Синдром Гарри Поттера у детей: психологи объяснили, что это такое и откуда берется

Увлечение магическими мирами кажется безобидным и естественным этапом взросления, но иногда оно перерастает в тревожный побег от реальности. Психологи выделяют особый «синдром Гарри Поттера», при котором юные поклонники фэнтези перестают управлять своей жизнью, ожидая чудесного избавления от любых проблем. Разбираемся, почему возникает эта иллюзия, чем она опасна и как помочь ребенку научиться справляться с трудностями без применения заклинаний. Это весьма актуальная тема, потому что скоро нам обещают показать новый сериал про Хогвартс.

Почему дети уходят в магическую реальность при синдроме Гарри Поттера

Многие дети с удовольствием читают книги о школе чародейства, но далеко не у каждого формируется опасная зависимость. В интервью изданию «Абзац» психолог Софья Сулим объяснила, что корни проблемы лежат вовсе не в самом произведении Джоан Роулинг. Настоящая причина скрывается в эмоциональном состоянии ребенка и его ближайшем окружении.

Обычно возникновению «синдрома Гарри Поттера» подвержены дети, которые растут в дисфункциональных семьях или слишком часто предоставлены сами себе. Если ребенок чувствует одиночество, сталкивается с травмирующими событиями или недополучает внимания от вечно работающих родителей, его психика ищет безопасное убежище.

Вместо того чтобы решать проблемы в реальном мире, где у него нет поддержки, ребенок конструирует внутри себя иллюзорную реальность. Там он наделен скрытой силой, а все беды можно решить одним взмахом волшебной палочки.

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Как формируется опасное магическое мышление

Когда ребенок раз за разом остается один на один со своими переживаниями, у него постепенно искажается восприятие реальности. Безусловно, фанаты серии могут собирать тематические вещи, например, волшебную палочку которая реально стреляет огнем. Но при психологическом синдроме речь идет не о коллекционировании игрушек, а о глубоком бессознательном процессе.

В психологии существует официальный термин для состояния, когда человек верит в волшебство больше, чем в реальность. При таком магическом мышлении формируется стойкое убеждение, что тяжелые жизненные обстоятельства должны измениться сами по себе, без каких-либо активных действий со стороны самого человека.

Ребенок внутренне сбрасывает с себя любую ответственность. Он искренне верит, что однажды прилетит сова с заветным письмом или появится добрый волшебник, который чудесным образом исправит плохие оценки, помирит родителей или накажет обидчиков в школе.

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Как понять что у ребенка синдром Гарри Поттера

Любить сказки — абсолютно нормально. Тревогу стоит бить, когда фантазия начинает полностью подменять собой реальные действия.

Психологи выделяют несколько характерных признаков, по которым можно заметить неладное:

Ребенок избегает принятия решений и отказывается исправлять собственные ошибки, надеясь на случайность;

В ответ на жизненные трудности происходит сильное замыкание в себе и отказ от общения со сверстниками;

Прослеживается четкая уверенность, что от его личных усилий в этом мире ничего не зависит.

Самое опасное в таком состоянии то, что дети не осознают личную ответственность за происходящее в их повседневной жизни. Они занимают пассивную позицию ожидания, которая во взрослом возрасте неизбежно приводит к инфантилизму и неспособности справляться с серьезными кризисами.

Как вернуть ребенка к реальной жизни

Если родители замечают у ребенка признаки ухода в выдуманный мир, не стоит резко запрещать книги или фильмы. Не понимание увлечений только усилит отчуждение и обиду. По словам Софьи Сулим, лучшим способом защиты от иллюзий являются доверительные беседы без упреков и критики.

Чтобы помочь ребенку найти здоровую опору в реальности, нужно действовать постепенно:

Признайте, что в мире действительно есть вещи, на которые мы не можем повлиять, это своеобразная природная данность, и это нормально; Мягко объясните, что история юного волшебника это красивое фэнтези, а в настоящей жизни чудеса создаются человеческими руками; Сместите фокус внимания на реальные достижения ребенка, постоянно показывая, как его конкретные поступки приводят к положительным результатам.

Ключевой посыл таких разговоров должен заключаться в том, что очень многие события находятся исключительно в наших руках. Когда ребенок на практике поймет, что он сам способен творить магию через свои действия, учебу и хобби, необходимость прятаться в фантазиях отпадет сама собой.

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Получается, что синдром Гарри Поттера это важный сигнал для родителей о том, что ребенку не хватает поддержки и чувства безопасности. Вернуть веру в себя гораздо сложнее, чем купить очередную игрушку, но именно родительское внимание и честный диалог помогают детям стать настоящими авторами своей жизни.