Синдром отложенной жизни: 5 признаков, что он у вас есть

Многие живут с ощущением, что настоящая жизнь начнётся потом. После повышения, выплаты ипотеки или переезда в другой город. Сейчас — как будто черновик, а всё интересное будет впереди. Психологи называют это синдромом отложенной жизни. Официальным диагнозом он не считается, но может годами мешать радоваться тому, что есть. И с этим нужно что-то делать, потому что жизнь может пролететь быстро.

Примеры синдрома отложенной жизни

Человек с таким мышлением живёт так, будто сегодняшние дни — только подготовка. Главное, по его ощущениям, начнётся после какого-то важного события, и вот тогда можно будет расслабиться и стать счастливым.

Поводы могут быть самыми разными. Один собирается отдыхать, когда ему повысят зарплату. Другой надеется пожить для себя, когда закроет ипотеку. Третий уверен, что счастье ждёт его только в другом городе.

Подвох в том, что долгожданное событие наступает, но на его месте сразу появляется новая цель. После повышения нужно копить на квартиру, после покупки квартиры нужен ремонт, а после ремонта пора думать о машине. Получается погоня за будущим, в которой на настоящее почти не остаётся времени. Самое неприятное, что сам человек может этого даже не замечать.

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Термин появился в 1990-х после наблюдений за жителями Севера

Понятие придумал российский психолог Владимир Серкин, который изучал жителей северных регионов. Он заметил, что многие из них считали жизнь на Севере временной. Они мечтали перебраться в тёплые края и были уверены, что настоящая жизнь начнётся именно там.

Из-за этого люди годами откладывали важные решения, развлечения и новые знакомства: зачем всё это, если скоро уезжать. Со временем выяснилось, что так живут не только северяне. Такой же сценарий встречается в самых разных обстоятельствах, от карьеры до семейной жизни.

При этом важно помнить, что синдром отложенной жизни — не психиатрический диагноз. Так называют определённый образ мыслей и поведения, который мешает человеку получать удовольствие от жизни.

Пять признаков, что жизнь откладывается на потом

Чётких критериев, как у болезней, здесь нет. Но есть типичные признаки, по которым эту привычку можно у себя заметить:

Вы всё время ждёте подходящего момента. Спортзал, поездки и новое хобби постоянно переносятся на следующий месяц или год.

Вы не разрешаете себе отдыхать. Свободное время вызывает чувство вины, а отдых кажется наградой, которую ещё нужно заслужить.

Вы бережёте хорошие вещи для особого случая. Красивая одежда, дорогой сервиз и хорошая косметика ждут праздника и иногда так и остаются нетронутыми.

Вы не умеете радоваться успехам. Едва получив желаемое, вы уже думаете о следующей цели, и сделанного кажется мало.

Вы считаете сегодняшнюю жизнь временной. Работа, жильё и отношения воспринимаются как промежуточный этап, а всё хорошее будто ждёт где-то впереди.

Один или даже несколько таких признаков ещё не означают серьёзной проблемы. Важнее другое: насколько сильно такое мышление мешает жить.

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Воспитание, страх ошибки и неуверенность в себе

Причины у этой привычки бывают разные. Часто она начинается ещё в детстве с правила «сначала дела, потом удовольствие». Само по себе правило полезное, но иногда оно превращается в убеждение, что радоваться можно только когда сделано абсолютно всё. А дела, как известно, не кончаются.

Другая частая причина — страх ошибиться. Человек мечтает сменить работу, но боится провала. Куда спокойнее сказать себе, что подходящий момент ещё не пришёл: мечта остаётся мечтой, зато и рисковать не нужно.

Бывает, что дело в неуверенности в себе. Человек откладывает знакомства, пока не похудеет, не начнёт больше зарабатывать или не станет привлекательнее. Он как будто ставит себе условия, без которых не разрешает себе быть счастливым. О похожем ощущении «я пока недостаточно хорош» мы рассказывали в материале про синдром самозванца.

Наконец, бывают и вполне реальные трудности. Если человеку приходится много работать, гасить долги или ухаживать за родственниками, сил на собственные желания может просто не оставаться. В таком случае откладывать планы — вынужденное решение, а не психологическая ловушка. Проблема начинается, когда возможности уже есть, а человек всё равно запрещает себе жить так, как хочется.

Постоянное ожидание бьёт по настроению и отношениям

Самое очевидное последствие — потерянное время. Но есть и менее заметные. Когда человек постоянно отказывается от своих желаний, недовольство жизнью может понемногу расти. Он работает, старается, добивается целей, но счастливее себя не чувствует.

Страдают и отношения с близкими. Например, родители так заняты обеспечением будущего детей, что почти не проводят с ними время сегодня. Или человек раз за разом отказывается от встреч с друзьями, потому что сначала нужно разобраться со всеми делами. А если годами жить без нормального отдыха и в постоянных ограничениях, это может привести к эмоциональному истощению.

Но, пожалуй, самое обидное случается, когда цель наконец достигнута. Повышение, квартира или переезд действительно могут сделать жизнь удобнее, но счастья сами по себе не гарантируют. Если человек привык замечать только то, чего ему не хватает, эта привычка никуда не денется и после.

Метод пяти минут и другие способы начать жить сейчас

Отказываться от планов на будущее не нужно. Задача в другом: двигаться к целям и при этом оставлять место для приятного уже сейчас. Часть советов ниже опирается на рекомендации британской Национальной службы здравоохранения (NHS) о том, как перестать избегать повседневных дел.

Начните с инвентаризации. Запишите желания, которые давно откладываете, и рядом укажите причину. Например: хочу научиться играть на гитаре, но нет времени; хочу съездить в другой город, но сначала надо больше заработать. Потом честно посмотрите, какие препятствия реальны, а какие давно стали привычной отговоркой.

Дальше не нужно сразу совершать подвиг. В NHS советуют приём «всего пять минут»: уделить давно отложенному делу только пять минут. Вместо обещания заниматься спортом по часу с понедельника можно сделать короткую разминку сегодня. Вместо большого путешествия — посмотреть маршруты в ближайший город. Пять минут помогают пройти самый трудный этап, то есть начать, а дальше иногда хочется продолжить.

Перестаньте считать отдых наградой. Если ждать, пока закончатся все дела, отдохнуть не получится никогда: за одной задачей всегда идёт следующая. Планируйте приятные занятия заранее и относитесь к ним так же серьёзно, как к работе. Решили в субботу посмотреть фильм — не отменяйте это из-за домашних дел, если только речь не о чём-то действительно срочном.

Радуйтесь обычным дням. Любимое блюдо можно приготовить во вторник, красивую одежду — надеть без повода, а в интересное место — сходить после работы. В NHS подчёркивают, что важен баланс обязанностей, необходимых дел и занятий для удовольствия: когда в расписании одни обязанности, хорошее настроение сохранить труднее.

Не привязывайте счастье к одной большой цели. Копить на квартиру — отличная идея, но это не значит, что до покупки жизнь ничего не стоит. Достижение цели и повседневное благополучие — разные вещи, и одно не мешает другому: можно экономить и при этом находить недорогие способы приятно проводить время.

И наконец, пересмотрите требования к себе. Кажется, что для отношений нужна идеальная форма, для хобби — дорогое снаряжение, а для поездки — огромная сумма. Спросите себя, правда ли всё это необходимо или просто хочется идеальных условий. Очень часто начать можно и с тем, что есть.

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Недельное упражнение для первого шага

Чтобы советы не остались теорией, попробуйте в ближайшую неделю выполнить простой план:

Запишите три желания, которые давно откладываете. Не обязанности, а именно то, чего хочется. Выберите одно, доступное уже сейчас, без больших трат и серьёзного риска. Сделайте первый шаг на пять минут: например, запишитесь на занятие или напишите другу. Запланируйте одно приятное событие на этой неделе и не отменяйте его без серьёзной причины. В конце недели оцените, что получилось, что мешало и что хочется повторить.

Если привычка откладывать жизнь сопровождается постоянной тревогой, подавленным настроением или потерей интереса почти ко всему дольше нескольких недель, лучше обратиться к психологу или другому специалисту. За такими переживаниями иногда стоят проблемы, с которыми трудно справиться в одиночку.

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Важно понимать, что бороться с синдромом отложенной жизни не значит отказаться от мечты о хорошем будущем. Можно строить планы, копить и стремиться к большему, но не превращать каждый сегодняшний день в подготовку к завтрашнему. Вполне возможно, что именно эти дни вы потом будете вспоминать с теплом.