Ответ они искали не в коротких опросах, а в историях людей, за которыми наблюдали годами.

Характер меняется и после 30 лет

Долгое время считалось, что к 30 годам характер окончательно застывает и дальше человек уже не меняется. Современная психология смотрит на это иначе: черты личности, то есть привычные для нас способы думать, чувствовать и вести себя, могут сдвигаться под влиянием жизненных событий. Работа и деньги здесь не исключение.

Чтобы это проверить, учёные объединили в одном большом анализе 11 долгосрочных наблюдений из разных стран. Людей опрашивали от 4 до 20 лет, а исследователи сравнивали каждого не с другими, а с ним самим в прошлом. Если доход у человека вырос сильнее обычного, менялся ли потом его характер?

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Что происходит с человеком после прибавки

Учёные оценивали «большую пятёрку», пять основных черт личности, которыми психологи описывают характер. После роста дохода изменились четыре из пяти:

Человек становится добросовестнее и организованнее. Хорошо оплачиваемая работа обычно требует больше ответственности, и привычка к дисциплине постепенно закрепляется.

Хорошо оплачиваемая работа обычно требует больше ответственности, и привычка к дисциплине постепенно закрепляется. Он лучше держит удар в стрессе. Высокий статус и серьёзные обязанности приучают сохранять спокойствие под давлением, поэтому эмоциональная устойчивость растёт.

Высокий статус и серьёзные обязанности приучают сохранять спокойствие под давлением, поэтому эмоциональная устойчивость растёт. Дружелюбия становится немного меньше. Люди, получившие власть и статус, обычно реже задумываются о чужой точке зрения и больше думают о собственных целях.

Люди, получившие власть и статус, обычно реже задумываются о чужой точке зрения и больше думают о собственных целях. Тяга к общению ослабевает. Растущая карьера заставляет сосредоточиться на главных задачах, и на болтовню с коллегами остаётся меньше сил и времени.

Растущая карьера заставляет сосредоточиться на главных задачах, и на болтовню с коллегами остаётся меньше сил и времени. Открытость новому — исключение. В целом любознательность почти не связана с ростом зарплаты. Но и в исключении есть исключение — старшие сотрудники (об этом ниже).

Важная оговорка: все эти сдвиги небольшие. Сильнее всего от дохода зависит добросовестность, слабее всего дружелюбие и общительность. Если вы получили повышение, коллеги вряд ли заметят в вас другого человека, скорее это лёгкий дрейф за годы.

Характер тоже влияет на будущий доход

Связь оказалась двусторонней. Те, кто становился собраннее и спокойнее, потом в среднем начинали зарабатывать больше. Получается взаимный цикл: дисциплина помогает расти в доходе, а доход укрепляет дисциплину. Это согласуется с более ранним исследованием, где люди, ставшие добросовестнее и менее тревожными, со временем приходили к большей финансовой стабильности.

Самое любопытное касается общительных людей. Рост экстраверсии потом слегка снижал доход. Дело, вероятно, в том, что любовь к острым ощущениям и разговорам на работе может отвлекать от дела. Но в профессиях, где нужно постоянно общаться с людьми, эффект, скорее всего, обратный: там общительность помогает.

Пик перемен приходится на первые полтора года

Влияние зарплаты на характер не мгновенное и не вечное. Сначала оно нарастает, сильнее всего проявляется примерно через 1,2–1,4 года, а затем на протяжении следующего десятилетия постепенно сходит на нет. Правда, на интервалах меньше года людей никто не опрашивал, поэтому начало этой кривой учёные рассчитали, а не наблюдали напрямую.

На старте карьеры работа иногда действует иначе. По данным наблюдения за японскими выпускниками, в первый год работы у них временно снизились общительность, дружелюбие и добросовестность.

Возраст и пол меняют картину

У старших сотрудников прибавка сильнее повышала эмоциональную устойчивость и открытость новому, а дружелюбие у них не падало, а наоборот росло. Учёные объясняют это тем, что люди постарше

сильнее привязаны к своей работе и коллективу, поэтому повышение зарплаты может иметь для них большее личное значение. Зато их характер слабее влияет на будущую зарплату: с возрастом получить повышение сложнее.

Между мужчинами и женщинами разница почти не нашлась. Единственное исключение: у женщин после роста дохода эмоциональная устойчивость прибавляла сильнее, а вот в будущую зарплату она переводилась слабее, чем у мужчин.

Деньги не переписывают характер целиком

Это наблюдательная работа, а не эксперимент, поэтому доказать, что именно зарплата меняет личность, она не может. Рядом с повышением могут происходить другие события, например переезд, свадьба или рождение ребёнка. Кроме того, люди оценивали себя сами, так что речь может идти о том, как они себя видят, а не о том, какими их видят близкие.

Есть и противоречащие данные: в другом исследовании характер студентов, первыми в семье поступивших в вуз, почти не изменился. Главный вывод при этом остаётся в силе: характер не высечен в камне. Даже небольшие сдвиги важны, ведь черты личности влияют на очень многое, от отношений до карьеры.