Как лечили зубы 300 лет назад — до стоматологов, наркоза и антибиотиков?

Вы когда-нибудь задумывались, что делали люди 300 лет назад, когда у них начинал болеть зуб? Сегодня мы идем к стоматологу, получаем укол, чуточку терпим лечение и забываем о боли. А если не можем пойти к стоматологу, мы может прочитать нашу подборку способов избавиться от боли, и уже потом побежать к врачу. Но раньше у людей не было ни обезболивающего, ни нормальной медицины, ни доступа в интернет. Зато были способы, которые современному человеку покажутся дикими.

Соль, уксус и другие народные средства от зубной боли

Стереотип о том, что в прошлом любой заболевший зуб сразу же вырывали плоскогубцами по примеру индийских врачей с улицы, не совсем верен. Удаление зуба было слишком болезненной и опасной процедурой, поэтому сначала человек пытался любыми способами заглушить боль.

По России из рук в руки передавались рукописные «лечебники» и «травники». Согласно данным Российского университета медицины, некоторые болеутоляющие рецепты буквально хранились в семьях как большая тайна. В ход шли самые разные средства:

горячий уксус с солью для полоскания рта;

смесь золы бересты с медом для натирания десен;

прикладывание к щеке подорожника или кислой капусты;

закладывание в дупло зуба дегтя, чеснока, табака или камфары.

Некоторые из этих веществ действительно могли работать как слабые антисептики или временно снижать чувствительность за счет раздражения тканей. Но многие рецепты, наоборот, лишь усиливали воспаление.

Когда травы и соль не помогали, в дело вступала народная магия. В России существовал специальный святой, считавшийся помощником при зубной боли, — священномученик Антипа Пергамский. Люди покупали маленькие медные иконы с буквами «З» и «Ц», что означало «зубной целитель».

Кроме того, активно использовались заговоры. Больному зубу приказывали замереть и «не болеть так, как не болят зубы у мертвого». Интересно, что иногда такие методы временно приносили облегчение, потому что срабатывал эффект плацебо.

Кто вырывал зубы до появления стоматологов

Если боль не проходила, щека опухала, а терпеть больше не было сил, приходилось искать того, кто умеет «дергать зубы». И шансы встретить профессионала у обычного человека стремились к нулю.

В начале 18 века стоматология в России только зарождалась. Официальное звание «зубной врач» появилось лишь при Петре I в 1710 году. Специалистов катастрофически не хватало, и историки отмечают, что в Петербурге официальное разрешение на практику имели всего три иностранца. Поэтому в деревнях и небольших городах люди шли к банщикам, цирюльникам, местным знахарям или просто к людям, у которых уже был опыт вырывания зубов.

Однако в истории России был один совершенно необычный дантист — сам император Петр I. Он всерьез увлекался медициной, присутствовал на анатомических вскрытиях в Европе и всегда носил с собой хирургические инструменты.

В официальном путеводителе Кунсткамеры упоминается сохранившийся реестр, где перечислены 64 зуба, лично удаленные императором в период с 1721 по 1724 год. И вырывал он их не только графам и военным, но и простым конюхам, портным и певчим. Оказаться на приеме у царя с больным зубом было вполне реальной исторической перспективой.

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Как раньше удаляли зубы

Стоматология трехсотлетней давности больше напоминала работу плотника. Главным приспособлением для удаления был пеликан — инструмент, похожий на птичий клюв. Врач упирал одну его часть в десну, крючком цеплял зуб и, используя принцип рычага, буквально выворачивал корень из челюсти. Использовались и другие инструменты с говорящими названиями: «вороний клюв», «овечья нога» и различные щипцы.

Самым страшным в этом процессе было полное отсутствие обезболивания. Надежно выключить боль врач не мог: эфирный наркоз войдет в российскую практику только в 1847 году, то есть более чем через сто лет. До этого лекарям приходилось полагаться лишь на алкоголь, растительные дурманы и собственную физическую силу, чтобы сделать все максимально быстро. На нашем сайте даже есть статья про древние операции без наркоза.

К тому же не существовало рентгена и точной диагностики. Пациент просто показывал пальцем, где болит. Из-за этого лекарь мог легко ошибиться. В коллекции зубов, удаленных Петром I, исследователи находили не только разрушенные, но и внешне абсолютно здоровые экземпляры.

Не было и понятия стерильности. Понимание микробной инфекции и научная антисептика появились только во второй половине 19 века. Инструменты в лучшем случае просто мыли. Если после удаления начиналось сильное воспаление лунки или инфекция уходила глубоко в ткани лица, спасти человека без антибиотиков удавалось далеко не всегда.

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Дворянам при боли в зубах было легче

Россия 1720-х годов жила в удивительном парадоксе. Для богатого столичного дворянина медицина была уже вполне современной. Руководство голландского врача Николая Бидлоо, написанное для московской госпитальной школы в 1710 году, предписывало снимать с зубов твердые отложения, подпиливать неровности и даже ставить примитивные пломбы из золота или свинца.

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Но между дворцом и деревней лежала колоссальная пропасть. Пока в Европе совершалась революция в зубоврачевании, подавляющее большинство населения России продолжало лечиться золой, молитвами и услугами цирюльников. Настоящим окончательным спасением от невыносимой боли чаще всего становилось жестокое и рискованное удаление зуба вслепую.