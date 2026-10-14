Как бактерии во рту могут влиять на скорость мышления

Учёные обнаружили связь между бактериями, которые живут у нас во рту, и скоростью мышления. В исследовании приняли участие 60 здоровых добровольцев, и специалисты сравнили состав микрофлоры языка с результатами тестов на память, внимание и скорость реакции. Совпадение оказалось заметным. Неужели по бактериям во рту можно понять, что вы умный человек?

Исследование провела команда Джоанны Л’Эрё из Эксетерского университета вместе с коллегами из Свободного университета Брюсселя. Они проверили, повторяются ли закономерности, ранее замеченные у пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями, у полностью здоровых людей разного возраста из двух стран. Результаты научной работы опубликованы в научном журнале PLOS One.

При чем здесь свекла и сосуды

Связь между полостью рта и мозгом ищут из-за интересного химического маршрута, который начинается с обычной еды. Когда человек съедает богатый нитратами продукт — например, свеклу, — часть этих веществ всасывается в кровь, а затем возвращается со слюной обратно в рот.

Обитающие на языке бактерии перерабатывают пищевые нитраты в нитриты. Из них организм затем производит оксид азота — молекулу, которая помогает кровеносным сосудам расширяться и улучшает кровоток. Этот же механизм изучают в спортивной медицине, выясняя, почему свекольный сок повышает выносливость, а теперь ученые проверяют, связан ли он со скоростью работы мозга.

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Кого и как проверяли в двух странах

Для исследования в Великобритании и Бельгии набрали по две группы добровольцев: 15 молодых людей (в среднем около 20 лет) и 15 пожилых (60–70 лет). Все участники прошли предварительный отбор и не имели жалоб на память или мышление, не курили, не страдали болезнями полости рта и не принимали антибиотики в последнее время.

Испытуемые выполняли задания на рабочую память, внимание, распознавание эмоций и скорость обработки информации. Параллельно врачи измеряли им артериальное давление, брали анализы крови, слюны и мазки с языка, чтобы сопоставить состав микрофлоры с результатами тестов.

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Какие бактерии совпали с быстрой реакцией

Одно совпадение проявилось сразу в обеих странах: люди, у которых на языке было больше бактерий вида Prevotella histicola, быстрее реагировали в некоторых заданиях. Правда, сами тесты, где наблюдалось это преимущество, у британцев и бельгийцев различались.

С другим видом микробов, Haemophilus parainfluenzae, картина оказалась еще более неоднозначной:

в Бельгии его высокая численность совпала с быстрой реакцией при распознавании эмоций и визуальном обучении, а также с более точной рабочей памятью;

в Великобритании этот же вид сопутствовал быстрым ответам в одних заданиях, но более медленному распознаванию эмоций;

химические анализы крови в британской группе тоже дали смешанный результат: высокий уровень нитратов в плазме совпал с успехом в одном тесте и ошибками в другом, а избыток нитритов сопутствовал только замедленной реакции.

Самым надежным показателем ожидаемо оказался возраст: пожилые участники в обеих странах в среднем набирали меньше баллов и отвечали медленнее молодых. При сравнении возрастных групп выяснилось, что у них отличается численность 17 видов бактерий. У старшего поколения чаще встречались представители родов Treponema и Tannerella, которые обычно связывают с болезнями десен.

У молодых людей нашли больше бактерий одного из видов, перерабатывающих нитраты. Но сама по себе «молодая» микрофлора не гарантировала высоких результатов.

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Ограничения работы и что осталось недоказанным

Авторы подчеркивают, что работа носит поисковый характер и не доказывает, будто бактерии напрямую ускоряют или замедляют мышление. Выборка из 30 человек на страну слишком мала, чтобы уверенно отделить биологические закономерности от случайных статистических совпадений.

Кроме того, на результаты могли повлиять внешние факторы, которые в исследовании строго не контролировались:

привычный рацион питания, уровень физической активности и качество сна участников;

географические различия в микрофлоре между жителями Великобритании и Бельгии;

условия хранения биоматериала: пробы собирали с 2017 по 2019 год, и бельгийские образцы перевозили в Великобританию в жидком азоте;

отсутствие статистической поправки на множественные сравнения в части расчетов, что повышает риск случайных совпадений при проверке десятков гипотез.

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Ученые сравнивали разных людей в один момент времени, а не наблюдали за тем, как меняется микрофлора и память одного человека с годами. Поэтому результаты не означают, что чистка языка при помощи скребка, полоскания или попытки изменить состав бактерий во рту помогут улучшить память, защититься от деменции или замедлить старение мозга. Пока можно говорить лишь о том, что определенные микробы сопутствуют различиям в скорости реакции у здоровых людей, а являются ли они причиной этих различий или просто отражают общий образ жизни, покажут более масштабные исследования.