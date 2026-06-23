Что Норвегия ищет на глубине 6000 метров в северных морях?

Норвегия начала масштабное исследование северных морей с помощью нового автономного подводного аппарата Hugin Superior. Беспилотник способен погружаться на глубину до 6000 метров, собирая данные высочайшей точности о рельефе дна и залежах химических веществ. Это первый случай, когда страна использует собственный аппарат такого класса, чтобы раскрыть тайны глубоководных экосистем без привлечения частных корпораций. Не так круто, как погружение в Марианскую впадину, но нам есть что об этом рассказать!

Как ученые изучают дно морей и океанов

Исторически исследование морского дна в норвежских водах началось еще в 19 веке. В те времена моряки и ученые использовали самые примитивные методы: они просто опускали в воду веревки с тяжелым грузом на конце, чтобы измерить глубину и нащупать основные особенности подводного рельефа.

Сегодня ситуация кардинально изменилась. Исследователи применяют многолучевые эхолоты, которые устанавливаются непосредственно на днище исследовательских судов. Однако такие радары сканируют дно с поверхности, из-за чего мелкие геологические детали теряются в толще воды.

Чтобы получить действительно четкую картину, необходимо опустить измерительное оборудование как можно ниже к океанскому дну. Именно для этого Норвежский офшорный директорат (NOD) приобрел собственный автономный аппарат для погружения на большие глубины. Раньше государству приходилось полагаться на дорогостоящие услуги сторонних компаний, но профинансированная в прошлом году покупка сделала норвежскую морскую науку независимой.

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Как работает аппарат для изучения морских глубин

Аппарат Hugin Superior считается одним из самых совершенных подводных роботов в мире на сегодняшний день. По данным Interesting Engineering, его главная особенность это способность работать полностью автономно на огромной глубине, пока надводное судно поддержки выполняет другие научные или технические задачи. Робот может подолгу оставаться под водой и требует минимального времени на обслуживание перед следующей миссией.

Для безопасной ориентации в полной темноте океанских глубин беспилотник использует принцип летучей мыши. Он постоянно испускает звуковые волны и улавливает их отражение с помощью сонаров сверхвысокого разрешения, выстраивая картину окружающего пространства.

Помимо передовых акустических систем, на борту дрона установлено впечатляющее количество исследовательских датчиков:

высокочувствительные камеры для визуальной макросъемки объектов на дне;

для визуальной макросъемки объектов на дне; лазерные профилографы , создающие точные трехмерные модели рельефа;

, создающие точные трехмерные модели рельефа; химические анализаторы, способные мгновенно обнаруживать метан, углекислый газ и кислород в воде.

Интеллектуальная система MicroNavigation обеспечивает невероятную точность прокладки маршрута. Погрешность позиционирования составляет менее 0,04% от пройденного расстояния. Это позволяет подводному аппарату идеально ориентироваться по сложному рельефу и даже в автоматическом режиме отслеживать проложенные подводные трубопроводы.

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Для чего ученые изучают дно океана

Спускаясь к самому дну, Hugin Superior получает данные совершенно иного уровня качества, недоступного для надводных кораблей. За один час работы робот способен детально обследовать 4,5 квадратных километра океанского дна. Помимо обычных снимков, он создает подробнейшие батиметрические карты, точные топографические планы подводного ландшафта.

Аппарат уже прошел традиционную морскую церемонию крещения и в начале июня отправился в свою первую экспедицию в северную часть Норвежского моря. Собранные им терабайты информации необходимы не только для удовлетворения научного любопытства и расширения базы знаний.

Как отмечают руководители проекта, детальное понимание того, как устроены глубоководные участки, позволит государству принимать взвешенные и безопасные решения по управлению океанскими ресурсами. Знание точного расположения скрытых мест на дне, а также природных утечек парниковых газов, очень важно для ответственного отношения к хрупким морским экосистемам.

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Появление у Норвегии собственного высокотехнологичного беспилотника открывает новую главу в изучении океана. Данные, которые сейчас собирает Hugin Superior, заложат прочный фундамент для будущих открытий. Погружаясь на глубину до шести километров, этот робот делает видимым то, что веками скрывалось во тьме, и помогает человечеству лучше понять строение нашей планеты.